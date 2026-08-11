¿A qué hora es el eclipse? Inicio y duración de la totalidad por municipio en España

Consulta la hora del eclipse Consulta la hora del eclipse en tu localidad Elige tu municipio para ver los detalles del eclipse. Eclipse 12 de agosto de 2026 2 de agosto de 2027 26 de enero de 2028 Municipio Buscar Altitud Longitud Latitud Inicio del eclipse Máximo del eclipse Diámetro cubierto Altura del Sol Acimut Final del eclipse DatosRTVE · Fuente: Instituto Geográfico Nacional / Observatorio Astronómico Nacional

Este miércoles 12 de agosto España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo. Por primera vez en más de 100 años, un eclipse total de Sol cruzará la Península Ibérica, dejando durante unos instantes una oscuridad similar a la del anochecer en pleno verano.

El eclipse será visible desde todo el país, pero no todas las provincias españolas podrán verlo en su totalidad. Solo aquellas situadas dentro de la franja por la que pasará la sombra de la Luna verán cómo el Sol desaparece por completo. En el resto del territorio, el eclipse será parcial, aunque el oscurecimiento será muy notable.

¿A qué hora se hará de noche en tu ciudad durante el eclipse solar? El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no comenzará a la misma hora en toda España. La hora exacta dependerá de la ciudad desde la que se observe. Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, detalla el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). El máximo del eclipse en España se producirá sobre las 20:30 horas, y la duración máxima de la totalidad será de entre 1 y 2 minutos.

Capitales de provincia donde se verá la totalidad del eclipse

A Coruña Totalidad de las 20:27 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 18 segundos.

Lugo Totalidad de las 20:28 horas a las 20:29 horas. Duración de 1 minuto y 25 segundos.

Oviedo Totalidad de las 20:27 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 48 segundos.

Bilbao Totalidad de las 20:27 horas a las 20:27 horas. Duración de 27 segundos.

Santander Totalidad de las 20:26 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 2 segundos.

León Totalidad de las 20:28 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 45 segundos.

Palencia Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 42 segundos.

Burgos Totalidad de las 20:28 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 43 segundos.

Logroño Totalidad de las 20:28 horas a las 20:29 horas. Duración de 1 minuto y 19 segundos.

Vitoria-Gasteiz Totalidad de las 20:27 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 1 segundos.

Soria Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 41 segundos.

Zaragoza Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 23 segundos.

Segovia Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto.

Zamora Totalidad de las 20:30 horas a las 20:31 horas. Duración de 24 segundos.

Guadalajara Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 8 segundos.

Cuenca Totalidad de las 20:32 horas a las 20:33 horas. Duración de 57 segundos.

Teruel Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 35 segundos.

Lleida Totalidad de las 20:29 horas a las 20:29 horas. Duración de 24 segundos.

Tarragona Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 58 segundos.

Valencia Totalidad de las 20:32 horas a las 20:33 horas. Duración de 1 minuto y 1 sengundo.

Castellón Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 34 segundos.

Palma de Mallorca Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 36 segundos.

Madrid El eclipse será parcial. El máximo del eclipse se alcanzará a las 20:32 horas.

Barcelona El eclipse será parcial. El máximo del eclipse se alcanzará a las 20:29 horas.

¿Cuánto durará la fase de oscuridad total en la Península? La duración de la totalidad depende del lugar desde donde se observe el eclipse. En España oscilará entre apenas 14 segundos y aproximadamente 1 minuto y 48 segundos, mientras que el máximo del eclipse a nivel mundial alcanzará 2 minutos y 18 segundos sobre el Atlántico Norte. Las zonas situadas cerca del centro de la franja de totalidad disfrutarán del mayor tiempo de oscuridad. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con más de 400 puntos de observación oficiales Javier Galán, José Manuel Pina López

¿Por qué no oscurece a la misma hora en toda España? La explicación se encuentra en el movimiento de la sombra de la Luna, que no cubre toda la superficie terrestre al mismo tiempo. Durante el eclipse, la umbra, la parte más oscura de la sombra lunar, recorrerá España desde Galicia hacia las Islas Baleares, desplazándose de oeste a este. Por ello, las primeras provincias en vivir la totalidad serán las gallegas, mientras que las últimas serán las baleares. Además, el fenómeno coincidirá con el atardecer, por lo que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte y la hora del máximo eclipse variará algunos minutos entre unas provincias y otras.

¿Qué significa la totalidad de un eclipse solar? El eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco del Sol desde el punto de vista del observador. Durante estos segundos pueden apreciarse fenómenos imposibles de observar en un eclipse parcial: La corona solar, la atmósfera exterior del Sol.

El oscurecimiento casi completo del cielo.

La aparición de estrellas y planetas brillantes.

El descenso perceptible de la temperatura.

Los cambios en el comportamiento de aves e insectos, que reaccionan como si hubiera llegado la noche. En cambio, en el eclipse parcial, la Luna solo oculta una parte del Sol. Aunque la luz disminuye, nunca llega a producirse la oscuridad total ni el resto de efectos característicos de la totalidad.

Cómo ver el eclipse de sol de forma segura: gafas y recomendaciones El Portal de Astronomía y Desarrollos Tecnológicos del Instituto Geográfico Nacional recuerda que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección, salvo durante los escasos segundos de totalidad. Eso sí, el observador u observadora debe encontrarse exactamente dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto. Gafas, telescopios o un agujero en una cartulina: cómo ver el eclipse de manera segura Álvaro Caballero Las principales recomendaciones son: Utilizar únicamente las gafas homologadas con la norma ISO 12312-2.

No emplear gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados ni filtros caseros.

Si se usan prismáticos, telescopios o cámaras, deben llevar filtros solares específicos colocados delante del objetivo.

Supervisar siempre a los menores durante la observación.

Buscar un lugar con el horizonte oeste despejado, ya que el eclipse se producirá con el Sol muy bajo.