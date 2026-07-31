Casi 50.000 migrantes entran a Ceuta de forma ilegal en medio de una crisis migratoria que deja ya 19 muertos
- Sánchez viaja este viernes a Ceuta, mientras España y Marruecos pactan la devolución "lo antes posible" de los migrantes
- Directo: sigue la última hora de la crisis migratoria desatada por la entrada de miles de migrantes en Ceuta
Casi 50.000 migrantes han entrado a Ceuta de forma ilegal en medio de una crisis migratoria- la más grave desde 2021- que deja ya 19 muertos y que ha provocado el despliegue del Ejército en la ciudad autónoma.
Fuentes de Fuerzas de Seguridad del Estado han confirmado a Radio Nacional de España (RNE) esta cifra provisional, mientras este viernes cientos de personas continúan intentando acceder desde Marruecos a territorio español.
El flujo de personas en la frontera no ha cesado en toda la noche y durante este viernes cientos de migrantes siguen entrando a Ceuta desde el país vecino en medio del caos en la frontera. Acceden a España de forma irregular a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos de la ciudad autónoma.
En una situación muy compleja en la frontera y cruzándose en el camino, otros migrantes deciden regresar a Marruecos por el mismo punto por el que entraron, ese espigón fronterizo, donde se viven episodios violentos con algunos grupos intentado forzar la valla y lanzando piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona, donde la tensión aumenta este viernes.
Miles de personas, en su mayoría jóvenes, pero también familias con niños, se refugian en las colinas próximas.
Intervención de las Fuerzas Armadas en medio del caos
Ante esta crisis migratoria y humanitaria que ha colapsado por completo la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes a Ceuta, para abordar esta entrada sin control desde el país vecino, que ha provocado además episodios de enfrentamientos violentos en los perímetros de la frontera. El PP vincula este episodio con el reciente proceso de regularización de migrantes en nuestro país y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Sánchez que actúe para "defender la seguridad nacional, la integridad territorial y la convivencia" con "instrumentos excepcionales". Vox habla de "asalto", "invasión" y "amenaza a la seguridad nacional".
Aunque Marruecos ha reforzado la seguridad en la frontera, no se ha impedido que miles de personas accedan a España. La gravedad de la situación ha llevado al Gobierno central a desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad, con precedentes de intervención en la zona por el mismo motivo en 2005 y 2021.
Civil
Siguiendo los detalles de toda esta crisis está Lara Albillos.
Lara, muy buenos días.
¿Cómo han sido las últimas horas?
Sabemos cómo fue el jueves, muy complicado, pero ¿qué ha sucedido
durante esta
madrugada?
Pues sí, buenos días.
Es la segunda vez que la ciudad ve a los militares en la calle.
Como pueden ver, muchos efectivos del ejército ya
están desplegados en la zona para dar apoyo a la Guardia Civil ante esta
situación de emergencia migratoria
A los 80 que ya están aquí sobre el terreno se les sumarán las próximas
horas otros 40
También se refuerzan las unidades de la Guardia Civil y en cuanto a la
seguridad ciudadana se refuerzan las unidades
de la Policía Nacional con los servicios de la UIP.
En las últimas 24 horas
la cifra de fallecidos ha ascendido a 19 aunque podría seguir aumentando en
las próximas
horas. La imagen que estáis viendo es esta, el
CETI está desbordado, mucha
gente está en la calle también, los servicios de acogida de menores están
desbordados
mucha gente deambula por la calle sin rumbo fijo y aunque sigue entrando
gente, la imagen es la que
tenemos en el espigón del Tarajal.
Allí mucha gente está intentando volver a la calle
Muchos comercios cerraron ayer a la noche y en la ciudad se respira
inseguridad. La gente no sabe cuándo va a acabar
esto.
Aunque no hay cifras oficiales, se podría
estar hablando de unas 40.000 personas
El problema se ha trasladado también a Melilla, donde la frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en la ciudad, permanece cerrada por los intentos también de entrada irregular de migrantes, informa Efe.
Los migrantes serán "devueltos" a Marruecos
El Gobierno asegura que los migrantes que han entrado en territorio español serán devueltos a Marruecos, tal y como ha afirmado este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha querido dejar claro que España aplicará los convenios migratorios firmados para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en las últimas horas a Ceuta.
Así, los gobiernos de España y Marruecos acordaron este jueves implementar medidas para la entrega "lo antes posible" de "todos" los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta.
Esta crisis migratoria es la más grave en cinco años. En mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 10.000 personas cruzaron a territorio español, en un contexto de tensión diplomática entre Madrid y Rabat.
Durante toda esta semana- y especialmente desde la reciente sentencia del Tribunal Supremo que recuerda que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, más conocido como 'devolución en caliente'- ha ido aumentando el número de migrantes que intentaba entrar a España
Pero este jueves a mediodía el ritmo de entradas se disparó y el flujo de migrantes empezó a ser continuo hasta provocar el caos en Ceuta y una nueva crisis humanitaria, política y migratoria. Ceuta solicitó la declaración de la emergencia nacional, pero el Gobierno la denegó al no encontrarse en los supuestos establecidos.
La crisis comenzó también unos días después de que España avanzara hacia el reconocimiento de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española, y una semana después de la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia, un país con el que Rabat no mantiene relaciones en 2021 con tensiones alimentadas por graves diferencias sobre el Sahara.