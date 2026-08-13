La ministra de Defensa pide al Senado retrasar su comparecencia sobre Ceuta prevista para la semana que viene
- Robles pide "más tiempo" para preparar con "rigor" su intervención y traslada a después del verano sus explicaciones
- El PP ha citado a varios ministros en la Cámara Alta pero ninguno de ellos acudirá en la fecha prevista
RTVE.es
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha enviado una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para posponer su comparecencia en la Cámara Alta para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta y que estaba prevista para el martes 18 de agosto. En la misiva, Robles pide "más tiempo para poder prepararla con rigor y detalle".