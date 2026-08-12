Marruecos refuerza la frontera con Ceuta en medio de los llamamientos en las redes para un nuevo cruce masivo

Las autoridades de Marruecos están reforzando la frontera con Ceuta, instalando nuevo alambrado y enviando efectivos, en medio de los llamamientos en las redes sociales para un nuevo cruce masivo de inmigrantes el próximo sábado, 15 de agosto.

El Ministerio del Interior marroquí ha afirmado este miércoles que en los últimos días "ha detectado la difusión de publicaciones y mensajes de origen desconocido en algunas redes sociales que incitan a organizar intentos de cruce masivo e ilegal hacia las ciudades de Ceuta y Melilla".

Un portavoz del Ministerio ha advertido de que esto puede conllevar "serios riesgos para la seguridad de las personas y busca explotar los problemas migratorios con actos de incitación penados por la ley".

Ante esta alerta, el Ministerio del Interior asegura que las autoridades marroquíes "siguen de cerca la situación" y ha adoptado "las medidas necesarias" para hacer frente a cualquier intento de cruce ilegal y detener a todo aquel que intente participar.

Marruecos adoptará medidas contra los incitadores Además, "se adoptarán los pasos legales pertinentes contra todo aquel que se demuestre que está implicado en actos contrarios a la ley, incluidos quienes promuevan este tipo de llamamientos en las redes sociales", ha avisado el portavoz. Medios del norte de Marruecos han publicado fotografías y vídeos de operarios trabajando en la frontera con Ceuta instalando nuevo alambrado. El medio Al Tanjaoui difunde varias instantáneas con trabajadores colocando un vallado nuevo de alambre espinoso en la frontera. Por su parte, el diario Achkhbarkum enseña un vídeo con las tareas de reparación de alambrado en un espigón, acompañado de la leyenda "no hay espacio para escapar, las autoridades siguen reforzando el perímetro de la Ceuta ocupada con alambre de espino". Tanjanews publica otra grabación donde se ven numerosos efectivos de las fuerzas del orden en el lado marroquí del límite con España y señala "refuerzos de seguridad llegan a las puertas de Ceuta en medio de un estado de movilización". Precisamente este miércoles, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a una posible nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta y ha subrayado que España se prepara para evitar imágenes como la de finales de julio. En este sentido, ha dicho que el Gobierno está monitoreando las redes y los medios de información para detectar un nuevo intento de cruce masivo. El ministro ha explicado que se está trabajando con "lealtad" con Marruecos y que se están implementando nuevos elementos para proteger la frontera. Grande-Marlaska ha reiterado que "no hay sitio en España" para los que intentan entrar irregularmente y ha advertido a las "mafias" que no se trasladará a ninguna persona a la península que haya llegado así a Ceuta. El objetivo de estas medidas es evitar que se repita la crisis registrada los pasados 30 y 31 de julio cuando unas 72.000 personas entraron de manera irregular a Ceuta desde Marruecos atravesando el espigón de El Tarajal, en la parte en que la frontera común se abre al mar. Al menos 82 personas murieron en el lado español, mientras que Marruecos ha reportado 14 fallecidos en su territorio. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) sitúa en 141 el total de muertos entre las fronteras de Ceuta y Melilla.

Robles avisa que a Ceuta y Melilla no se las toca Este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado Ceuta para dejar claro que esta ciudad autónoma y Melilla "no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y a Melilla no se las toca". De esta forma la ministra ha respondido a las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien en una entrevista ha dicho que queda "pendiente" la soberanía de ambas ciudades. Robles defiende que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y dice que lo sucedido el día 30 "no puede volver a ocurrir" Robles ha viajado la ciudad autónoma para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación de la crisis migratoria, con más de 10.000 personas todavía en la calle según el propio Vivas. Tras este encuentro, la titular de Defensa ha explicado que el Ejército permanecerá en Ceuta para labores de "presencia y disuasión". En este contexto, Ouahbi ha criticado este miércoles a España en una entrevista con la agencia EFE por "aceptar" y "regularizar" a las personas que llegan irregularmente, mientras que, según él, Rabat trata de impedir su salida de Marruecos. Los migrantes "nos dicen: '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?", se ha quejado el ministro marroquí, que ha hecho hincapié en que ninguno de los dos países está en contra de la inmigración. "Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos". Aun así, ha subrayado que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras. "Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", ha lamentado Ouahbi. "Cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes"- En su opinión, este asunto debe resolverse de raíz, y ha defendido que ambos países deben coordinar sus posiciones y optar entre aceptar conjuntamente los flujos migratorios o rechazarlos de forma concertada. "Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes -ha continuado-. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?".