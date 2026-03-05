El 112 alertó 24 horas antes del derrumbe de la pasarela de El Bocal: "El que pase se puede caer a las rocas"
- Según ha podido saber TVE, se llamó a la Policía Local de Santander por el estado del puente
- Tras jornadas de incansable rastreo, se ha localizado finalmente el cuerpo del sexto fallecido
Novedades en el caso del derrumbe de la pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, en el barrio de Monte, acontecido el martes, y que este jueves ha alcanzado la cifra de seis fallecidos, todos ellos jóvenes estudiantes de Ganadería y Asistencia en Salud Animal que apenas sobrepasaban los 20 años.
Según ha podido saber TVE, la gestora de la sala del 112 Cantabria llamó a la Policía Local de Santander y dio aviso del estado del puente 24 horas antes de que ocurriese el suceso. "El puente está roto, el que pase por encima se puede caer a las rocas".
De hecho, un vecino fue quién alertó al 112 del mal estado de la pasarela en la playa de El Bocal, justo un día antes de que se produjese el fatídico accidente por el que fallecieron, al menos, seis jóvenes.
Hallan el cuerpo sin vida de la sexta fallecida
Además, este jueves se ha encontrado a la sexta persona fallecida tras jornadas de incansable rastreo por tierra, mar y aire. Así, los efectivos de emergencias han localizado este jueves finalmente el cuerpo sin vida de la joven de 20 años natural de Guadalajara que permanecía desaparecida.
Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación.
La joven se encontraba en la zona costera de El Bocal, en Santander, cuando la pasarela en la que se hallaba junto a seis compañeros se derrumbó, provocando que todos cayeran al agua.
La séptima del grupo, en la UCI
Con este hallazgo se cierra la búsqueda de los integrantes del grupo de estudiantes del instituto La Granja de Heras, de Cantabria, que fueron arrastrados por el mar el pasado martes por la tarde.
El balance final de este fatídico accidente asciende a seis víctimas mortales, después de que cinco de los jóvenes fueran localizados fallecidos el mismo día del suceso.
La séptima integrante del grupo, la única superviviente de la caída, continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. La comunidad educativa y las localidades de origen de los fallecidos permanecen conmocionadas ante una tragedia que ha segado la vida de este grupo de jóvenes estudiantes en la costa cántabra.