Marruecos refuerza la frontera con Ceuta en medio de los llamamientos en las redes para un nuevo cruce masivo
- Marruecos ha colocado nuevo alambrado y ha enviado efectivos de seguridad
- Las autoridades denuncian los llamamientos para un nuevo cruce masivo el próximo sábado
Las autoridades de Marruecos están reforzando la frontera con Ceuta, instalando nuevo alambrado y enviando efectivos, en medio de los llamamientos en las redes sociales para un nuevo cruce masivo de inmigrantes el próximo sábado, 15 de agosto.
El Ministerio del Interior marroquí ha afirmado este miércoles que en los últimos días "ha detectado la difusión de publicaciones y mensajes de origen desconocido en algunas redes sociales que incitan a organizar intentos de cruce masivo e ilegal hacia las ciudades de Ceuta y Melilla".
Un portavoz del Ministerio ha advertido de que esto puede conllevar "serios riesgos para la seguridad de las personas y busca explotar los problemas migratorios con actos de incitación penados por la ley".
Ante esta alerta, el Ministerio del Interior asegura que las autoridades marroquíes "siguen de cerca la situación" y ha adoptado "las medidas necesarias" para hacer frente a cualquier intento de cruce ilegal y detener a todo aquel que intente participar.
Marruecos adoptará medidas contra los incitadores
Además, "se adoptarán los pasos legales pertinentes contra todo aquel que se demuestre que está implicado en actos contrarios a la ley, incluidos quienes promuevan este tipo de llamamientos en las redes sociales", ha avisado el portavoz.
Medios del norte de Marruecos han publicado fotografías y vídeos de operarios trabajando en la frontera con Ceuta instalando nuevo alambrado.
El medio Al Tanjaoui difunde varias instantáneas con trabajadores colocando un vallado nuevo de alambre espinoso en la frontera. Por su parte, el diario Achkhbarkum enseña un vídeo con las tareas de reparación de alambrado en un espigón, acompañado de la leyenda "no hay espacio para escapar, las autoridades siguen reforzando el perímetro de la Ceuta ocupada con alambre de espino". Tanjanews publica otra grabación donde se ven numerosos efectivos de las fuerzas del orden en el lado marroquí del límite con España y señala "refuerzos de seguridad llegan a las puertas de Ceuta en medio de un estado de movilización".
Precisamente este miércoles, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a una posible nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta y ha subrayado que España se prepara para evitar imágenes como la de finales de julio. En este sentido, ha dicho que el Gobierno está monitoreando las redes y los medios de información para detectar un nuevo intento de cruce masivo.
El ministro ha explicado que se está trabajando con "lealtad" con Marruecos y que se están implementando nuevos elementos para proteger la frontera. Grande-Marlaska ha reiterado que "no hay sitio en España" para los que intentan entrar irregularmente y ha advertido a las "mafias" que no se trasladará a ninguna persona a la península que haya llegado así a Ceuta.
El objetivo de estas medidas es evitar que se repita la crisis registrada los pasados 30 y 31 de julio cuando unas 72.000 personas entraron de manera irregular a Ceuta desde Marruecos atravesando el espigón de El Tarajal, en la parte en que la frontera común se abre al mar. Al menos 82 personas murieron en el lado español, mientras que Marruecos ha reportado 14 fallecidos en su territorio. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) sitúa en 141 el total de muertos entre las fronteras de Ceuta y Melilla.
Robles avisa que a Ceuta y Melilla no se las toca
Este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado Ceuta para dejar claro que esta ciudad autónoma y Melilla "no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y a Melilla no se las toca". De esta forma la ministra ha respondido a las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien en una entrevista ha dicho que queda "pendiente" la soberanía de ambas ciudades.
Robles ha viajado la ciudad autónoma para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación de la crisis migratoria, con más de 10.000 personas todavía en la calle según el propio Vivas. Tras este encuentro, la titular de Defensa ha explicado que el Ejército permanecerá en Ceuta para labores de "presencia y disuasión".
En este contexto, Ouahbi ha criticado este miércoles a España en una entrevista con la agencia EFE por "aceptar" y "regularizar" a las personas que llegan irregularmente, mientras que, según él, Rabat trata de impedir su salida de Marruecos.
Los migrantes "nos dicen: '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?", se ha quejado el ministro marroquí, que ha hecho hincapié en que ninguno de los dos países está en contra de la inmigración. "Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos". Aun así, ha subrayado que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.
"Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", ha lamentado Ouahbi. "Cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes"-
En su opinión, este asunto debe resolverse de raíz, y ha defendido que ambos países deben coordinar sus posiciones y optar entre aceptar conjuntamente los flujos migratorios o rechazarlos de forma concertada.
"Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes -ha continuado-. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?".
Rabat critica la regularización de migrantes en España
"Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes ¿Por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar?", ha preguntado Ouahbi, quien ha añadido: "Abramos entonces las fronteras y digámosles: 'Si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros?".
Ouahbi ha revelado en la misma entrevista que el Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes.
El ministro ha declarado que, cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona, esta es detenida inicialmente, pero que, una vez verificada su identidad y fijada una fecha para su traslado, las autoridades marroquíes envían agentes de seguridad para hacerse cargo de ella y, en ocasiones, la entrega no llega a producirse.
"Nos dicen que la persona se encuentra en libertad", dice Ouahbi, quien considera que este tipo de situaciones son "incomprensibles". "Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles".
En paralelo, Rabat tampoco está dispuesto a aceptar incumplimientos en los procedimientos de repatriación: "Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos".
En ese sentido, Ouahbi ha señalado lo que ve como el retraso por parte de las autoridades españolas en la repatriación de menores marroquíes no acompañados y ha pedido que sean devueltos. "Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños. Se acerca el inicio del curso escolar y los niños deben regresar a sus escuelas".
"No sabemos qué les ocurre en España. Hemos recibido denuncias de violaciones y agresiones, así como denuncias sobre la desaparición de algunos de ellos", ha enumerado. "Queremos proteger a estos niños y esa es responsabilidad del Estado. Por eso decimos a España: 'devuélvannos a los menores".
Pese a estas palabras, Ouahbi ha calificado a España de país "amigo" y ha expresado la disposición de Marruecos para tender un puente con Madrid y elaborar un plan de trabajo a largo plazo para resolver definitivamente el problema migratorio, incluso mediante nuevos acuerdos bilaterales. A su juicio, la solución requiere "decisiones firmes y valientes" y, en algunos casos, "decisiones difíciles", para poner fin de manera definitiva a la actual dinámica migratoria.