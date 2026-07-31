Casi 50.000 migrantes entran a Ceuta de forma ilegal en medio de una crisis migratoria que deja ya 19 muertos

Casi 50.000 migrantes han entrado a Ceuta de forma ilegal en medio de una crisis migratoria- la más grave desde 2021- que deja ya 19 muertos y que ha provocado el despliegue del Ejército en la ciudad autónoma.

Fuentes de Fuerzas de Seguridad del Estado han confirmado a Radio Nacional de España (RNE) esta cifra provisional, mientras este viernes cientos de personas continúan intentando acceder desde Marruecos a territorio español.

El flujo de personas en la frontera no ha cesado en toda la noche y durante este viernes cientos de migrantes siguen entrando a Ceuta desde el país vecino en medio del caos en la frontera. Acceden a España de forma irregular a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos de la ciudad autónoma.

En una situación muy compleja en la frontera y cruzándose en el camino, otros migrantes deciden regresar a Marruecos por el mismo punto por el que entraron, ese espigón fronterizo, donde se viven episodios violentos con algunos grupos intentado forzar la valla y lanzando piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona, donde la tensión aumenta este viernes.

Miles de personas, en su mayoría jóvenes, pero también familias con niños, se refugian en las colinas próximas.

Intervención de las Fuerzas Armadas en medio del caos Ante esta crisis migratoria y humanitaria que ha colapsado por completo la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes a Ceuta, para abordar esta entrada sin control desde el país vecino, que ha provocado además episodios de enfrentamientos violentos en los perímetros de la frontera. El PP vincula este episodio con el reciente proceso de regularización de migrantes en nuestro país y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Sánchez que actúe para "defender la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia" con "instrumentos excepcionales". Vox habla de "asalto", "invasión" y "amenaza a la seguridad nacional". El flujo de personas entrando sin control en Ceuta desde Marruecos ha continuado por la noche Marcos Moreno EUROPA PRESS Aunque Marruecos ha reforzado la seguridad en la frontera, no se ha impedido que miles de personas accedan a España. La gravedad de la situación ha llevado al Gobierno central a desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad, con precedentes de intervención en la zona por el mismo motivo en 2005 y 2021. 01.34 min Transcripción completa Civil Siguiendo los detalles de toda esta crisis está Lara Albillos. Lara, muy buenos días. ¿Cómo han sido las últimas horas? Sabemos cómo fue el jueves, muy complicado, pero ¿qué ha sucedido durante esta madrugada? Pues sí, buenos días. Es la segunda vez que la ciudad ve a los militares en la calle. Como pueden ver, muchos efectivos del ejército ya están desplegados en la zona para dar apoyo a la Guardia Civil ante esta situación de emergencia migratoria A los 80 que ya están aquí sobre el terreno se les sumarán las próximas horas otros 40 También se refuerzan las unidades de la Guardia Civil y en cuanto a la seguridad ciudadana se refuerzan las unidades de la Policía Nacional con los servicios de la UIP. En las últimas 24 horas la cifra de fallecidos ha ascendido a 19 aunque podría seguir aumentando en las próximas horas. La imagen que estáis viendo es esta, el CETI está desbordado, mucha gente está en la calle también, los servicios de acogida de menores están desbordados mucha gente deambula por la calle sin rumbo fijo y aunque sigue entrando gente, la imagen es la que tenemos en el espigón del Tarajal. Allí mucha gente está intentando volver a la calle Muchos comercios cerraron ayer a la noche y en la ciudad se respira inseguridad. La gente no sabe cuándo va a acabar esto. Aunque no hay cifras oficiales, se podría estar hablando de unas 40.000 personas El Gobierno despliega el Ejército ante la situación de emergencia migratoria en Ceuta El problema se ha trasladado también a Melilla, donde la frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en la ciudad, permanece cerrada por los intentos también de entrada irregular de migrantes, informa Efe.