El actor británico Russell Brand, acusado de nuevos delitos de violación y agresión sexual

La policía británica ha anunciado este martes que el comediante y actor Russell Brand, exlocutor británico y exesposo de la cantante pop estadounidense Katy Perry, ha sido acusado de un nuevo cargo de violación y otro de agresión sexual. Según Scotland Yard, el nuevo incidente se habría cometido entre el 7 de febrero y el 1 de marzo de 2009, y el de agresión sexual entre el 31 de agosto y el 1 de diciembre de 2009, cada uno contra una mujer diferente.

Brand había negado previamente los cinco cargos anteriores, que incluyen dos violaciones, dos agresiones sexuales y un abuso indecente, ocurridos entre 1999 y 2005 en las ciudades de Bournemouth y Londres. Todos se remontan a más de dos décadas y fueron destapados en 2023 por el programa Dispatches de Channel 4 TV y por el periódico The Sunday Times, tras cuyas denuncias la policía abrió una investigación.

REUTERS

Unas acusaciones sobre las que el actor se ha declarado "inocente" en varias ocasiones, alegando que él nunca había tenido relaciones sexuales sin consentimiento.

Brand, de 50 años, comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero en relación con las nuevas acusaciones. "Nuestros fiscales han trabajado para establecer que hay pruebas suficientes para llevar estos cargos adicionales a los tribunales y que es de interés público continuar con más procedimientos penales", se lee en el comunicado difundido este martes por la Fiscalía de la Corona.

El juicio por los cargos anteriores está programado para comenzar meses después, el próximo el 16 de junio de 2026. Reuters ha intentado contactar con el actor para obtener comentarios sin que por el momento hayan sido publicados en esta información.