En directo: Cerdán, ante la comisión del caso Koldo del Senado: "Soy inocente, no soy ningún corrupto"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, imputado en el caso Koldo, ha anunciado su decisión de no responder al interrogatorio de los senadores ante la comisión parlamentaria que investiga la trama de las mascarillas, un mes después de haber salido de prisión provisional con medidas cautelares. "Soy inocente, no soy ningún corrupto", ha afirmado en una intervención inicial ante los senadores tras defender que no pertenece "a ninguna trama corrupta" ni es la cabeza de "ninguna trama corrupta" y que considera "atacada" su presunción de inocencia.

Cerdán ha denunciado que han construido "un relato que se repite y se repite" en el que aseguran que es "socio de Servinabar", que ha calificado de "falso", y que se ha generado "un titular diario sobre la empresa de Cerdán". Al ser preguntado por la senadora de UPN Mar Caballero sobre si pactó los nombramientos para las adjudicaciones de obra pública en Navarra ha asegurado que no tiene "responsabilidad en ningún nombramiento ni del gobierno de Navarra ni de España" y más tarde, a las preguntas de Vox, también ha negado que contactara con Acciona para dichas adjudicaciones.

Y en concreto preguntado por una de las obras en investigación, la de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, ha defendido que fue "limpia y transparente" y, a la pregunta de si cree que tiene que pedir perdón a los navarros ha dicho que si algún navarro no se lo cree será por la "manipulación mediática continua que hacen en Navarra".

"Mejor solo que mal acompañado" A su llegada al Senado, unos veinte minutos antes de las 10:00, hora a la que ha sido convocado en la sala Clara Campoamor del Senado, Cerdán, acompañado por su abogado, ha dicho que se disponía a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad". Tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas. El exdiputado ha comenzado escuchando a las preguntas de la senadora de UPN Mar Caballero, y también tendrá que escuchar las intervenciones del resto de los representantes, entre ellos, los de PP y Vox, que suelen agotar sus tiempos, aunque no haya respuestas. En esta primera intervención la senadora ha recordado que su llegada en la primera convocatoria al Senado estuvo "más arropado" a lo que él ha respondido: "Mejor solo que mal acompañado". Entre los asuntos sobre los que los senadores van a preguntar se encuentra la reciente detención y puesta en libertad de Antxon Alonso, a quien los investigadores consideran socio de Cerdán en la empresa de Servinabar, y de la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos. El juez deja en libertad con medidas cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Santos Cerdán La comparecencia de Cerdán será la número 98 en esta comisión de investigación parlamentaria y la segunda para él, pues ya compareció en ella hace casi 20 meses, el 30 de abril de 2024. En aquella primera ocasión negó tener responsabilidad jurídica alguna en la presunta trama de corrupción y negó que hubiera promocionado o avalado "en nada" al exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Cerdán niega haber promocionado "en nada" a Koldo García: "No ha trabajado directamente para mí" M. CARMEN CRUZ MARTÍN

Su segunda comparecencia en el Senado Más de un año después, en junio de este 2025, Santos Cerdán pasó a ser investigado, dimitió como diputado y como secretario de Organización del PSOE e ingresó en prisión preventiva por decisión del juez instructor Leopoldo Puente, al considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas ante los indicios de su "papel directivo” en la trama que se investiga. El ex número tres del PSOE permaneció en Soto del Real hasta que el pasado 17 de noviembre salió con la obligación de comparecer cada quince días en los juzgados y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte. Solo diez días más tarde ingresaban en esa misma cárcel Ábalos y Koldo García por decisión del juez. De su escaño en el Congreso a la celda de Soto del Real en 19 días: Santos Cerdán pasa su primera noche en prisión Félix Donate Mazcuñán Tanto al declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en junio como en las pocas y breves declaraciones a la prensa desde su detención, Cerdán ha apuntado que los audios que le incriminan podrían estar manipulados. "Se están hablando muchas mentiras y está habiendo muchas manipulaciones", dijo a los periodistas al salir de la cárcel, el 19 de noviembre. Otras veces ha señalado que algún día hablará, como el lunes pasado, en Tafalla (Navarra), al acudir al juzgado para una de sus firmas periódicas, cuando le preguntó la prensa cuándo dará la cara como prometió y dijo que la dará "cuando la tenga que dar". Su esposa, Francisca Muñoz, también tiene que comparecer en la comisión de investigación del Senado, e iba a haberlo hecho antes que él, ya que estaba citada para este lunes, pero la semana pasada su sesión fue postergada porque ella remitió un parte médico de enfermedad.