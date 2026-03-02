La oposición al régimen iraní: encarcelada en el interior, fragmentada en el exterior o víctima asesinatos selectivos

La ofensiva de las últimas horas de EE.UU. e Israel contra instalaciones y dirigentes iraníes han devuelto colocar a la República árabe en el centro de la escena regional, en un momento en que el régimen intenta proyectar firmeza hacia el exterior, pero con una población en el interior cansada, preocupada por lo que pueda suceder en los próximos días, y que no olvida la represión del pasado mes de enero, la más sangrienta en décadas.

Según datos oficiales difundidos entonces por las autoridades iraníes y su Fundación de Mártires, el Gobierno reconoció 3.117 muertos durante las manifestaciones, después de semanas de movilizaciones por la escalada de la crisis económica y las tensiones sociales.

Esta cifra, sin embargo, contrasta radicalmente con estimaciones de médicos, equipos de emergencia y ONGs que, basándose en datos hospitalarios y testimonios de profesionales, hablaron de un número de víctimas muy superior, de hasta 30.000 muertos, aunque todavía hoy sigue siendo imposible cuantificar estos datos con precisión.

"El pueblo iraní está desesperado", decía este sábado en RTVE la presidenta en España de la Asociación Iraní de Derechos Humanos, Fariba Ehsan, doce horas después del inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán. "Por un lado, los iraníes están entre las balas del régimen; por otro, entre los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Lo que sí quieren es terminar con este gobierno, pero no saben cómo", añadía.

El punto de inflexión llegó el 9 de enero, cuando el líder supremo Alí Jamenei ordenó aplastar las protestas “por cualquier medio necesario”, autorizando a las fuerzas de seguridad a disparar contra los manifestantes. Tras esa directiva, las revueltas - extendidas a unos 4.000 puntos del país - fueron respondidas con fuego real, cortes totales de internet y una violencia que marcó el momento más letal de décadas de represión estatal en Irán.

"Después de la guerra con Israel el régimen pensó que, a pesar de las dificultades, la gente no se levantaría", explica a RTVE Noticias Meir Javedanfar, profesor de política iraní contemporánea en la Universidad Reichmann, "pero cuando la inflación alcanza el 50%, el suministro de electricidad se cae, la contaminación del aire se dispara y el suelo de parte del país se desploma literalmente por la sequía, el apoyo se resquebraja", añade.

Por su parte, el régimen continúa acusando a Estados Unidos y a Israel como promotores en la sombra de unas protestas que de inicio consideró "legítimas", según reconoció el presidente iraní, Masoud Pezeshkian , pero que terminó reprimiendo con una violencia extrema una vez que fueron "instrumentalizadas" por "células terroristas externas", participadas por el servicio secreto israelí (Mossad) y lideradas desde Washington y Tel Aviv, según funcionarios de Teherán.

"Las fantasías de Estados Unidos y su política hacia Irán están arraigadas en un cambio de régimen, con sanciones, amenazas, disturbios orquestados y caos como el modus operandi para fabricar un pretexto que derive en una intervención militar. Este manual ha fallado antes y, con absoluta certeza, fallará de nuevo", rezaba un mensaje difundido en la cuenta oficial de X por la Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas.

Manifestantes queman un retrato del líder supremo iraní, Ali Jamenei, durante una manifestación en apoyo al actual movimiento de protesta en Irán, desde Londres EFE / NEIL HALL

¿Cómo liderar un cambio con una oposición fragmentada? La dureza extrema de la respuesta gubernamental a las protestas contrasta con la naturaleza del movimiento al que se enfrenta el régimen. Las protestas no estuvieron dirigidas por una estructura política centralizada, sino que han adoptado la forma de una movilización fragmentada y descentralizada, resultado de décadas de represión que han desmantelado partidos, sindicatos y organizaciones civiles. "En Irán llevamos 47 años de represión. No hay partidos políticos libres, ni libertad de expresión", decía al respecto Fariba Ehsan en el Canal 24 horas. "Quienes se oponen al régimen están en prisión. Las cárceles están llenas de presos políticos. Incluso la Premio Nobel de la Paz de 2023 se encuentra en un estado de salud crítico. Es un escenario extremadamente preocupante", apostillaba este sábado. "La alternativa tendrá que venir de dentro, si no es muy difícil que un eventual proceso de transición pueda llevarse a acabo en Irán", explicaba a colación de las protestas Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas ICAD, en una entrevista reciente en RNE. A este panorama se suman coaliciones laicas surgidas en el exilio y los movimientos vinculados a minorías kurdas y baluchis, históricamente enfrentadas a Teherán. El resultado es una oposición plural y dispersa frente a un Estado que machaca cualquier conato de rebeldía, tal y como quedó reflejado en el llamado Movimiento Verde de 2009, con denuncias masivas de fraude electoral a favor de Mahmud Ahmadineyad (oficial de la poderosa Guardia Revolucionaria, un ejército paralelo que solo rinde cuentas al ayatolá); en las crisis económicas de 2017 y 2019 y en las multitudinarias protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda iraní que murió bajo custodia policial por llevar puesto "de forma incorrecta" el hiyab (velo islámico). La ONU denuncia que la muerte de Mahsa Amini bajo custodia iraní fue "ilegal" y violenta RTVE.es / AGENCIAS Hoy, en el seno de la oposición iraní, confluyen corrientes nacionalistas, monárquicas, republicanas, organizaciones de izquierda y movimientos de base étnica que comparten el rechazo al régimen islámico, pero no una estrategia común ni un proyecto de Estado compartido. Los intentos de articular plataformas unitarias tras las masivas protestas de 2022 colapsaron en pocos meses, incapaces de superar rivalidades personales y desacuerdos estratégicos. Es más, en el exterior, esa fragmentación se amplifica. Reza Pahlavi, hijo del último sha, se ha convertido en la figura más visible de la diáspora y concentra apoyos entre sectores monárquicos y parte del exilio, aunque carece de una base organizativa sólida dentro del país y es rechazado por otros grupos republicanos e izquierdistas. A su lado opera la Organización Muyahidín del Pueblo (MEK), liderada por Maryam Rajavi, con una red internacional muy activa, pero escasa implantación interna y un considerable rechazo social por su pasado, especialmente por su alineamiento con Irak durante la guerra de los años ochenta. SOPA Images "Otro factor que hay que tener en cuenta es que algunas figuras relevantes de la oposición han sido asesinadas en los más de 45 años que lleva en pie el régimen", explica Meir Javedanfar. "Decenas de sus miembros o sus simpatizantes han muerto en ejecuciones extrajudiciales planificadas desde el Estado", continúa, en lo que ha sido un pilar fundamental para mantener el poder clerical surgido tras la Revolución de 1979.