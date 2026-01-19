La televisión estatal iraní ha sido hackeada y se han emitido mensajes antigubernamentales

Irán podría levantar su bloqueo de internet en unos días, según ha declarado este lunes un alto miembro del parlamento, después de que las autoridades cortaran las comunicaciones mientras reprimieran con fuerza las protestas en los peores disturbios internos desde la Revolución Islámica de 1979. Además, la televisión estatal ha sido hackeada la noche del domingo, según han informado Reuters y EFE. Se mostraron brevemente discursos del presidente estadounidense Donald Trump y del hijo exiliado del último shah de Irán, instando a la población a la revuelta.

Las calles de Irán han permanecido prácticamente en silencio durante una semana desde que las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre fueron reprimidas en tres días de violencia masiva. Un funcionario iraní ha asegurado a Reuters, bajo condición de anonimato, que la cifra confirmada de muertos superaba las 5.000 personas, incluyendo 500 miembros de las fuerzas de seguridad, y que algunos de los peores disturbios se han dado en zonas de etnia kurda del noroeste.

La oposición acusa a las autoridades de abrir fuego contra manifestantes pacíficos para reprimir la disidencia. Los gobernantes clericales de Irán afirman que multitudes armadas, incitadas por enemigos extranjeros, atacaron hospitales y mezquitas. El número de muertos eclipsa las de los anteriores brotes de disturbios antigubernamentales reprimidos por las autoridades en 2022 y 2009. La violencia provocó reiteradas amenazas de Trump de intervenir militarmente, aunque ha dado marcha atrás desde que cesaron las matanzas a gran escala.