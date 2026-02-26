El acuerdo sobre Gibraltar incluye la desaparición de la verja, la circulación sin pasaporte y controles de entrada y salida
- El acuerdo para la libre circulación de personas beneficiará a 15.000 trabajadores transfronterizos
- Albares lo califica de "tratado histórico" y asegura que "protege la reclamación española de soberanía"
El acuerdo político alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre Gibraltar y su estatus, que estaba pendiente desde el Brexit, incluye entre otros puntos la desaparición de la verja, la libre circulación de personas sin pasaporte y ante la desaparición de las barreras físicas, los controles del espacio Schengen, que realizarán las autoridades españolas y gibraltareñas, se trasladan al puerto y al aeropuerto situados en territorio británico.
La Comisión Europea ha publicado este jueves el texto jurídico de unas mil páginas que desarrolla el acuerdo político alcanzado en junio entre Bruselas, España, Reino Unido y Gibraltar, por el que se define el encaje de ese territorio en las relaciones entre el bloque comunitario y Londres. El documento todavía debe ser aprobado por los 27 parlamentos de los estados miembro de la UE, además del británico y el gibraltareño.
El acuerdo permitirá la libre circulación sin controles internos con los países Schengen. Una de las novedades es que los controles en el puerto y el aeropuerto serán dobles, es decir que al entrar al Peñón, los realizarán las autoridades gibraltareñas primero y las españolas después, y se harán a la inversa en el sentido contrario, al entrar en Campo de Gibraltar.
Los ciudadanos de la UE podrán permanecer en Gibraltar 90 días por semestre y los residentes gibraltareños otros 90 días en la UE. Estos últimos podrán computar ese periodo por separado en cada país, lo que ampliaría notablemente su tiempo de estancia en Europa.
Albares habla una "nueva etapa" entre España y Reino Unido
Unos 15.000 trabajadores transfronterizos, que viven en España y trabajan en Gibraltar, y unos pocos en sentido inverso, se beneficiarán de este acuerdo "histórico", en palabras del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, cuyo texto ha remitido este mismo jueves a los presidentes de las comisiones de exteriores del Congreso y del Senado, a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la Junta de Andalucía y a los actores sociales y económicos de la zona.
Albares, además, ha solicitado comparecer en el Congreso para explicar el Tratado que supone la desaparición del "último muro de Europa continental" y una "nueva etapa" en la relación entre España y el Reino Unido, ha dicho Albares en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha insistido después, con las mismas palabras en un acto en la Escuela Diplomática de Madrid.
España. Un tratado con el que desaparecerá la
verja, el último muro de Europa Continental.
Es un tratado que corrige
desequilibrios y distorsiones en múltiples materias como los impuestos
indirectos y el medioambiente
y que, por supuesto, mantiene y protege la reclamación española de soberanía
El texto del acuerdo, según ha asegurado Albares, "mantiene y protege la reclamación española de soberanía", y supone abrir una "nueva etapa de convivencia y oportunidades para 300.000 andaluces" que residen en la zona de Campo de Gibraltar.
Para los trabajadores transfronterizos, el texto establece que España y Gibraltar cooperarán para proteger y reconocer sus derechos a la Seguridad Social, a no ser discriminados por nacionalidad en cuanto a salario y condiciones laborales, igualdad de trato en caso de despido o reincorporación, acceso a ventajas sociales y fiscales —excepto en vivienda—, afiliación y participación sindical, y acceso a formación profesional.
Libre circulación de mercancías sin barreras físicas
Sobre las mercancías, el texto también contempla que habrá libre circulación sin barreras físicas en el tránsito terrestre y que España realizará controles aduaneros sobre aquellas que entren a Gibraltar y sobre los equipajes de viajeros con destino a la Unión Europea y Gibraltar.
La creación de una unión aduanera entre la UE y el Reino Unido para Gibraltar, separada del territorio británico, permitirá la libre circulación de mercancías producidas o importadas legalmente sin aranceles ni impuestos.
Seguirán los controles y el sistema electrónico de seguimiento (NCTS) —diseñado para asegurar un proceso digital rápido de gestión y control de mercancías bajo el régimen de tránsito de la Unión y el tránsito común— para importaciones, exportaciones y liquidación de impuestos.
España gestionará los principales puestos aduaneros y se aplicarán los aranceles preferenciales del acuerdo UE-Reino Unido que entró en vigor el 1 de enero de 2021, al haber quedado el Reino Unido quedará fuera del mercado único y la unión aduanera de la UE.
En el ámbito de los impuestos, se establecen normas fiscales transitorias, salvaguardias frente a distorsiones comerciales y un refuerzo de la cooperación aduanera y fiscal para prevenir fraude y contrabando, con excepciones por seguridad, salud o patrimonio.
Sobre la introducción de mercancías sin pasar por los controles aduaneros, se permitirá la introducción de pequeñas cantidades de tabaco sin impuestos, hasta 80 cigarrillos o cantidades equivalentes, y Gibraltar deberá implantar un sistema de trazabilidad equivalente al de la UE para combatir el contrabando, con intercambio rápido de información y cooperación para identificar responsables y recuperar deudas.
El acuerdo exige advertencias sanitarias gráficas, prohíbe el tabaco oral y las ventas a distancia, y obliga a destruir productos ilícitos. También establece un amplio sistema de intercambio de datos sobre producción, comercio, precios e incautaciones para reforzar la lucha contra el fraude.
Además, fija una fiscalidad mínima del tabaco para reducir diferencias de precios y distorsiones del mercado, con impuestos específicos para cigarrillos y otros productos y aplicación uniforme por categorías.
La aplicación del acuerdo todavía puede tardar varias semanas, ya que todavía debe ser ratificado por los parlamentos de los Estados miembros, y si alguno lo impugnara, el Tribunal de Justicia tendría que pronunciarse sobre su naturaleza jurídica.
El alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco, ha valorado positivamente el acuerdo, aunque ha dicho que todavía tiene que leerlo en profundidad. Considera que abrirá un marco de oportunidades reales para la ciudad, mayor estabilidad para los trabajadores, para la circulación diaria y menos distorsiones económicas y que al mismo tiempo les convierte en pieza clave y que sus servicios municipales van a tener una carga mayor.