Sánchez defiende la regularización de migrantes: "Sin ellos España perdería un 19% de su PIB en 2050"
- Presenta el Plan de Integración y Ciudadanía y la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país'
- Este martes finaliza el plazo para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que finaliza justo este martes y su política de migración, que ha definido como "responsable" y basada en garantizar una inmigración "legal, segura y ordenada". Ha lanzado, además, datos que respaldan la postura de su Gobierno: "Sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075".
Así lo ha dicho en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía- dotado con más de 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización- y la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’, en la que Sánchez ha afirmado que sin la población migrante en España en 2050 más de 90.000 bares tendrían que bajar la persiana y una de cada tres explotaciones agrícolas desaparecería.
Ha avanzado que el proceso para la regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes, lo que demuestra que "era una medida necesaria".
Justo hasta este martes se puede solicitar dicha regularización de todos los migrantes que viven en España desde antes del pasado 1 de enero sin permiso de residencia y trabajo, siempre que no tengan antecedentes penales.
Considera el presidente que su Gobierno afronta el fenómeno migratorio con "inteligencia, humanidad y empatía" y demostrando "el país que somos y el país que queremos ser". "Ninguna sociedad ha avanzado levantando muros", ha dicho, para apostar por "dar la mano en lugar de dar la espalda".
Trabajo digno como principal herramienta de integración
Sánchez ha presentado este plan de integración basado en un principio básico- igualdad de derechos y obligaciones como base de la convivencia- y con el fin último de la ordenación de los flujos migratorios. "La irregularidad genera exclusión y la regularidad genera integración", ha dicho el presidente.
Contará con una dotación presupuestaria en su primer año de 505 millones de euros, cuatro ejes de actuación y 16 medidas concretas sobre empleo, educación, vivienda, sanidad, convivencia y lucha contra la discriminación, principalmente en los lugares donde se concentran "más tensiones y desigualdades".
El primer eje del plan- regularidad y flujos ordenados- plantea esa nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir "vías legales, seguras y ordenadas" de migración y la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana para simplificar y coordinar la gestión migratoria.
100.000 plazas de FP y más inspección de Trabajo
El segundo eje sitúa precisamente el trabajo digno como principal herramienta de integración, con una inversión total de 185 millones, basado en programas para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda y la promoción del emprendimiento; además de una una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral. Se plantea un mayor refuerzo de la Inspección de Trabajo.
La convivencia centra el tercer eje "reforzando el acceso a derechos, pero también a obligaciones de las personas migrantes", con casi 30 millones en programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores. Este apartado incluye también un plan de inversión para reforzar la prevención de los discursos de odio.
El cuarto eje garantiza una ciudadanía efectiva mediante el acceso real a los derechos, con una dotación de más de 260 millones, para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades.
El Gobierno ha planteado otros datos para defender su plan de integración a los migrantes: representan el 14,6% de la población española y contribuyen "de forma decisiva" al crecimiento económico y al mantenimiento del Estado del bienestar". Destacan que entre 2018 y 2025 se han creado más 2,9 millones de empleos, de los que el 44% han sido ocupados por personas extranjeras, al tiempo que la tasa de paro caía más de cuatro puntos.
Además, el Ejecutivo afirma que FUNCAS estima que la inmigración explicó el 47% del avance acumulado del PIB entre 2022 y 2025, y, en términos per cápita, el Banco de España calcula que la población extranjera aportó entre el 14% y el 24% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.
Concluye el Gobierno que "con una buena gestión, la migración es una de las grandes oportunidades estratégicas de España para las próximas décadas"