Ceuta, hoy en directo la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos | España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente
- El Gobierno ha descartado la emergencia nacional y asegura que el Estado garantiza la seguridad
La llegada de cientos de personas desde Marruecos a la frontera de Ceuta este jueves ha agravado la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos días y recuerda a las imágenes de otra entrada masiva en 2021. El Gobierno ceutí ha pedido al Ejecutivo central que declare la "emergencia nacional" y tome el "mando único", algo que Moncloa ha rechazado. Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado, asimismo, el cierre de la frontera y el despliegue del ejército.
- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta para evaluar la situación
- El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha precisado que hay cerca de 1.000 personas fuera del centro de estancia temporal
- PP y Vox critican la gestión del Gobierno central
En directo, última hora de Ceuta hoy
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15:54
Abascal carga contra Sánchez por la "invasión" en Ceuta
"Es una Invasión. Y Pedro Sánchez es su principal promotor y culpable de todas sus consecuencias. Punto", ha expresado en un mensaje en redes sociales acompañado de un video.
Según Abascal, Sánchez "con su regularización masiva ha provocado una invasión masiva que ha vivido Ceuta". "Cada puñalada y violación futura habrán sido importadas por Sánchez. Es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles. La emergencia nacional solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones echándole y sentándole en el banquillo de los acusados", ha dicho en un duro video en redes sociales.
“Es una INVASIÓN.— Santiago Abascal ¿¿ (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026
Y Pedro Sánchez es su principal promotor y culpable de todas sus consecuencias.
Punto. pic.twitter.com/OqSoNklR7z“
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15:43
Sumar reclama reforzar la acogida en Ceuta y rechaza devoluciones que vulneren el derecho de asilo
Movimiento Sumar ha reclamado reforzar los recursos de acogida en Ceuta y garantizar una respuesta "coordinada" ante la llegada masiva de migrantes, al tiempo que ha exigido que cualquier actuación debe respetar el Estado de derecho, rechazando las devoluciones en caliente.
Así se ha pronunciado fuentes de la formación a Europa Press después de la entrada este jueves de una multitud de personas desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón.
En este contexto, dichas fuentes han defendido que lo "urgente" es proteger la vida de quienes están llegando "con todas las garantías jurídicas y humanitarias", reforzando los recursos de acogida, la protección de la infancia y el respeto a las garantías individuales de una forma "coordinada" con las administraciones.
Además, han advertido de que "no pueden producirse devoluciones de menores ni de personas que podrían solicitar asilo", al recordar que los tribunales ya determinaron que esas prácticas eran ilegales.
La formación también ha sostenido que la situación en Ceuta pone de manifiesto "los límites" del actual modelo migratorio europeo, basado, a su juicio, en la externalización de fronteras y la "improvisación". A su entender, delegar el control migratorio en terceros países ha permitido que algunos gobiernos utilicen los flujos migratorios "como un instrumento de presión política".
Por ello, ha apostado por sustituir "la política de la reacción" por otra basada en la apertura de vías legales y seguras de migración, el respeto a los derechos humanos y una "verdadera responsabilidad compartida" por parte de la Unión Europea.
Por otro lado, Sumar ha cargado contra el PP por reclamar al Gobierno la activación de un mando único para gestionar la situación en Ceuta mientras en paralelo lo tacha de "inútil". "Pasa medio año diciendo que el Gobierno es inútil y el otro medio pidiéndole ayuda", ha reprochado.
Además, ha reprochado que los 'populares' que pase "medio año bloqueando el reparto de menores no acompañados y el otro medio diciendo que las zonas de llegada están saturadas", antes de concluir que "su único proyecto de país es enfrentar a todos contra todos".
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15:39
Sánchez reacciona a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos
"El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Así se lo acabo de transmitir al presidente Juan Vivas. Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", ha expresado en X.
“El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026
Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes…“
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15:35
Feijóo exige al Gobierno "recuperar el control" de las fronteras tras la "avalancha" en Ceuta y movilizar al Ejército
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la "situación crítica" que está viviendo Ceuta por la "avalancha" de miles de migrantes en la frontera con Marruecos, lamentando que el Gobierno no reconozca el "grave problema de seguridad nacional" que ha surgido. A su vez, ha pedido al Ejecutivo que movilice al Ejército porque "la situación es insostenible" y "hay que actuar ya" para "recuperar el control" de las fronteras.
"Es una avalancha sin precedentes y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado están debosbordadas", ha señalado el jefe de la oposición en un vídeo publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, donde ha exigido al Ejecutivo que reconozca la emergencia nacional, tal y como pide Ceuta. "El Gobierno no puede mirar para otro lado, tiene que reconocer la emergencia", ha apostillado.
En este contexto, Feijóo ha reclamado que el Gobierno de España active "inmediatamente" el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional para "declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al Ejército" en la zona, además de "realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea".
"Es lo que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad de todos los partidos políticos que la componen. No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema", ha subrayado el presidente del PP, que también ha alertado que "está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea". "Y por ello tenemos que recuperar el control ya", ha indicado.
Asimismo, en un mensaje en 'X', ha trasladado su apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "y a la ciudad autónoma" que ha pedido la emergencia nacional y "se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras".
“La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2026
Todo el apoyo a @JuanVivasLara y a la ciudad autónoma, que pide unánimemente y con toda la razón que se reconozca la… pic.twitter.com/33a9HMjPas“
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15:31
Ampliación | Interior se alinea con Marruecos y achaca la crisis de Ceuta a las redes de tráfico de migrantes
- El Gobierno considera que están "instrumentalizando" la sentencia del Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente
El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska ha achacado la crisis migratoria en Ceuta a las "redes de tráfico de personas" que están "instrumentalizando" una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las llamadas 'devoluciones en caliente' de los migrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas.
De este modo, el Ejecutivo utiliza el mismo argumento que Marruecos, que este jueves ha achacado la entrada masiva de migrantes a "organizaciones criminales", según han trasladado a Europa Press fuentes de la embajada marroquí en Madrid.
"Las redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes", apuntan fuentes de Interior.
De este modo, el Gobierno hace referencia a una sentencia del Supremo del pasado 8 de julio que prohibe aplicar el rechazo en frontera a los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla y defienden que las autoridades de Marruecos están colaborando para contener las llegadas irregulares.
En este sentido aseguran que la colaboración con Marruecos es "ejemplar" en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria y Marlaska agradece a las autoridades del país vecino los "esfuerzos" realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad "que han impedido miles de intentos de migración irregular".
Además aseguran que ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a "revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente" a la ciudad autónoma.
El ministro, que viajará este viernes a Ceuta ha permanecido "en contacto permanente" con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, según apuntan fuentes de su departamento. (EUROPA PRESS)
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15:24
España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta
España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente.
En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.
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15:16
Vivas traslada por teléfono a Sánchez la "crudeza y gravedad" de la entrada masiva a Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha trasladado telefónicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la “crudeza y gravedad” de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes a través del espigón fronterizo sur del Tarajal. En un comunicado, el Gobierno ceutí ha informado de que Vivas ha reunido de nuevo a la Junta de Portavoces para trasladar a los representantes de todos los grupos políticos el contenido de la conversación mantenida con el Ejecutivo central.
Según ha explicado, el presidente del Gobierno le ha comunicado que el Ejecutivo está trabajando ya en este asunto y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará el viernes a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos y coordinar las actuaciones que resulten necesarias.
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15:10
Numerosas personas siguen pasando en Ceuta
Cientos de personas intentan entrar en la ciudad autónoma. Son tanto adultos como menores. Los centros de acogida están desbordados y Ceuta dice que la situación es insostenible.
“Ceuta pide ayuda ante la llegada masiva de inmigrantes a nado procedentes de Marruecos. Cientos de ellos lo han hecho esta misma mañana.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) July 30, 2026
¿¿@_laraalmu | @RTVECeuta pic.twitter.com/UueWS7p7Gz“
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15:07
Crisis migratoria en Ceuta: imágenes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos. Este viernes se ha abierto una nueva crisis migratoria en la frontera de Ceuta, con la llegada masiva de cientos de personas. A pie, o a nado, han cruzado el espigón del Tarajal que separa Marruecos de la ciudad autónoma. RTVE ha podido recabar distintas imágenes que envian periodistas que se encuentran en la frontera.
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15:00
Ceuta pide el cierre de la frontera
Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado al Gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército, así como la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el "salto cualitativo" que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas desde Marruecos. La Junta de portavoces la componen PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!.
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14:57
Vídeo: Centenares de jóvenes marroquíes llegan a nado a Ceuta
Más de 1.500 jóvenes marroquíes han llegado en las dos últimas semanas a nado a Ceuta, según datos del Gobierno de la ciudad autónoma. Las llegadas se han intensificado este jueves desatando una crisis migratoria que recuerda a la de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron al enclave español.
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14:55
Ceuta pide al Gobierno que declare la "emergencia nacional" y tome el "mando único" ante la presión migratoria, por Alex Cabrera.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha pedido al Gobierno que declare la "emergencia nacional" y que tome el "mando único" ante la presión migratoria. En sendas entrevistas a Onda Cero y la SER, Vivas ha precisado que en estos momentos hay cerca de 1.000 personas fuera del centro de estancia temporal. El presidente de la ciudad autónoma ha indicado también que en los últimos diez días han llegado a nado 1.500 migrantes, lo que se equivale a un 2% de la población de Ceuta. El Gobierno ha descartado la medida y ha asegurado que el Estado garantiza la seguridad
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14:53
Miles de personas cruzan a nado la frontera en Ceuta en las últimas horas y se agrava la crisis migratoria, por Alex Cabrera.
Muchas de los migrantes han atravesado nadando a través del mar, pero también se han visto imágenes de una puerta cercana a la frontera que se abre y que da paso a decenas de personas, que comienzan a correr por la ciudad. En las playas se ha podido observar todos los elementos que dejan estas personas a su paso: flotadores, aletas para nadar y algunos vestido de neopreno. La mayoría son hombres jóvenes, pero también se han observado mujeres y menores.
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14:50
Buenas tardes, comenzamos la narración minuto a minuto de la entrada masiva de migrantes en Ceuta este jueves. e calucla que cientos de personas han conseguido atravesar la costa desde Marruecos a través del espigón del Tarajal, lo que ha recordado la crisis migratoria de mayo de 2021 en esta misma zona.