El acuerdo sobre Gibraltar incluye la desaparición de la verja, la circulación sin pasaporte y controles de entrada y salida

El acuerdo político alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre Gibraltar y su estatus, que estaba pendiente desde el Brexit, incluye entre otros puntos la desaparición de la verja, la libre circulación de personas sin pasaporte y ante la desaparición de las barreras físicas, los controles del espacio Schengen, que realizarán las autoridades españolas y gibraltareñas, se trasladan al puerto y al aeropuerto situados en territorio británico.

La Comisión Europea ha publicado este jueves el texto jurídico de unas mil páginas que desarrolla el acuerdo político alcanzado en junio entre Bruselas, España, Reino Unido y Gibraltar, por el que se define el encaje de ese territorio en las relaciones entre el bloque comunitario y Londres. El documento todavía debe ser aprobado por los 27 parlamentos de los estados miembro de la UE, además del británico y el gibraltareño.

El acuerdo permitirá la libre circulación sin controles internos con los países Schengen. Una de las novedades es que los controles en el puerto y el aeropuerto serán dobles, es decir que al entrar al Peñón, los realizarán las autoridades gibraltareñas primero y las españolas después, y se harán a la inversa en el sentido contrario, al entrar en Campo de Gibraltar.

“🔴ÚLTIMA HORA | RNE accede al acuerdo alcanzado entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar y su estatus, pendiente desde el Brexit



▪️Incluye el derribo de la verja para crear una zona de prosperidad compartida y controles dobles de entrada y salida



Los ciudadanos de la UE podrán permanecer en Gibraltar 90 días por semestre y los residentes gibraltareños otros 90 días en la UE. Estos últimos podrán computar ese periodo por separado en cada país, lo que ampliaría notablemente su tiempo de estancia en Europa.

Albares habla una "nueva etapa" entre España y Reino Unido Unos 15.000 trabajadores transfronterizos, que viven en España y trabajan en Gibraltar, y unos pocos en sentido inverso, se beneficiarán de este acuerdo "histórico", en palabras del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, cuyo texto ha remitido este mismo jueves a los presidentes de las comisiones de exteriores del Congreso y del Senado, a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la Junta de Andalucía y a los actores sociales y económicos de la zona. Albares, además, ha solicitado comparecer en el Congreso para explicar el Tratado que supone la desaparición del "último muro de Europa continental" y una "nueva etapa" en la relación entre España y el Reino Unido, ha dicho Albares en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha insistido después, con las mismas palabras en un acto en la Escuela Diplomática de Madrid. 00.18 min Transcripción completa España. Un tratado con el que desaparecerá la verja, el último muro de Europa Continental. Es un tratado que corrige desequilibrios y distorsiones en múltiples materias como los impuestos indirectos y el medioambiente y que, por supuesto, mantiene y protege la reclamación española de soberanía Albares, sobre Gibraltar: "Desaparece la Verja, el último muro de Europa continental" El texto del acuerdo, según ha asegurado Albares, "mantiene y protege la reclamación española de soberanía", y supone abrir una "nueva etapa de convivencia y oportunidades para 300.000 andaluces" que residen en la zona de Campo de Gibraltar. Para los trabajadores transfronterizos, el texto establece que España y Gibraltar cooperarán para proteger y reconocer sus derechos a la Seguridad Social, a no ser discriminados por nacionalidad en cuanto a salario y condiciones laborales, igualdad de trato en caso de despido o reincorporación, acceso a ventajas sociales y fiscales —excepto en vivienda—, afiliación y participación sindical, y acceso a formación profesional. La Verja de Gibraltar, a la espera de un acuerdo 40 años después de su apertura definitiva FRAN ANDRADES