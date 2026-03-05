El 112 alertó 24 horas antes del derrumbe de la pasarela de El Bocal: "El que pase se puede caer a las rocas"

Novedades en el caso del derrumbe de la pasarela en la playa de El Bocal, en Santander, en el barrio de Monte, acontecido el martes, y que este jueves ha alcanzado la cifra de seis fallecidos, todos ellos jóvenes estudiantes de Ganadería y Asistencia en Salud Animal que apenas sobrepasaban los 20 años.

Según ha podido saber TVE, la gestora de la sala del 112 Cantabria llamó a la Policía Local de Santander y dio aviso del estado del puente 24 horas antes de que ocurriese el suceso. "El puente está roto, el que pase por encima se puede caer a las rocas".

01.16 min Un hombre llamó al 112 para alertar del estado de la pasarela de Santander un día antes del accidente

De hecho, un vecino fue quién alertó al 112 del mal estado de la pasarela en la playa de El Bocal, justo un día antes de que se produjese el fatídico accidente por el que fallecieron, al menos, seis jóvenes.

Hallan el cuerpo sin vida de la sexta fallecida Además, este jueves se ha encontrado a la sexta persona fallecida tras jornadas de incansable rastreo por tierra, mar y aire. Así, los efectivos de emergencias han localizado este jueves finalmente el cuerpo sin vida de la joven de 20 años natural de Guadalajara que permanecía desaparecida. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación. ““ La joven se encontraba en la zona costera de El Bocal, en Santander, cuando la pasarela en la que se hallaba junto a seis compañeros se derrumbó, provocando que todos cayeran al agua.