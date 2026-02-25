Entra en vigor la autorización ETA para viajar al Reino Unido: qué cambia y quién debe tenerla

Desde el pasado mes de abril, la Electronic Travel Authorization (ETA) es un requisito para poder viajar al Reino Unido. No obstante, a partir de este miércoles se aplicará de forma más estricta para poder entrar al país. ¿Qué cambia exactamente y a qué personas afecta?

¿Qué es el 'Electronic Travel Authorization'? Es un permiso que el Gobierno británico exige a todos los viajeros que quieran entrar en el Reino Unido y que no necesiten de visado, es decir, aquellos que van al país por un periodo de tiempo de corta duración inferior a seis meses. Como indica el Ministerio de Asuntos Exteriores español, no es un visado, sino una autorización previa de carácter electrónico que se necesita tener para poder ingresar en el país. Tener este permiso, no obstante, no garantiza definitivamente la entrada al Reino Unido, ya que los viajeros seguirán teniendo que pasar otros controles de fronteras al llegar.

¿Qué cambia a partir del 25 de febrero? Desde el 2 de abril de 2025, era suficiente contar con la solicitud de este permiso para poder acceder al país. Sin embargo, a partir de este miércoles su aplicación será más estricta y será necesario tener la autorización aprobada de la ETA en el momento de embarque para poder viajar. Si no se tiene, no se podrá embarcar. De hecho, ya hay algunas aerolíneas que lo exigen en todos los casos, como indica Exteriores.

¿Quién debe solicitarlo? Deben contar con este título tanto los españoles como el resto de ciudadanos de la Unión Europea y no residentes del Reino Unido (incluidos los bebés y niños) que quieran visitar el país para cortas estancias y no necesiten un visado. Además, se aplica a viajes de diferente naturaleza, ya sea por motivos de turismo, negocios o visitas familiares. También necesitan este permiso las personas que hagan escala en el Reino Unido y tengan que volver a facturar el equipaje y/o pasar control fronterizo.

¿En qué casos no es necesario tenerlo? No se requerirá cuando se hagan tránsitos que no impliquen pasar por control fronterizo, algo que solo ocurre en los aeropuertos de Heathrow (T4) y Mánchester. Tampoco lo necesitan los residentes del Reino Unido ni las personas que tengan un visado o un permiso para vivir, trabajar o estudiar en el país, aunque es recomendable tener actualizado el perfil UKVI con los datos del DNI o pasaporte. Por otro lado, no se exigirá si se viaja con pasaporte de ciudadano de los territorios británicos de ultramar o si se vive en Irlanda y se viaja desde allí, Guernsey, Jersey o la Isla de Man. En el caso de tener la doble nacionalidad española y británica o irlandesa, es preciso llevar ambos pasaportes. Por último, aquellos que hagan escala en el Reino Unido y no recojan equipaje facturado o pasen el control de fronteras para seguir su viaje (en los aeropuertos de Heathrow y Mánchester) tampoco necesitan este permiso.

¿Cómo pedirlo y cuánto cuesta? Solamente puede hacerse de forma online, a través de la web del Gobierno británico o la aplicación oficial. Para ello, es necesario tener el pasaporte con el que se va a viajar, una dirección de correo electrónico, una fotografía de la persona y una tarjeta como método de pago. Cuesta 16 libras (unos 18,35 euros al cambio) y la cuantía no es reembolsable aunque se deniegue el permiso. Además, la respuesta puede tardar desde unos minutos hasta tres días, por lo que se recomienda solicitarlo con antelación.

¿Durante cuánto tiempo es válido el permiso? Su validez es de hasta dos años o hasta que caduque el pasaporte de la persona titular, lo que suceda primero. Durante ese tiempo se podrá viajar al Reino Unido con el permiso para estancias de menos de seis meses, siempre que se utilice el pasaporte asociado, ya que si se cambia tendrá que pedirse otra ETA nueva. En la web del Gobierno británico puede consultarse la vigencia de este título.