Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según elDiario.es
- Las mujeres relatan un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante
- Según la investigación periodística, los hechos se produjeron mientras trabajaban en régimen interno
Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente, según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias. Los testimonios corresponden a empleadas del servicio doméstico que aseguran haber trabajado para el artista en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. La más joven tenía 22 años cuando sucedieron los hechos.
Las mujeres relatan un ambiente de control, acoso y abuso de poder durante su etapa laboral con Iglesias, de entonces 77 años, y describen comportamientos que califican de agresiones sexuales y humillaciones continuadas. Según el reportaje, los hechos se produjeron mientras trabajaban en régimen interno y han sido documentados tras una investigación periodística de tres años, que incluye testimonios adicionales y pruebas documentales.
La empleada de servicio doméstico asegura que fue presionada a participar en encuentros sexuales con el cantante, de ahora 82 años, en los que describe que recibía bofetadas y vejaciones físicas y verbales, así como penetraciones no consentidas. Ella y una compañera fisioterapeuta cuentan que, además de tocamientos, recibían humillaciones durante su jornada laboral. Esos encuentros sexuales se producían, según indican las afectadas en el reportaje, casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada de rango superior.
La carrera de Julio Iglesias se ha construido durante décadas en torno a una imagen de seducción, éxito y ostentación de una especie única de macho ibérico refinado. El artista y el personaje, presentes siempre en las canciones de Iglesias, muchas de ellas compuestas por Manuel Alejandro, han sido celebrados incluso en los últimos años de recogimiento del cantante.
'MeToo' en España
Estas acusaciones, que obligan a revisar la figura pública del cantante madrileño, el artista español más conocido a nivel internacional, se enmarca en un contexto distintas figuras públicas han visto cómo su prestigio cultural o político se veía cuestionado por denuncias de agresiones sexuales.
El caso con el que comenzaron las acusaciones a personajes reconocidos de todos los ámbitos, desde la música a la política, fue el de Carlos Vermut, a quien tres mujeres que forman parte de la industria del cine señalaron por haber ejercido presuntamente sobre ellas violencia sexual.
Desde enero de 2024, cuando se destapó esa acusación, se han acumulado otras tantas, con limitada repercusión. La última ha sido en la que se ha visto implicado el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, fallecido en 2014. Este hecho ha generado una discusión pública sobre cómo abordar estos señalamientos cuando afectan a personajes centrales del relato histórico, especialmente cuando los sucesos ya habrían prescrito y cuando el acusado ya ha muerto.
En todos estos casos, el debate social se mueve entre el respeto a la presunción de inocencia y la necesidad de escuchar a las víctimas, algo que puede presentar un difícil encaje.