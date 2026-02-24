Julio Iglesias interpone una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz por injurias y calumnias

Julio Iglesias ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Según consta en la solicitud de acto de conciliación presentada ante los tribunales de Madrid, el cantante considera que la ministra ha podido cometer delitos de "injurias con publicidad y calumnias". Esta demanda es el paso previo obligatorio a la interposición de una querella criminal.

Origen en las redes sociales El conflicto jurídico tiene su origen en una publicación realizada por Díaz el pasado 13 de enero de 2026 en la red social Bluesky. En dicho mensaje, la ministra se hizo eco de una información periodística sobre presuntos abusos sufridos por antiguas empleadas del artista. ““ En su perfil público, la titular de Trabajo calificó los relatos como "escalofriantes testimonios" y aludió a situaciones de "abusos sexuales" y un régimen de "esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente". La defensa de Iglesias sostiene que estas afirmaciones atentan directamente contra su "honor, buen nombre e imagen" al atribuirle delitos de forma directa.

La entrevista en 'La Hora de la 1' El equipo jurídico del cantante pone especial énfasis en la intervención de Yolanda Díaz en el programa de RTVE 'La Hora de la 1', emitida el 14 de enero de 2026. Según la demanda, durante la entrevista realizada entre las 1:26:00 y las 1:31:00 horas, la ministra no solo no se retractó, sino que se ratificó en sus palabras. Díaz afirmó en directo que la investigación que se estaba conociendo "da terror, da pánico" y que en ella "se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos" contra mujeres que estaban en una "posición de inferioridad extrema" como trabajadoras de Julio Iglesias. El escrito destaca que la ministra llegó a ironizar avanzado el espacio con la expresión "si quiere con carácter presunto", tras haber realizado afirmaciones contundentes previamente. El programa alcanzó ese día un 17,3% de audiencia, liderando su franja matinal, lo que, según la demanda, multiplicó el alcance y el "daño social" producido por las declaraciones.

Retirada de condecoraciones Durante la entrevista en la cadena pública, también se abordó la posible retirada de la Medalla a las Bellas Artes al cantante. Díaz confirmó haber hablado "a primerísima hora" con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre esta materia. Al ser preguntada sobre si esta medida vulneraría la presunción de inocencia, la ministra respondió: "En absoluto, es que recuerden ustedes que hay dos cosas, una cuestión es la responsabilidad penal que uno pueda tener y otra es la responsabilidad de carácter ético". Para la defensa del artista, esta distinción supone un "ataque frontal" a su reputación, especialmente al venir de una autoridad pública.

Presunción de inocencia La representación legal de Iglesias, encabezada por el letrado José Antonio Choclán, recalca que el artista "nunca ha tenido la condición de investigado, ni tampoco de sospechoso". Para fundamentar este punto, adjuntan un decreto de la Fiscalía del 19 de enero de 2026 en el que se denegaba la personación de Iglesias en unas diligencias de investigación al no existir indicios para atribuirle tal condición en ese momento. El texto jurídico subraya que un miembro del Gobierno tiene la "obligación positiva" de respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos y abstenerse de emitir "prejuicios de culpabilidad" ante la opinión pública.