La justicia británica acusa a seis hombres de más de 60 delitos sexuales contra una mujer

Seis hombres británicos han sido acusados este lunes de más de 60 delitos sexuales contra una mujer a lo largo de 13 años. Entre ellos, su exmarido: P. Young, de 49 años.

Este hombre se enfrenta a 56 cargos, entre los que se incluyen múltiples cargos de violación, administración de una sustancia con la intención de atontar o dominar para permitir la actividad sexual, y voyeurismo, según ha informado la Fiscalía de la Corona.

Young, también acusado de posesión de imágenes indecentes de menores y otras fotografías extremas, ha sido sido trasladado a prisión preventiva y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Swindon el próximo martes, a 129 kilómetros al oeste de Londres.

Joanne Young, su exesposa, de 48 años, ha renunciado a su derecho al anonimato antes del proceso judicial, según ha informado la Fiscalía. Es decir, la prensa podrá informar sobre su identidad y otros detalles personales en lo que se prevé que será un juicio de interés público en el Reino Unido.

Los otros cinco hombres acusados son N. M., imputado por violación y posesión de imágenes extremas; D. M., acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y C. S. D., imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales.

También R. W., imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y M. H., acusado de tocamientos sexuales.

El superintendente detective Geoff Smith, de la Policía de Wiltshire, ha afirmado en un comunicado que se trata de "un avance significativo en una investigación compleja y extensa" y ha destacado que la víctima cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.