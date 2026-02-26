Desclasificación de los documentos del 23F, en directo, última hora y reacciones: El rey, a Milans del Bosch: "Juro que ni abdicaré ni abandonaré España"
- Este miércoles ha muerto el ex teniente coronel Antonio Tejero, protagonista del intento de golpe de Estado, a los 93 años
Este miércoles se han desclasificado los documentos secretos del 23F, justo cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero en 1981. En total, se trata de 167 "unidades documentales" que han permanecido clasificadas durante décadas por una normativa franquista.
Entre toda la documentación, disponible en RTVE Noticias, se encuentran papeles que desvelan que los golpistas atribuyeron el fracaso del 23F a la decisión de "dejar al Borbón libre", a quien veían un "objetivo a batir". También muestran conversaciones telefónicas de la esposa de Tejero en las que ella señala que "lo han dejado tirado como una colilla".
Pocas horas después de que revelaran estos archivos se ha conocido la muerte de Tejero a los 93 años en Alzira (Valencia), tal y como ha comunicado uno de sus hijos a RTVE.
Desclasificación de los documentos del 23F, en directo
-
1:27
José Antonio Martínez Soler, ex redactor jefe de 'El País': "Muchos militares estaban a verlas venir"
El periodista José Antonio Martínez Soler, que fue redactor jefe de 'El País' durante el golpe de Estado fallido ha recordado en el Especial de La Noche en 24h esa tarde y noche del 23 de febrero de 1981, cuando trataba de recopilar información para saber qué estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados.
Rememora que, en una de las llamadas a miembros del Ejército, le comentaron que no estaba ocurriendo nada en el Hemiciclo. "Muchos militares estaban a verlas venir", ha sostenido. En la intervención, ha explicado que los militares "no se fiaban del Rey, le llamaban 'ese mozo'" y fue la legalización del Partido Comunista la que "encendió la mecha del golpe", ha afirmado.
-
1:06
El cierre de Pepa Bueno en el TD2 de esta noche, en defensa de los periodistas de RTVE
Hace 45 años los militares golpistas entraron en esta casa con la orden de 'Tirar a matar' . Las amenazas asustan, pero rebotaron y rebotan siempre contra la profesionalidad de los periodistas de esta casa.
“El cierre de @PepaBueno en el @telediario_tve de esta noche:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 25, 2026
"Hace 45 años los militares golpistas entraron en esta casa con la orden de 'Tirar a matar' . Las amenazas asustan, pero rebotaron y rebotan siempre contra la profesionalidad de los periodistas de esta casa"¿ pic.twitter.com/Ug80qC2FCy“
-
1:02
Charlie Estevez, periodista de Televisión Española, recuerda el 23F
Carlos Estévez, periodista de Televisión Española presente en Prado del Rey el día del intento del golpe de Estado, recuerda en el Especial de La Noche en 24h que no hubo mil soldados en las instalaciones de TVE, sino 35. "Y no estuvieron toda la noche, estuvieron una hora y 10 minutos, ni creo que tuviesen órdenes de matar a nadie", ha señalado.
El informador, que acaba de publicar el libro Cuando la verdad te alcance. Lo que el 23F oculta, ha afirmado que Antonio Tejero en la sublevación era "una punta de lanza, un señuelo", que llegó al Congreso para cumplir una misión determinada, pero no para quedarse toda la noche en el Hemiciclo.
-
0:24
¿Qué contienen los documentos desclasificados del 23F?
Son 167 documentos que permiten comprobar cómo fue aquella jornada, y en RNE te resumen los principales aspectos de toda esta documentación. Puedes consultar al detalle lo que revelan estos archivos en RTVE Noticias.
“¿ ¿Qué contienen los documentos desclasificados del 23F?— Radio 5 (@radio5_rne) February 25, 2026
¿¿Son 167 documentos que permiten comprobar cómo fue aquella jornada
Te lo resumen todo @daniel_bermejo y Laura Herrero, redactores del área de Nacional de @rne
Consulta todos los documentos: https://t.co/RYgdXfQkSL pic.twitter.com/jZ0qDUQGjl“
-
0:23
El historiador Julián Casanova señala la "importancia" de conocer los archivos secretos del 23F, y pone el foco en averiguar quiénes lo clasificaron
El catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, ha hablado sobre el tema en La Noche en 24 Horas. "Quiero destacar la importancia de que se desclasifiquen los documentos, de que en un país que tiene pasado infame, hace 45 años todavía una muestra, haya una ley de secretos oficiales", ha señalado. Para el historiador, también "hay que ver quiénes lo clasificaron y qué dejaron para la posteridad o qué destruyeron", aunque ha comentado que, con esta desclasificación de archivos, "vamos a saber más y vamos a poder estudiar mejor lo que fue el 23F".
Además, para el historiador "no hay grandes sorpresas con determinados personajes, entre ellos el rey [Juan Carlos I]", a quien también se ha referido: "Creo que una gente que se mete en el Congreso, que saca tanques a la calle.... Es imposible que él no lo supiera".
-
0:12
Javier Fernández López, militar retirado y escritor, analiza el 23F
Javier Fernández López, militar retirado del Ejército de Tierra y escritor y estudioso del 23F, ha asegurado en el Especial de La Noche en 24h que el rey Juan Carlos I dio la orden de parar el intento de golpe de Estado "a los 15 minutos de empezar la asonada".
-
0:00
Buenos días, comienza la narración al minuto de una jornada posterior al día en el que el Gobierno va a publicar los documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Puede leer lo ocurrido el miércoles aquí.