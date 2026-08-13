Detenido un hombre de 28 años como presunto causante del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca
- La Guardia Civil investiga si un acopio de materiales de obra en el punto de origen del fuego pudo provocar las llamas
- Las llamas han arrasado ya más de 5.700 hectáreas y han obligado a evacuar a 577 personas
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años por su posible implicación en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, que se declaró el pasado lunes y ha obligado a desalojar a 100 personas de un camping próximo y a cortar la carretera N-240.
Los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) también han localizado en el punto de origen del fuego un acopio de materiales de construcción procedentes de las obras de la carretera A-132, que podría estar relacionado con el inicio de las llamas.
Mientras avanza la investigación, el incendio de Las Peñas de Riglos continúa activo y permanece en Situación Operativa 2, en el Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo).
La superficie afectada alcanza ya de forma provisional las 5.705 hectáreas, y cientos de bomberos de distintas administraciones trabajan para consolidar las líneas de defensa y evitar nuevos avances del fuego.
Preocupa el avance de las llamas hacia San Juan de la Peña
La principal preocupación del operativo durante las últimas horas ha sido impedir que el incendio alcance el entorno del monasterio de San Juan de la Peña, una zona de alto valor ambiental y patrimonial. Los trabajos se centran especialmente en los sectores más sensibles del perímetro. Este jueves se prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas por vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
Tras una noche calificada como "muy complicada" por los responsables del operativo, el Gobierno de Aragón espera contar este jueves con el apoyo de 30 medios aéreos procedentes de distintas comunidades autónomas para reforzar las labores de extinción.
Las labores más complejas se centran actualmente en la defensa del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, así como en frenar el avance de las llamas en dirección al municipio de Puente la Reina de Jaca.
Durante la jornada del miércoles, las llamas han llegado incluso a sobrepasar una carretera entre las localidades oscenses de Alastuey y Arbués, lo que ha obligado a reforzar las medidas de protección y las restricciones de acceso.
A causa de la evolución del incendio, han sido evacuadas las poblaciones de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo, Larués y Botaya, que suman un total de 477 personas desplazadas.
También se ha desalojado, de forma preventiva, el camping Pirineos, situado junto al cruce de la N-240, donde permanecían unas cien personas. En total, el incendio ha obligado a evacuar a 577 personas.
Asimismo, se mantiene el confinamiento de las localidades de Santa Cilia y Binacua debido a la presencia de humo. Además, permanecen cortadas varias vías de comunicación: la carretera N-240, la A-132 entre Murillo de Gállego y Bailo, la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña y la pista asfaltada que conecta la N-240 con Alastuey.