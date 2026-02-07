Barcelona - Mallorca, en directo el partido de la jornada 23 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca, que se disputa este sábado a partir de las 16:15 horas en el Camp Nou. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

El Barcelona sale con el siguiente once: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Rashford, Lewandowski.

Por el Mallorca salen: Leo Román; Maffeo, Jaume, David López, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu, Pablo Torre, Virgili; Muriqi

El Barça defiende una ventaja de un punto en liga ante el acecho del Real Madrid, pero llega con los deberes hechos tras haber logrado una semana antes la clasificación para el 'top 8' de la Champions League y durante la presente semana haberse clasificado para las semifinales de la Copa del Rey, no sin apuros en su visita al Carlos Belmonte de Albacete. Apuros es lo que parece que no debería pasar el cuadro culé frente al Mallorca, que en los últimos cinco partidos sólo ha conseguido arrancar un empate y fue en Son Moix. En sus visitas al Camp Nou no consigue la victoria desde hace 18 años, cuando logró un 2-3 en la temporada 2007-2008. De 67 enfrentamientos totales, sólo se han dado 13 victorias baleares, mientras que en feudo culé el balance se desequilibra aún más con 23 victorias locales, siete empates y tres del Mallorca, la primera de ellas en abril del año 2000. Fue un 0-3 con doblete de Samuel Eto'o, quien luego se convertiría en ídolo culé, e hizo además de asistente para el tercer tanto anotado por Lluis Carreras.

En el momento actual, al liderazgo liguero azulgrana se contrapone la delicada situación de los de Jagoba Arrasate, que están solamente dos puntos por encima del descenso. Sin embargo, han recuperado algo de moral después de golear el pasado lunes al Sevilla, un 4-1 con una actuación destacada de Jan Virgili, extremo izquierdo que se formó en la cantera del Barça. La otra nota positiva para el Mallorca es que no cuenta con bajas, mientras que los de Hansi Flick mantienen las ya sabidas de Gavi, Pedri y Christensen, además de tener entre algodones al capitán, Raphinha Dias, que ya se perdió el partido de Copa frente al Albacete y en principio iba a necesitar una semana de recuperación por una sobrecarga muscular en el partido ante el Elche.