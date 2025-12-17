Javier Cámara, el inesperado fan de Laura del Val: "Gracias por mostrar el carácter castellano"

El éxito de la humorista Laura del Val es imparable. No importa sin apuesta por programas que terminan por ser cancelados, nada le hace tirar la toalla. Ella insiste. No le da miedo compartir micro y podcast con Miguel Campos y Jorje Yorya, su carrera no deja de dar pasos hacia las alturas del show business. Bueno o, al menos, eso es lo que se desprende de sus declaraciones en Podcast, el podcast, tras encontrarse con uno de sus fans. Nada más y nada menos que Javier Cámara.

Dispuesta a convertirse en la reportera más dicharachera de Open Play, hace unos días pudimos verla cubriendo varias alfombras rojas. Una de ellas, la de una película protagonizada por hombres azules que tienen intercambios sexuales a través de sus coletas y cuyo título no puede nombrarse. Fue ahí, en la presentación de Avatar (bueno, es que era obvio) donde la humorista de Burgos pudo conocer en persona a Javier Cámara, que la confesó, era fan de ella. "Gracias por mostrar el carácter castellano", le dijo el actor. Unas declaraciones muy curiosas, teniendo en cuenta que el protagonista de Yakarta es de La Rioja.

Lo cuenta en el nuevo episodio de Podcast, el podcast, en el que Yorja y Campos aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid, han decidido compartir un par de consejillos sexuales, animados por el temazo del Chichi Splash. ¿No sabes de qué hablamos? Todas (o casi todas) las respuestas aquí: