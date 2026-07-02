Casi 1,2 millones de migrantes solicita la regularización extraordinaria, el doble de las previsiones iniciales

El 81% de los migrantes que han presentado su solicitud en el proceso de regularización extraordinaria abierto por el Gobierno es menor de 45 años, el 67% proceden de Latinoamérica- las nacionalidades que más lo han solicitado son Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú, por este orden- y Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de solicitudes, seguidas de Valencia, Alicante y Murcia. El 57% de los solicitantes son hombres.

Son datos que ha ofrecido este miércoles la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha presentado el perfil demográfico tipo del total de 1.174.000 personas migrantes que han solicitado esta regularización, de las que medio millón de solicitudes ya están tramitadas, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.

Estas cifras superan en más del doble las previsiones del Gobierno, que había estimado en unas 500.000 el número de solicitudes.

Este pasado martes concluyó el plazo para presentarse a esta regularización por parte de todos los migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.

Ese mismo día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el proceso y definió su política de inmigración como "responsable, legal, segura y ordenada". Ofreció datos para avalar esta regularización: sin inmigración, dijo el presidente, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075.

Presentó el Plan de Integración y Ciudadanía- dotado con más de 500 millones de euros el primer año- y afirmó que "ninguna sociedad ha avanzado levantando muros".