El tiempo hoy 12 de agosto en España: calor extremo y cielos despejados para recibir al eclipse solar

El histórico eclipse solar total que cruzará la Península marcará este miércoles 12 de agosto, una jornada en la que el calor sofocante y las noches tropicales continuarán instalados en la mayor parte de España. La estabilidad atmosférica será la tónica dominante en la mayor parte del territorio, ofreciendo cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día.

Sin embargo, el arranque de la jornada estará marcado por la presencia de intervalos de nubes bajas y brumas matinales en Galicia, la cornisa cantábrica, el alto Ebro y diversos puntos del litoral mediterráneo. Esta nubosidad tenderá a abrirse a medida que avance la mañana, aunque podría mostrarse más persistente en los litorales gallego, cantábrico y de Alborán, donde además no se descarta la presencia de una ligera calima.

Con el avance de las horas y el intenso calentamiento diurno, la nubosidad de evolución hará su aparición a partir del mediodía en las principales cadenas montañosas del norte y del tercio oriental peninsular.

Los chubascos y tormentas serán más probables durante la tarde en el Pirineo oriental, la cordillera Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales. En la Región de Murcia, el interior de Andalucía oriental y el sur de la Comunidad Valenciana, estas tormentas pueden llegar a ser especialmente intensas, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Temperaturas máximas del miércoles 12 de agosto RTVE