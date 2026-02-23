El Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F a manos del teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años, según han informado fuentes del Ejecutivo.

En la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que "la memoria no puede estar bajo llave" y ha señalado que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

Asimismo ha defendido que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y ha dado las gracias a "quienes abrieron camino".