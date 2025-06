Adriana Lastra asegura que Cerdán le "engañó y traicionó" y orquestó una "operación de acoso y derribo" contra ella

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha asegurado que Santos Cerdán le "engañó y traicionó" durante su etapa como vicesecretaria general del PSOE, puesto del que dimitió en 2022 alegando motivos personales. "Santos Cerdán, como sabe todo el partido, me sometió a una operación de acoso y derribo hasta que dimití, enferma y embarazada de cinco meses y medio", ha confesado ahora.

Con estas palabras, la que fuera número dos del PSOE y portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, ha puesto fin al silencio que mantenía desde hacía tres años. En 2022 manifestó "tranquilidad y reposo" como motivos para apartarse de la primera línea política, aunque detrás de aquella dimisión también había un nombre propio, el de Santos Cerdán.

"Yo sabía de la animadversión que me tenía, sé todo lo que me ha hecho, sobre todo en Madrid, pero no sabía por qué. Ahora lo sabe toda España", ha relatado Lastra sobre el que fue, hasta este jueves, el secretario de Organización del PSOE. Considera que la actitud que mantenía sobre ella estaba relacionada con la presunta trama de corrupción orquestada por Cerdán junto a Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Lastra "habría puesto la mano en el fuego" por Cerdán A pesar de la hostilidad que Cerdán profesó hacia Lastra durante los años en los que coincidieron en la sede socialista de Ferraz, la actual Delegada del Gobierno en Asturias confiaba en su honradez política. "Habría puesto la mano en el fuego por él", ha afirmado Lastra, quien se ha mostrado sorprendida por el contenido de los informes y audios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La socialista asturiana ha reconocido la "nefasta relación" que existía entre ambos compañeros, aunque eso nunca le había hecho dudar de la integridad de Cerdán. "Puedo asegurar que ni yo, ni Pedro Sánchez, ni nadie en el partido sabía de este caso de corrupción", ha relatado la que fue número dos del PSOE durante cinco años. Ha justificado que el presidente del Gobierno y el resto de integrantes de Partido Socialista depositaran su confianza en Cerdán sin sospechar de su implicación en el caso Koldo, igual que hizo ella. "Lo último que podía imaginar es que fuera un corrupto", ha destacado Lastra. La UCO halla una escritura de compra de acciones a nombre de Cerdán de Servinabar, empresa clave en la trama Koldo