La exclusiva de Laura del Val, silbidos y acentos en el último episodio de 'Podcast, el podcast'
- Cada miércoles, nuevo episodio con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya
- Escucha todos los episodios de Podcast, el podcast en RNE Audio y RTVE Play
Entre las obsesión y obsesión del mundo podcasting, esta semana en Podcast, el podcast hemos descubierto la inesperada terapia de choque a la que Laura del Val llevó a Marta Riesgo. "Ella lo había dejado con su chico con el que llevaba bastante tiempo y me la lleve al concierto de Aaron", explica la humorista. "Pero, de repente, todas las canciones eran sobre el dolor, la tristeza o de cuando alguien te ha dejado, así que no paró de soltar lágrimas", añade. “Yo me bají con el publico y cuando me acerqué a ellas, Marta estaba a lágrima viva", recuerda Aaron. "Aquí se viene a sentir", concluye.
Más allá de las conmociones emocionales provocadas por Laura, también han hablado de la incipiente carrera de actor abierta por Jorge Yorya en Se tiene que morir mucha gente y se Miguel Campos, a sus 41 años, ha aprendido un nuevo silvido que usa cuando alguna conversación no le interesa. Todo eso y algo más, en el nuevo episodio de Podcast, el podcast.
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Cada miércoles, escucha Podcast, el podcast, en el streaming de En Play, después de La Revuelta. El nuevo "cajón de sastre" de RTVE Play, con los mejores contenidos de la plataforma, la televisión y el videopodcast. ¿Quieres saber más? Descúbrelo aquí.
Además, disfruta de todos los programas anteriores y los nuevos episodios de la temporada en RNE Audio y RTVE Play. El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Xavi Daura, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa.