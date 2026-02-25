Guía para no perderse en la desclasificación del 23-F: ¿qué información saldrá a la luz? ¿Qué seguirá bajo secreto?

Este miércoles salen a la luz, tras 45 años bajo secreto, los documentos del golpe de Estado del 23-F. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes una desclasificación que pretendía "saldar una deuda histórica con la ciudadanía", y ahora se hace efectiva tras su publicación en el BOE

¿Qué documentos salen a la luz?

Saldrán a la luz "153 unidades documentales" que han permanecido clasificadas por una normativa franquista, "todos" los documentos que se conocen hasta ahora relacionados con el golpe de Estado perpetrado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Entre ellos figuran informes, transcripciones de conversaciones que se produjeron aquella jornada entre los protagonistas de los hechos e incluso algunas imágenes inéditas.

Algunas de las incógnitas que persisten sobre el golpe giran precisamente en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero entre el Congreso, tomado por Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, desde donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada. Otro de los secretos aún por desvelar es la identidad del llamado 'Elefante Blanco', la alta personalidad militar que supuestamente debía presentarse en las Cortes y hacerse con las riendas del golpe. Algunos analistas consideran que el 'Elefante Blanco' era un mero símbolo del Ejército en su conjunto. Otros atribuyen ese título a Alfonso Armada, quien siempre lo negó.

Entre los documentos que se prevé que se publiquen este miércoles están los elaborados o recopilados por el Cesid (el antiguo Centro Nacional de Inteligencia), y entre ellos, el Informe Jáudenes, redactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, y que trata sobre el papel de los agentes en el golpe de Estado. También podría conocerse más información sobre el papel exacto de Juan Carlos I y de la Operación Armada.

En todo caso, los documentos que se conocerán "no afectarán a la seguridad nacional", y se ha informado previamente a la desclasificación a la Casa Real, han aclarado fuentes del Ejecutivo.