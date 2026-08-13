Detenido un hombre de 28 años como presunto causante del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años por su posible implicación en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, que se declaró el pasado lunes y ha obligado a desalojar a 100 personas de un camping próximo y a cortar la carretera N-240.

Los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) también han localizado en el punto de origen del fuego un acopio de materiales de construcción procedentes de las obras de la carretera A-132, que podría estar relacionado con el inicio de las llamas.

Mientras avanza la investigación, el incendio de Las Peñas de Riglos continúa activo y permanece en Situación Operativa 2, en el Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo).

La superficie afectada alcanza ya de forma provisional las 5.705 hectáreas, y cientos de bomberos de distintas administraciones trabajan para consolidar las líneas de defensa y evitar nuevos avances del fuego.