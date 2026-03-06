El Ayuntamiento de Santander abre un expediente al policía local que desoyó la denuncia sobre la pasarela que cedió
- El agente "no hizo su trabajo": recibió el aviso del 112 el día antes del accidente pero no actuó
- "La cadena de respuesta no funcionó como debería", asegura la alcaldesa de la ciudad
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado que el Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador al agente de Policía Local que recibió un aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes del accidente y aun así no hizo nada al respecto.
El martes, un día antes de que cediera este puente provocando la muerte de seis jóvenes, un vecino llamó al 112 para advertir de que la pasarela estaba inestable.
La sala del 112 llamó a la Policía Local y el agente que recibió el aviso "no hizo su trabajo", no avisó a sus compañeros y no mandó a nadie para comprobar el estado de la infraestructura, según ha detallado la alcaldesa.
"La cadena de respuesta no funcionó como debería"
Igual ha agradecido al vecino que avisó, Francisco Cabellos, por haber alertado del estado de la pasarela. "Donde no se hizo lo correcto fue por parte de un agente de la Policía Local. La cadena de respuesta no funcionó como debería", ha asegurado. Se le abre expediente a este policía porque "no advierte de un riesgo grave e inminente"
La pasarela se derrumbó cuando pasaban siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja del municipio cántabro de Heras, quienes realizaban una ruta por la zona. Tras el hundimiento, los jóvenes -todos de en torno a los 20 años- cayeron a una zona de rocas y solo sobrevivió una de ellas, que se encuentra en la UCI del Hospital Valdecilla.