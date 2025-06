Los socios ven "preocupado" y "tocado" a Pedro Sánchez, que les insiste que no ha habido financiación irregular en el PSOE

Preocupado y tocado, así ven los socios del Ejecutivo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, casi una semana después del informe de la UCO que vincula al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el presunto cobro de mordidas de obra pública.

Después de una tensa sesión de control a primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con ERC, Bildu, PNV y CC. Cuatro encuentros separados con un objetivo común: amarrar apoyos parlamentarios entre socios y cerrar las grietas ocasionadas a raíz del informe que involucra a Cerdán en el caso Koldo. Aunque los socios coinciden en que la "confianza" está dañada.

El primero en acudir a la sede del Gobierno ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a las 10.30, pero su presencia ha estado en duda hasta momentos antes.

Rufián ve a Sánchez "tocado" y pide aprovechar el tiempo que quede

Tras un tenso cara a cara con Sánchez a primera hora, Rufián se ha mostrado visiblemente molesto con la respuesta del presidente Gobierno en el hemiciclo, y ha reconocido que estaba dudando de si ir o no, después de que el jefe del Ejecutivo le haya pedido al de ERC que no convierta "una anécdota en categoría", después de que el de Esquerra le haya reprochado que "la izquierda no puede robar".

"Después de la sesión de control absolutamente desafortunada con la respuesta del presidente y de pensar si íbamos o no, hemos ido a intentar decirle con un poco más de tiempo lo que le hemos dicho durante dos minutos antes", ha relatado Rufián a su vuelta de la reunión en Moncloa, que ha durado unos 35 minutos, según fuentes de ERC.

En el encuentro, Rufián asegura que ha visto a "un presidente tocado". "Se ha comprometido en intentar ir a por las constructoras corruptoras, lo que implicaría un cambio en el código penal", ha anunciado el portavoz de ERC, que además ha asegurado que le han exigido a Sánchez "intervenir el mercado de la vivienda".

Fuentes del partido aseguran que han visto muy comprometido a Sánchez con la iniciativa de aplicar sanciones a las constructoras corruptoras, y avanzan que van a presentar una iniciativa en el Congreso "en breve" que esperan que el PSOE apoye.

"Aprovechemos el tiempo que nos quede, pase lo que pase, para avanzar y dejar la mejor situación posible a la gente porque no sé cuánto tiempo queda", ha vaticinado Rufián. Por ese motivo, el diputado de ERC ha hecho un llamamiento a las "fuerzas a la izquierda del PSOE" para ponerse de acuerdo y avanzar en "tres o cuatro cosas" antes de que "entren aquí los corruptos premium".

“La izquierda no puede robar. pic.twitter.com/PvIdz5eMqe“ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 18, 2025

Esquerra ha sido uno de los socios más críticos desde que se publicó el informe. El propio Rufián publicó un mensaje en X este martes en el que cuestionaba la falta de explicaciones por parte de Sánchez y que hasta el 9 de julio no vaya a comparecer en el Congreso por este asunto. "Nos dicen que no puede comparecer ya en el Congreso porque 'tiene que cumplir con su agenda internacional'. Deberían entender que para seguir cumpliendo con esa agenda internacional debe seguir siendo presidente", ha avisado Rufián.