Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según elDiario.es

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente, según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias. Los testimonios corresponden a empleadas del servicio doméstico que aseguran haber trabajado para el artista en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. La más joven tenía 22 años cuando sucedieron los hechos.

Las mujeres relatan un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con Iglesias, de entonces 77 años, y describen comportamientos que califican de agresiones sexuales y humillaciones continuadas. Según el reportaje, los hechos se produjeron mientras trabajaban en régimen interno y han sido documentados tras una investigación periodística de tres años, que incluye testimonios adicionales y pruebas documentales.

La empleada de servicio doméstico asegura que fue presionada a participar en encuentros sexuales con el cantante, de ahora 82 años, en los que describe que recibía bofetadas y vejaciones físicas y verbales, así como penetraciones no consentidas. Ella y una compañera fisioterapeuta cuentan que, además de tocamientos, recibían humillaciones durante su jornada laboral. Esos encuentros sexuales se producían, según indican las afectadas en el reportaje, casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada de rango superior.

La carrera de Julio Iglesias se ha construido durante décadas en torno a una imagen de seducción, éxito y ostentación de una especie única de macho ibérico refinado. El artista y el personaje, presentes siempre en las canciones de Iglesias, muchas de ellas compuestas por Manuel Alejandro, han sido celebrados incluso en los últimos años de recogimiento del cantante.