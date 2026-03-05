Hallado el cuerpo de la joven desaparecida en el trágico accidente de El Bocal, en Santander

Tras jornadas de incansable rastreo por tierra, mar y aire, los efectivos de emergencias han localizado finalmente el cuerpo sin vida de la joven de 20 años natural de Guadalajara que permanecía desaparecida.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación

La joven se encontraba en la zona costera de El Bocal, en Santander, cuando la pasarela en la que se hallaba junto a seis compañeros se derrumbó, provocando que todos cayeran al agua.

Con este hallazgo se cierra la búsqueda de los integrantes del grupo de estudiantes del instituto La Granja de Heras, de Cantabria, que fueron arrastrados por el mar el pasado martes por la tarde.