Eva, Mateo o Hugo: los bebés del eclipse que nacieron mientras todo el mundo miraba al cielo

El pasado 12 de agosto de 2026, España se quedó a oscuras por unos minutos. Mientras casi todo el mundo miraba al cielo con gafas especiales, en los hospitales la vida seguía su curso normal.

Los médicos y los enfermeros no podían dejar de trabajar porque los bebés no entienden de astronomía. Muchos padres se perdieron el gran espectáculo por estar en el paritorio, pero a cambio recibieron el mejor regalo de sus vidas.

¿Cuántos niños nacieron realmente? Mucha gente se pregunta cuántos niños nacieron exactamente durante el eclipse. Todavía no tenemos el dato oficial de 2026 porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) tarda unos meses en recibir toda la información de los juzgados y registros. Sin embargo, podemos hacer una cuenta muy sencilla para saber qué pasó. Si miramos los últimos datos de 2025, en España nacieron unos 321.164 bebés en todo el año. Si dividimos ese número entre los 365 días que tiene un año, nos sale que cada día nacen unos 880 niños. Esto significa que, de media, nace menos de un bebé por minuto en toda España. El número de nacimientos sube en España por primera vez en una década RTVE.es Para ser exactos, nacen 0,61 bebés cada minuto. Como el momento más importante del eclipse (cuando la Luna tapó del todo al Sol) duró unos 10 minutos, la estadística nos dice que solo nacieron unos 6 niños en ese rato en todo el país. Son unos pocos elegidos que podrán decir que llegaron al mundo a oscuras.

Los protagonistas en Valencia Aunque son muy pocos los que nacieron en el minuto exacto, en la Comunidad Valenciana hubo varios nacimientos muy cerca de la hora clave. En el Hospital de Sagunto nació Marina a las 20:08 horas. Solo faltaban 24 minutos para que empezara la oscuridad total. Es una niña que pesó poco más de tres kilos y que ya es famosa en su hospital. ““ En Castellón, las alegrías vinieron por partida doble en el Hospital de la Plana. Allí nacieron Diego y Eva casi a la vez que la Luna cubría el Sol. Diego nació a las 19:55 y Eva a las 20:15. Un poco más al sur, en Alzira, nació Hugo justo cuando la Luna tapaba el Sol por la mitad. Fue a las 19:59 horas en el Hospital de La Ribera. En otros hospitales como La Fe o el Clínico de Valencia también hubo partos en esos momentos tan especiales.