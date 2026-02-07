Última hora del temporal de lluvia, en directo: Confirmada la muerte de la mujer arrastrada por el río en Sayalonga, Málaga
- Andalucía es la comunidad más afectada, con más de 11.000 desalojados
- Tras una pequeña tregua este viernes, el sábado llegará otra borrasca, Marta, que dejará fuertes lluvias
La borrasca Leonardo está golpeando con dureza a España, con Andalucía como la comunidad más afectada con más de 11.000 desalojados y una víctima mortal confirmada este viernes, la mujer que fue arrastrada por el río Tuvilla en Sayalonga (Málaga) el miércoles tras lanzarse a salvar a su perro.
Pese a que la región vive un pequeño respiro meteorológico, con menos lluvias que en los últimos días, más de 150 carreteras están cortadas por el temporal en Andalucía, en su mayoría en la provincia de Cádiz, y autoridades y expertos vigilan el caudal de los ríos.
Por otro lado, la tregua de las lluvias en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen fuera de sus casas a la espera de que la situación mejore.
La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla, es decir peligro bajo, a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja, con riesgo importante, por olas de hasta 7 metros y fuerte viento en la mar.
Última hora del temporal, en directo
-
00:00
La Comunidad de Madrid moviliza 171 personas y 62 quitanieves por los fenómenos meteorológicos adversos
La Comunidad de Madrid ha informado este viernes que la dirección general de Carreteras ha activado su protocolo compuesto por 171 personas, 62 máquinas quitanieves y 16 máquinas auxiliares ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para las próximas horas.
La AEMET ha activado el aviso amarillo por nevadas en las zonas de la Sierra, Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid para mañana sábado 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas.
-
00:00
Evacuadas doce viviendas en Vejer de la Frontera (Cádiz) por un derrumbe a causa del temporal
El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha decretado el desalojo de doce viviendas situadas en la avenida de Los Remedios tras producirse un derrumbe como consecuencia del temporal. Según ha detallado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el desalojo se está llevando a cabo con "total normalidad y en un clima de plena colaboración con los vecinos afectados".
Además, ha indicado que varias de las familias han optado por alternativas habitacionales en hoteles y hostales del municipio, que de manera solidaria se han puesto a disposición del Ayuntamiento. Asimismo, ha informado de que técnicos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Consorcio de Bomberos se desplazarán hasta el municipio para valorar la situación y evaluar el terreno.
Desde el lugar de los hechos, el alcalde del municipio, Antonio González, acompañado por los concejales de Seguridad, Mantenimiento Urbano y Servicios Sociales, así como por miembros del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y el presidente del Consorcio de Bomberos, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. En este contexto, ha asegurado que "no hay que lamentar daños personales, que es lo más importante", al tiempo que ha insistido en la responsabilidad y colaboración de los vecinos de Vejer durante estos días.
-
00:00
Buenas noches. Arrancamos para contarles en directo el paso de la borrasca Leonardo por Andalucía, Extremadura, Castilla y León y otros puntos del país. Aquí puedes leer las noticias de la víspera sobre el temporal.