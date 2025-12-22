La justicia británica acusa a seis hombres de más de 60 delitos sexuales contra una mujer
- Estas agresiones se prolongaron durante 13 años
- La víctima ha renunciado a su derecho al anonimato antes del proceso judicial
Seis hombres británicos han sido acusados este lunes de más de 60 delitos sexuales contra una mujer a lo largo de 13 años. Entre ellos, su exmarido: P. Young, de 49 años.
Este hombre se enfrenta a 56 cargos, entre los que se incluyen múltiples cargos de violación, administración de una sustancia con la intención de atontar o dominar para permitir la actividad sexual, y voyeurismo, según ha informado la Fiscalía de la Corona.
Young, también acusado de posesión de imágenes indecentes de menores y otras fotografías extremas, ha sido sido trasladado a prisión preventiva y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Swindon el próximo martes, a 129 kilómetros al oeste de Londres.
Joanne Young, su exesposa, de 48 años, ha renunciado a su derecho al anonimato antes del proceso judicial, según ha informado la Fiscalía. Es decir, la prensa podrá informar sobre su identidad y otros detalles personales en lo que se prevé que será un juicio de interés público en el Reino Unido.
Los otros cinco hombres acusados son N. M., imputado por violación y posesión de imágenes extremas; D. M., acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y C. S. D., imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales.
También R. W., imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y M. H., acusado de tocamientos sexuales.
El superintendente detective Geoff Smith, de la Policía de Wiltshire, ha afirmado en un comunicado que se trata de "un avance significativo en una investigación compleja y extensa" y ha destacado que la víctima cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.
La misma decisión que Gisèle Pelicot
La estrategia de la víctima de renunciar a su anonimato recuerda al caso de Gisèle Pelicot. El Tribunal Penal de Aviñón declaró a su exmarido culpable de "violación agravada", al que le dictó una sentencia de 20 años de prisión. Además, otros 46 hombres fueron declarados culpables de violación.
Pelicot se convirtió en un icono dentro y fuera de Francia en la lucha contra las agresiones sexuales. "La vergüenza debe cambiar de bando", manifestó antes del juicio que condenaría a su exmarido.