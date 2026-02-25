La mujer de Tejero, sobre el 23F: "¿Has visto qué asco de Ejército? Me lo han dejado tirado como una colilla"

"¿Has visto que asco de Ejército?", "me lo han dejado tirado como una colilla", "es un desgraciao, tonto, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios". Estas son algunas de las afirmaciones que la mujer del golpista Antonio Tejero, Carmen Díaz Pereira, hizo en conversaciones telefónicas con varias personas durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, de las que se infiere su nerviosismo y preocupación.

Así se desprende de la transcripción de varias de estas conversaciones entre los documentos desclasificados y publicados este miércoles por el Gobierno.

"Me lo han dejao solo, me lo han engañao", se lamenta en repetidas ocasiones durante un día en el que trató de ponerse en contacto repetidas veces con su marido al darse cuenta de que no contaba con la mayoría de los mandos militares.

Los documentos desclasificados desvelan las incesantes llamadas que su esposa hizo y también recibió mientras Tejero estaba en el Congreso de los Diputados. Llamó a diferentes dependencias militares y a altos mandos (coronel Ostos, general Fajardo) buscando hablar con su marido.

Los documentos secretos del 23F desclasificados por el Gobierno incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID previas a la asonado, durante el asalto y posteriores, pasando por estas conversaciones de su mujer. El Gobierno ha habilitado un acceso a la documentación a través de la página web de Moncloa en la que figuran las 167 documentos.

"No puedo hablar con mi marido, estoy desesperada" "Estoy intentando hablar con mi marido toda la noche y no puedo hablar con él. No puedo", se queja en una conversación. La mujer de Tejero llegó a plantearse ir al Congreso para hablar personalmente con su marido tras constatar que le habían "dejado tirado" y al entender que el golpe no tenía los apoyos suficientes. Uno de sus interlocutores al teléfono le dice que va a buscar la forma de que pueda hablar con su marido y ella dice: "No tardes porque estoy desesperada porque si está el tío tan ostinao están ahí las tanquetas del GEO y monta un número". En otro momento, habla con la Guardia Civil y pregunta: "oiga, si la cosa se complica, no hay forma y no me llama....¿me puede llevar usted en un coche allí?"