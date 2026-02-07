Última hora del temporal de lluvia, en directo: Confirmada la muerte de la mujer arrastrada por el río en Sayalonga, Málaga

La borrasca Leonardo está golpeando con dureza a España, con Andalucía como la comunidad más afectada con más de 11.000 desalojados y una víctima mortal confirmada este viernes, la mujer que fue arrastrada por el río Tuvilla en Sayalonga (Málaga) el miércoles tras lanzarse a salvar a su perro.

Pese a que la región vive un pequeño respiro meteorológico, con menos lluvias que en los últimos días, más de 150 carreteras están cortadas por el temporal en Andalucía, en su mayoría en la provincia de Cádiz, y autoridades y expertos vigilan el caudal de los ríos.

Por otro lado, la tregua de las lluvias en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen fuera de sus casas a la espera de que la situación mejore.

La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla, es decir peligro bajo, a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja, con riesgo importante, por olas de hasta 7 metros y fuerte viento en la mar.