La ministra de Defensa pide al Senado retrasar su comparecencia sobre Ceuta prevista para la semana que viene

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha enviado una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para posponer su comparecencia en la Cámara Alta para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta y que estaba prevista para el martes 18 de agosto. En la misiva, Robles pide "más tiempo para poder prepararla con rigor y detalle".

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