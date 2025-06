Sánchez ataca al PP por su "enciclopedia de corrupción" entre gritos de "dimisión" y Feijóo avisa: "Cerdán no será el final"

Se esperaba un bronco pleno en el Congreso tras los audios de la UCO que implica a Santos Cerdán en el caso Koldo y así ha sido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado al ataque contra la "enciclopedia de corrupción" del PP entre gritos de "dimisión" de la bancada de la derecha. El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, le ha avisado de que el ya exsecretario de organización socialista "no será el final" en en el caso de corrupción vinculado al PSOE y ha asegurado que no le faltan "ganas" para interponer una moción de censura sino "cuatro diputados".

No estaba inicialmente previsto que Sánchez participara de la sesión de control al Gobierno porque tenía programado un viaje a la ONU, pero la escalada bélica entre Israel e Irán canceló la cita. Así, es la primera vez que el jefe del Ejecutivo ha respondido en el Congreso a la oposición tras la implicación de Cerdán, que el lunes dimitió de todos sus cargos. Ese día, desde Ferraz, el jefe del Ejecutivo prometió que comparecería en la Cámara Baja para hablar del caso Koldo y se fijó después la cita para el 9 de julio, una fecha que todos los demás grupos políticos ven demasiado tarde y que también generó bronca este martes.

Sánchez ha echado balones fuera por el caso vinculado a Cerdán. Ha llegado a pedir visiblemente enfadado a Gabriel Rufián (ERC) no convertir "una anécdota en una categoría", ante la expresión de incredulidad del dirigente republicano, que en su intervención le ha pedido que "jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE" y que no habrá en un papel un "P. Sánchez". Más adelante, Sánchez también ha presumido ante Santiago Abascal (Vox) de que su Gobierno no tiene ninguna sentencia de corrupción hasta la fecha.

Pero sobre todo, ha cargado contra el PP, que un día más ha salido en tromba contra el Ejecutivo por la "corrupción". A Feijóo, Sánchez le ha dicho que "el único adelanto" que va a haber no son las elecciones generales sino "la más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta del verano que afectan al PP". Esta afirmación ha provocado el estallido de gritos en la bancada 'popular', que se han repetido a lo largo de la intervención del presidente y que ha llevado a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, a llamar la atención a los diputados del Partido Popular en varias ocasiones.

Vuelve a cargar contra la "corrupción" de Ayuso y otros gobiernos del PP Sánchez ha cometido un lapsus al decir: "La corrupción cero no existe pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta". Unas palabras que ha aprovechado Feijóo: "Dice que la tolerancia es absoluta, efectivamente". Sánchez ha asegurado con todo que en el PSOE se "expulsa" la corrupción y "no a aquellos que la denuncian", en referencia a Pablo Casado: "A usted mismo le auparon para tapar la corrupción de Ayuso". Ha reconocido que el caso Koldo "ha sido doloroso para el PSOE" pero ha defendido que los socialistas han "actuado": "Por mucho fango que metan, esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral del país. “En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso está siendo investigado por el novio, por el hermano“ Ha incidido en que la corrupción en el PP no es "pasado" sino "presente" en las autonomías donde gobiernan los 'populares'. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por el novio y el hermano (de Isabel Díaz Ayuso), por tramas de corrupción por fraccionamiento de contratos en centros de Formación Profesional", ha dicho, lo que ha provocado la indignación de nuevo entre los 'populares', que han recordado que la mujer y el hermano del presidente del Gobierno también están siendo investigados. Pero Sánchez ha seguido y ha asegurado que hay corrupción vinculada a los gobiernos del PP en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Sánchez ha concluido su respuesta a Feijóo diciendo que "el PP es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos" y que "si quiere dar lecciones, tiene mucho por delante". En este momento, todo el PP ha gritado reiteradamente "dimisión", mientras la bancada socialista aplaudía a Sánchez en respuesta.

A Feijóo no le faltan "ganas" sino "cuatro votos" para una moción de censura Feijóo ha dicho que Sánchez es un presidente "profundamente atrapado en una trama de corrupción" y no "profundamente enamorado", como escribió en su carta de reflexión hace más de un año, ni "profundamente decepcionado" como se mostró la semana pasada tras la implicación de Cerdán. Y le ha preguntado si "de verdad" le advirtieron hace meses que su secretario de organización "era un corrupto". “Sánchez es el lobo que ha liderado una manada corrupta“ "Por mucho que se maquille, no es la víctima, usted es el máximo responsable", ha afirmado, y le ha pedido ahorrarse "numeritos de cordero degollado" cuando es "el lobo que ha liderado una manada corrupta". Además, le ha echado en cara que diga que no dimite porque España "necesita medidas progresistas" y perdería las elecciones: "No tiene que salvar a los españoles de sí mismos, los españoles quieren salvarse de usted y la única carta que esperan es la de dimisión. ¿Piensa redactarla o no le queda ningún respeto por los españoles?". Feijóo ha ironizado con que el "argumentario" de Sánchez debe ser el de defender un "amaño" en sus primarias, "adjudicar contratos por mordidas", "perdonar multas a favor de favores fiscales" o "repartirse prostitutas con dinero público" con el fin de que no gobierne el PP. "Es usted tremendo en todas las portadas de prensa europeas", ha espetado. Con todo, ha señalado que algo le "dice" que Sánchez no le reta a una moción de censura por su "bien", tras lo que le ha advertido: "No me faltan ganas, me faltan cuatro votos. Si aparecen, no lo dudaré un instante". "¿Quién sabe si aparecerán? Ábalos será el principio pero Cerdán no será el final", ha proseguido, y ha acusado a Sánchez de estar "intentando volver a comprar a sus socios". Precisamente, se ha dirigido al PNV, ERC y Junts (ha obviado a EH-Bildu): "Tienen que elegir si seguir en la trama de corrupción".

Abascal llama a Sánchez "corrupto" y "traidor" y abandona el pleno El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado a Sánchez cuánto dinero público ha ido dirigido a su mujer, a su hermano y al "clan del Peugeot" (el coche con que Sánchez recorrió España en 2016 antes de volver a ser secretario general del PSOE en un viaje en el que estuvo respaldado, entre otros, por Santos Cerdán y José Luis Ábalos, acompañado por Koldo García). 05.40 min Abascal abandona el Congreso tras llamar "corrupto" y "traidor" a Sánchez y este le afea su "falta de respeto" "Mientras su entorno robaba, los españoles pagaban impuestos muy elevados como para que unos se los gasten en putas", ha proseguido. Se ha referido así a los audios en los que Ábalos y Koldo se reparten prostitutas. Abascal ha dicho saber que Sánchez "está dispuesto a aguantar a cualquier precio", aunque sea "la destrucción de la democracia", y que tiene apoyo parlamentario, pero ha rehusado quedarse a "escuchar sus mentiras" y "soportar su chulería". Por eso, tras llamarle "corrupto" y "traidor", ha abandonado el Hemiciclo y cuando ha pasado por delante del presidente del Gobierno le ha llamado "indecente". En su respuesta, pese a no poder dirigirse directamente a él, Sánchez ha acusado a la ultraderecha de traer "odio y falta de convivencia y de respeto" a las instituciones. Y ha recalcado que en los siete años de gobiernos del PSOE "no ha habido ni una sola sentencia de corrupción a esta administración". "Es verdad que hay tres exmilitantes investigados (uno de ellos fue ministro de Transportes) y el PSOE ha actuado con contundencia y los ha expulsado", ha zanjado.