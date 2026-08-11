¿A qué hora es el eclipse? Inicio y duración de la totalidad por municipio en España
- El eclipse solar no comenzará a la misma hora en todo el país
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Final del eclipse
Este miércoles 12 de agosto España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo. Por primera vez en más de 100 años, un eclipse total de Sol cruzará la Península Ibérica, dejando durante unos instantes una oscuridad similar a la del anochecer en pleno verano.
El eclipse será visible desde todo el país, pero no todas las provincias españolas podrán verlo en su totalidad. Solo aquellas situadas dentro de la franja por la que pasará la sombra de la Luna verán cómo el Sol desaparece por completo. En el resto del territorio, el eclipse será parcial, aunque el oscurecimiento será muy notable.
¿A qué hora se hará de noche en tu ciudad durante el eclipse solar?
El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no comenzará a la misma hora en toda España. La hora exacta dependerá de la ciudad desde la que se observe.
Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, detalla el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).
El máximo del eclipse en España se producirá sobre las 20:30 horas, y la duración máxima de la totalidad será de entre 1 y 2 minutos.
Capitales de provincia donde se verá la totalidad del eclipse
A Coruña
Totalidad de las 20:27 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 18 segundos.
Lugo
Totalidad de las 20:28 horas a las 20:29 horas. Duración de 1 minuto y 25 segundos.
Oviedo
Totalidad de las 20:27 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 48 segundos.
Bilbao
Totalidad de las 20:27 horas a las 20:27 horas. Duración de 27 segundos.
Santander
Totalidad de las 20:26 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 2 segundos.
León
Totalidad de las 20:28 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 45 segundos.
Palencia
Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 42 segundos.
Burgos
Totalidad de las 20:28 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 43 segundos.
Logroño
Totalidad de las 20:28 horas a las 20:29 horas. Duración de 1 minuto y 19 segundos.
Vitoria-Gasteiz
Totalidad de las 20:27 horas a las 20:28 horas. Duración de 1 minuto y 1 segundos.
Soria
Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 41 segundos.
Zaragoza
Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 1 minuto y 23 segundos.
Segovia
Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto.
Zamora
Totalidad de las 20:30 horas a las 20:31 horas. Duración de 24 segundos.
Guadalajara
Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 8 segundos.
Cuenca
Totalidad de las 20:32 horas a las 20:33 horas. Duración de 57 segundos.
Teruel
Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 35 segundos.
Lleida
Totalidad de las 20:29 horas a las 20:29 horas. Duración de 24 segundos.
Tarragona
Totalidad de las 20:29 horas a las 20:30 horas. Duración de 58 segundos.
Valencia
Totalidad de las 20:32 horas a las 20:33 horas. Duración de 1 minuto y 1 sengundo.
Castellón
Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 34 segundos.
Palma de Mallorca
Totalidad de las 20:31 horas a las 20:32 horas. Duración de 1 minuto y 36 segundos.
Madrid
El eclipse será parcial. El máximo del eclipse se alcanzará a las 20:32 horas.
Barcelona
El eclipse será parcial. El máximo del eclipse se alcanzará a las 20:29 horas.
¿Cuánto durará la fase de oscuridad total en la Península?
La duración de la totalidad depende del lugar desde donde se observe el eclipse. En España oscilará entre apenas 14 segundos y aproximadamente 1 minuto y 48 segundos, mientras que el máximo del eclipse a nivel mundial alcanzará 2 minutos y 18 segundos sobre el Atlántico Norte. Las zonas situadas cerca del centro de la franja de totalidad disfrutarán del mayor tiempo de oscuridad.
¿Por qué no oscurece a la misma hora en toda España?
La explicación se encuentra en el movimiento de la sombra de la Luna, que no cubre toda la superficie terrestre al mismo tiempo. Durante el eclipse, la umbra, la parte más oscura de la sombra lunar, recorrerá España desde Galicia hacia las Islas Baleares, desplazándose de oeste a este.
Por ello, las primeras provincias en vivir la totalidad serán las gallegas, mientras que las últimas serán las baleares. Además, el fenómeno coincidirá con el atardecer, por lo que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte y la hora del máximo eclipse variará algunos minutos entre unas provincias y otras.
¿Qué significa la totalidad de un eclipse solar?
El eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco del Sol desde el punto de vista del observador. Durante estos segundos pueden apreciarse fenómenos imposibles de observar en un eclipse parcial:
- La corona solar, la atmósfera exterior del Sol.
- El oscurecimiento casi completo del cielo.
- La aparición de estrellas y planetas brillantes.
- El descenso perceptible de la temperatura.
- Los cambios en el comportamiento de aves e insectos, que reaccionan como si hubiera llegado la noche.
En cambio, en el eclipse parcial, la Luna solo oculta una parte del Sol. Aunque la luz disminuye, nunca llega a producirse la oscuridad total ni el resto de efectos característicos de la totalidad.
Cómo ver el eclipse de sol de forma segura: gafas y recomendaciones
El Portal de Astronomía y Desarrollos Tecnológicos del Instituto Geográfico Nacional recuerda que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección, salvo durante los escasos segundos de totalidad. Eso sí, el observador u observadora debe encontrarse exactamente dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto.
Las principales recomendaciones son:
- Utilizar únicamente las gafas homologadas con la norma ISO 12312-2.
- No emplear gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados ni filtros caseros.
- Si se usan prismáticos, telescopios o cámaras, deben llevar filtros solares específicos colocados delante del objetivo.
- Supervisar siempre a los menores durante la observación.
- Buscar un lugar con el horizonte oeste despejado, ya que el eclipse se producirá con el Sol muy bajo.
Próximos eclipses en España: 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028
El eclipse de 2026 será el primero de una extraordinaria serie de fenómenos astronómicos visibles en España. El 2 de agosto de 2027, un nuevo eclipse total de Sol cruzará el sur de España. La totalidad podrá verse especialmente en Ceuta, Melilla y buena parte de Cádiz y Málaga, donde llegará a durar cerca de 5 minutos.
El 26 de enero de 2028 tendrá lugar el eclipse anular de Sol, en el que la Luna dejará visible un brillante anillo de fuego alrededor del Sol desde diversas zonas del país.
Los astrónomos consideran esta sucesión de eclipses como un acontecimiento excepcional que difícilmente volverá a repetirse en varias décadas. Según el Instituto Geográfico Nacional, después de completar la tríada de eclipses ibéricos, no será posible observar otro desde España hasta 2053.