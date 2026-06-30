Sánchez defiende la regularización de migrantes: "Sin ellos España perdería un 19% de su PIB en 2050"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que finaliza justo este martes y su política de migración, que ha definido como "responsable" y basada en garantizar una inmigración "legal, segura y ordenada". Ha lanzado, además, datos que respaldan la postura de su Gobierno: "Sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075".

Así lo ha dicho en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía- dotado con más de 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización- y la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’, en la que Sánchez ha afirmado que sin la población migrante en España en 2050 más de 90.000 bares tendrían que bajar la persiana y una de cada tres explotaciones agrícolas desaparecería.

Ha avanzado que el proceso para la regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes, lo que demuestra que "era una medida necesaria".

Justo hasta este martes se puede solicitar dicha regularización de todos los migrantes que viven en España desde antes del pasado 1 de enero sin permiso de residencia y trabajo, siempre que no tengan antecedentes penales.

Considera el presidente que su Gobierno afronta el fenómeno migratorio con "inteligencia, humanidad y empatía" y demostrando "el país que somos y el país que queremos ser". "Ninguna sociedad ha avanzado levantando muros", ha dicho, para apostar por "dar la mano en lugar de dar la espalda".

Trabajo digno como principal herramienta de integración Sánchez ha presentado este plan de integración basado en un principio básico- igualdad de derechos y obligaciones como base de la convivencia- y con el fin último de la ordenación de los flujos migratorios. "La irregularidad genera exclusión y la regularidad genera integración", ha dicho el presidente. Contará con una dotación presupuestaria en su primer año de 505 millones de euros, cuatro ejes de actuación y 16 medidas concretas sobre empleo, educación, vivienda, sanidad, convivencia y lucha contra la discriminación, principalmente en los lugares donde se concentran "más tensiones y desigualdades". El primer eje del plan- regularidad y flujos ordenados- plantea esa nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir "vías legales, seguras y ordenadas" de migración y la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana para simplificar y coordinar la gestión migratoria.