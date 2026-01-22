La Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia una redada en casa de su hermano en el noreste de Irán

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha denunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad iraníes han llevado a cabo una "redada" en casa de su hermano en Mashhad, en el noreste del país, en medio de la creciente "presión" de las autoridades sobre la familia de la activista, que lleva más de 40 días detenida pese a que su orden de arresto temporal ha expirado.

"Agentes de seguridad han registrado la casa de la familia de Narges Mohammadi en Mashhad, en el noreste de Irán. Esta redada se produce en medio de una escalada de presión sobre la familia de la galardonada -en 2023- con el Premio Nobel de la Paz", ha señalado en un comunicado en redes sociales, donde ha precisado que se trata del domicilio de su hermano.

"Preocupante" estado de salud Este registro ha tenido lugar más de un mes después de que Mohammadi fuese detenida de forma "ilegal" a principios del pasado diciembre. Desde entonces, "se le han denegado todas las visitas de su familia y su abogado y no ha tenido contacto telefónico", ha denunciado la Fundación Narges, que teme por el estado de salud de la disidente ante la falta de atención médica y dada la enfermedad cardíaca que padece. En este sentido, la organización se ha hecho eco del testimonio de "un detenido recientemente liberado del Centro de Detención de Inteligencia de Mashhad (que) describió el estado físico de Mohammadi y de su compañero activista Pooran Nazemi como preocupante y destacó la necesidad de su liberación". Irán, ¿jaque mate?: las alianzas en Oriente Próximo bajo la sombra de Trump "Al seguir negándole sus derechos fundamentales, las autoridades iraníes están demostrando una vez más su violenta represión contra los presos políticos y sus familias", ha considerado. La Fundación Narges ha pedido por ello la liberación "inmediata e incondicional" de Mohammadi, acusada presuntamente de "cooperar con el Gobierno israelí", así como la de "todos los presos políticos" en Irán.