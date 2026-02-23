El Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F
- La desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles con su publicación en el BOE
- Sánchez asegura que se desclasifican para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
El Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F a manos del teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años, según han informado fuentes del Ejecutivo.
En la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que "la memoria no puede estar bajo llave" y ha señalado que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".
Asimismo ha defendido que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y ha dado las gracias a "quienes abrieron camino".
Desclasificación efectiva desde el miércoles
La desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, informará este martes al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo.
Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.
El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.
En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente este lunes se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.