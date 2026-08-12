Deportivo - Real Madrid, en directo hoy en vídeo el partido del Trofeo Teresa Herrera 2026

El Real Madrid y el Deportivo de La Coruña se enfrentan este miércoles en la 81.ª edición del Trofeo Teresa Herrera en el estadio del Riazor. Este prestigioso torneo de verano, que reúne a equipos de gran categoría de nuestra liga, será testigo —13 años después— del choque de los máximos poseedores de este trofeo.

El partido se podrá ver en directo a partir de las 21:00 horas en Teledeporte y RTVE Play. Tanto el Dépor, de vuelta a primera división, como el club blanco utilizarán este encuentro para chequear su estado a tres días de empezar la temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports.

Así sale el Dépor: Leo Román, Navarro, Noubi, Ede, Angeliño; Carrillo, Soriano, Amatucci, Luismi Cruz; Nsongo y Aubameyang

El Real Madrid lo hace con: Lunin, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bernardo Silva, Camavinga, Arda Güler; Brahim, Vinícius y Endrick

En cuanto a partidos de pretemporada jugados, no hay una mucha diferencia: los coruñeses han disputado cinco encuentros, mientras que los madridistas han jugado tres. No obstante, el Real Madrid no ha podido contar con sus superestrellas debido al Mundial 2026. Este lunes pasado se reincorporaron a la plantilla los últimos internacionales, Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; y dos de los nuevos fichajes, el español Marc Cucurella y el francés Ibrahima Konaté.

Minutos para los nuevos y los canteranos Tres de los nuevos madridistas —el neerlandés Denzel Dumfries, el español Carlos Espí y el portugués Bernardo Silva— ya han probado su valía en los dos últimos partidos amistosos. En el último de ellos, contra el Ferencváros, el jugador valenciano marcó el gol del desempate y el que les dio la victoria. Por su parte, 'La Fábrica' blanca sigue reivindicando su presencia e importancia. Después del traspaso de Gonzalo García al Fulham, el canterano Mario Rivas demostró su garra con el primer gol en el partido contra el combinado húngaro.