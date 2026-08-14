Ceuta se blinda ante el riesgo de una posible llegada masiva de migrantes desde Marruecos este sábado

Los mensajes a través de las redes sociales que incitan a un cruce masivo de la frontera desde Marruecos a Ceuta este sábado 15 de agosto continúan y han puesto en alerta a las autoridades que intentan evitar que se vuelvan a vivir las escenas del pasado 30 de julio con la llegada de alredededor de 70.000 migrantes. "Llegar a la normalidad del 29 de julio lleva un tiempo", ha dicho este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que cifra en 5.000 las personas que continúan en la ciudad autónoma frente a los cálculos del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que mantiene que son entre 8.000 y más de 12.000 personas migrantes.

La presencia militar y de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha aumentado en Ceuta. En concreto, hay desplegados 880 policías nacionales, 270 más que el 30 de julio. Además, permanecen en la ciudad autónoma 714 guardias civiles.

Del otro lado de la frontera, Castillejos es una zona blindada. Marruecos ha instalado nuevas líneas de alambres y de concertinas en puntos estratégicos de la frontera. Hay lanchas patrullando cerca de la orilla y vehículos con cañones de agua ya instalados en la frontera así como despliegue de policía, de las fuerzas auxiliares y del Ejército. Las medidas no se quedan solo en la zona de seguridad y se extiende a las carreteras, a las zonas de acceso a Castillejo donde ya se están llevando a cabo numerosos controles.

"Difusión de publicaciones y mensajes de origen desconocido" El ministerio de Interior de Marruecos afirmó el pasado miércoles que han detectado en los últimos días "la difusión de publicaciones y mensajes de origen desconocido en algunas redes sociales que incitan a organizar intentos de cruce masivo e ilegal hacia las ciudades de Ceuta y Melilla"; en concreto para este sábado, 15 de agosto. De esta forma, Marruecos aseguró que las autoridades "siguen de cerca la situación" y que han adoptado "las medidas necesarias" para hacer frente a cualquier intento de cruce ilegal y detener a todo aquel que intente participar. Estas medidas se han traducido en el reforzamiento de la frontera con Ceuta, mayor presencia militar y el aumento de los controles de acceso a Castillejos. Marruecos refuerza la frontera con Ceuta en medio de los llamamientos en las redes para un nuevo cruce masivo Susana Samhan El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, ha evitado el choque con Marruecos en toda la crisis migratoria. Este jueves ha insistido en que la llegada masiva del 30 de julio fue un hecho "excepcional" y que la respuesta conjunta de ambos países fue "extraordinaria", lo que permitió que la mayoría de los que habían cruzado retornasen en los días posteriores. Sostiene que esa respuesta rápida es consecuencia de una relación "de "confianza y lealtad" con Marruecos y que desde que está en el Gobierno, ha sido testigo de cómo se ha "cimentado" esa relación de colaboración y cooperación que ha permitido "desincentivar la migración irregular" y "desmantelar un número importante de redes criminales" de tráfico ilegal de migrantes.