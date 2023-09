El actor estadounidense Danny Masterson, conocido por ser uno de los protagonistas de la serie Aquellos maravillosos 70 (That 70's Show), ha sido condenado este jueves a 30 años de prisión por haber violado a dos mujeres.

Masterson, que fue declarado culpable el pasado junio, violó a dos mujeres en el interior de su casa de Hollywood tras haber coincidido con ellas como miembros de la Iglesia de la Cienciología de 2001 a 2003.

