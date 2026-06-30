El eclipse de Sol desata la especulación de las gafas homologadas, pero un astrofísico quiere "reventar el mercado"

El próximo 12 de agosto el cielo ofrecerá un auténtico festival astronómico con dos grandes cabezas de cartel. Ese miércoles, desde las 19.30 horas y hasta el anochecer, tendrá lugar un eclipse de Sol total que podrá verse en buena parte de España. Horas después, en torno a las 23.00 horas, llegará el turno de las perseidas, las populares lágrimas de San Lorenzo. Una doble cita que promete reunir a miles de personas mirando al cielo. Muchos ya se están preparando para ese momento y otros, aprovechando el entusiasmo generalizado, están viendo cómo hacer negocio.

El astrofísico y divulgador científico Dani Guirado lleva tiempo recordando que si queremos disfrutar de este gran evento estelar, un accesorio imprescindible son las gafas homologadas. Pero, precisamente, su creciente demanda está provocando un fenómeno muy poco astronómico: la especulación. "Según se acerca la fecha, las gafas están subiendo de precio. Como no existe ningún organismo público que las esté regalando de manera masiva, hay gente que está especulando y vendiendo estas gafas al 1000% de su precio original, cuando apenas cuestan 12 céntimos", denuncia el astrofísico y divulgador en el especial de Mañana Más, que este lunes se ha hecho desde el Caixaforum de Madrid.

Mañana más Mañana Más - El astrofísico Dani Guirado advierte de la especulación con el eclipse de Sol Ver ahora

Problemas de visión si no usas gafas homologadas Guirado ha vuelto a recordar que estas gafas "son un elemento de salud importantísimo". De no usarse las gafas adecuadas, advierte: "Al día siguiente muchas personas van a tener problemas de visión, como desprendimiento de retina, y cuyos efectos pueden aparecer con el tiempo". Para evitarlo estos casos y, de paso, luchar contra la especulación, Guirado ha iniciado una iniciativa muy poco habitual: comprar 5.000 gafas homologadas para repartirlas gratuitamente y, como él mismo dice, "reventar el mercado". Eclipse solar 2026: elegir unas gafas de sol no homologadas puede causar daños oculares irreversibles