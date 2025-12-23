El actor británico Russell Brand, acusado de nuevos delitos de violación y agresión sexual
- El intérprete ha sido acusado de varios cargos de violación, agresiones verbales y sexuales
- Se hizo más conocido su matrimonio con la cantante de pop estadounidense Katy Perry
La policía británica ha anunciado este martes que el comediante y actor Russell Brand, exlocutor británico y exesposo de la cantante pop estadounidense Katy Perry, ha sido acusado de un nuevo cargo de violación y otro de agresión sexual. Según Scotland Yard, el nuevo incidente se habría cometido entre el 7 de febrero y el 1 de marzo de 2009, y el de agresión sexual entre el 31 de agosto y el 1 de diciembre de 2009, cada uno contra una mujer diferente.
Brand había negado previamente los cinco cargos anteriores, que incluyen dos violaciones, dos agresiones sexuales y un abuso indecente, ocurridos entre 1999 y 2005 en las ciudades de Bournemouth y Londres. Todos se remontan a más de dos décadas y fueron destapados en 2023 por el programa Dispatches de Channel 4 TV y por el periódico The Sunday Times, tras cuyas denuncias la policía abrió una investigación.
Unas acusaciones sobre las que el actor se ha declarado "inocente" en varias ocasiones, alegando que él nunca había tenido relaciones sexuales sin consentimiento.
Brand, de 50 años, comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero en relación con las nuevas acusaciones. "Nuestros fiscales han trabajado para establecer que hay pruebas suficientes para llevar estos cargos adicionales a los tribunales y que es de interés público continuar con más procedimientos penales", se lee en el comunicado difundido este martes por la Fiscalía de la Corona.
El juicio por los cargos anteriores está programado para comenzar meses después, el próximo el 16 de junio de 2026. Reuters ha intentado contactar con el actor para obtener comentarios sin que por el momento hayan sido publicados en esta información.
"Cuando una chica dice 'no', es que no"
En una investigación de más dos años de duración, al menos cuatro víctimas de agresiones accedieron a hablar con los periodistas, así como otras que denunciaron su contacto abusivo y acosador. La mayoría pidieron quedar en el anonimato.
Una de ellas contó que Brand la violó contra una pared en su casa de Los Ángeles. En mensajes de texto que ella le escribió a Brand horas después de haber sido tratada en un centro especializado para mujeres violadas, la agredida señaló que se había sentido asustada y que "cuando una chica dice 'no', es que no", a lo que él respondió que "lo sentía mucho". Los autores de la investigación entrevistaron a víctimas, vieron mensajes y correos privados, examinaron notas médicas y analizaron los libros y los shows que presentó Brand.
Pese a que era conocido que el comediante sufría una adicción sexual de la que llegó a ser tratado en una clínica, los hechos destapados el pasado mes de abril fueron los primeros que salían a luz de este tipo de prácticas por su parte. En los últimos años, el actor se ha convertido en un prominente defensor de teorías de la conspiración sobre asuntos como los atentados del 11-S de 2001 o la pandemia del coronavirus.