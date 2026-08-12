El tiempo hoy 12 de agosto en España: calor extremo y cielos despejados para recibir al eclipse solar
- Los termómetros superarán los 35 y 40 grados en amplias zonas del país en la jornada histórica del fenómeno astronómico
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El histórico eclipse solar total que cruzará la Península marcará este miércoles 12 de agosto, una jornada en la que el calor sofocante y las noches tropicales continuarán instalados en la mayor parte de España. La estabilidad atmosférica será la tónica dominante en la mayor parte del territorio, ofreciendo cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día.
Sin embargo, el arranque de la jornada estará marcado por la presencia de intervalos de nubes bajas y brumas matinales en Galicia, la cornisa cantábrica, el alto Ebro y diversos puntos del litoral mediterráneo. Esta nubosidad tenderá a abrirse a medida que avance la mañana, aunque podría mostrarse más persistente en los litorales gallego, cantábrico y de Alborán, donde además no se descarta la presencia de una ligera calima.
Con el avance de las horas y el intenso calentamiento diurno, la nubosidad de evolución hará su aparición a partir del mediodía en las principales cadenas montañosas del norte y del tercio oriental peninsular.
Los chubascos y tormentas serán más probables durante la tarde en el Pirineo oriental, la cordillera Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales. En la Región de Murcia, el interior de Andalucía oriental y el sur de la Comunidad Valenciana, estas tormentas pueden llegar a ser especialmente intensas, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.
Máximas por encima de los 40 grados y noches tórridas
Los termómetros continuarán su senda ascendente. Las temperaturas máximas superarán con holgura los 35 grados en casi todo el interior peninsular y en Baleares, quedando al margen únicamente las zonas costeras y las áreas de alta montaña. Los registros más sofocantes se concentrarán en la depresión del Ebro y en los valles del suroeste, en el Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde se rebasarán los 40 grados.
El descanso nocturno volverá a ser complicado en amplias zonas del sur, el noreste y los archipiélagos, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados. En el litoral mediterráneo, la noche será especialmente tórrida, manteniéndose los mercurios localmente por encima de los 25 grados.
En la Península, el viento soplará de levante moderado en el Estrecho, del norte en la costa gallega y de componente este en el litoral sureste, predominando los vientos flojos en el resto del territorio, a excepción de las zonas afectadas por los núcleos tormentosos.
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