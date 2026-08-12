Los juzgados de Ceuta tramitan tres denuncias por agresiones sexuales presuntamente cometidas por inmigrantes

Los juzgados de Ceuta han tramitado hasta el momento tres denuncias por tres agresiones sexuales supuestamente cometidas por inmigrantes de origen marroquí que accedieron a la ciudad el pasado 30 de julio. Las víctimas son tres mujeres inmigrantes, una de ellas menor, que, al igual que ellos, consiguieron entrar a la ciudad durante la gran crisis registrada hace dos semanas.

En dos de los casos, los jueces han decretado el ingreso en prisión de los presuntos autores, mientras que en el tercero se ha acordado la expulsión del detenido a su país, según han informado a RTVE Noticias fuentes judiciales.

También se ha instado a la expulsión de un cuarto inmigrante, en este caso por un delito de allanamiento de morada, tras meterse "en calzoncillos en la cama en la que dormía una mujer ceutí".

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción ha sido la encargada de ver dos de las denuncias por agresiones sexuales. En el primer caso, resuelto el pasado lunes, el acusado habría cometido un delito contra la libertad sexual al realizar tocamientos a una mujer mayor de edad. El juez acordó la expulsión del hombre.

El segundo asunto, resuelto este martes, fue por un delito de agresión sexual con penetración cometido contra una menor. Este otro acusado también habría cometido un delito contra la salud pública, ya que supuestamente obligó a la chica a vender drogas. El juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

"La tercera agresión sexual consistió en tocamientos sobre otra menor de edad". El acusado ha prestado este miércoles declaración ante el juez de la plaza número 5 de Ceuta y ha dictado su ingreso en prisión provisional por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual.

En todos los procedimientos instruidos por los juzgados ceutíes "se han llevado a cabo declaraciones preconstituidas de las presuntas víctimas y de los testigos de los hechos", según han apuntado las mismas fuentes.

Al margen de las denuncias por agresiones sexuales, la plaza número 5 ha decretado "el ingreso en prisión provisional de cinco detenidos por un delito de atentado a agentes de la autoridad, de otro detenido por la comisión de un delito de lesiones agravadas y de otro por venta de drogas".