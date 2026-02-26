Desclasificación de los documentos del 23F, en directo, última hora y reacciones: El rey, a Milans del Bosch: "Juro que ni abdicaré ni abandonaré España"

Este miércoles se han desclasificado los documentos secretos del 23F, justo cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero en 1981. En total, se trata de 167 "unidades documentales" que han permanecido clasificadas durante décadas por una normativa franquista.

Entre toda la documentación, disponible en RTVE Noticias, se encuentran papeles que desvelan que los golpistas atribuyeron el fracaso del 23F a la decisión de "dejar al Borbón libre", a quien veían un "objetivo a batir". También muestran conversaciones telefónicas de la esposa de Tejero en las que ella señala que "lo han dejado tirado como una colilla".

Pocas horas después de que revelaran estos archivos se ha conocido la muerte de Tejero a los 93 años en Alzira (Valencia), tal y como ha comunicado uno de sus hijos a RTVE.