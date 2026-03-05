Hallado el cuerpo de la joven desaparecida en el trágico accidente de El Bocal, en Santander
- Los servicios de emergencia localizan a la estudiante de 20 años que buscaban desde el martes
- La víctima es la sexta fallecida, del grupo de siete alumnos, del instituto La Granja de Heras
Tras jornadas de incansable rastreo por tierra, mar y aire, los efectivos de emergencias han localizado finalmente el cuerpo sin vida de la joven de 20 años natural de Guadalajara que permanecía desaparecida.
Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación
La joven se encontraba en la zona costera de El Bocal, en Santander, cuando la pasarela en la que se hallaba junto a seis compañeros se derrumbó, provocando que todos cayeran al agua.
Con este hallazgo se cierra la búsqueda de los integrantes del grupo de estudiantes del instituto La Granja de Heras, de Cantabria, que fueron arrastrados por el mar el pasado martes por la tarde.
La única superviviente, en la UCI
El balance final de este fatídico accidente asciende a seis víctimas mortales, después de que cinco de los jóvenes fueran localizados fallecidos el mismo día del suceso.
La séptima integrante del grupo, la única superviviente de la caída, continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. La comunidad educativa y las localidades de origen de los fallecidos permanecen conmocionadas ante una tragedia que ha segado la vida de este grupo de jóvenes estudiantes en la costa cántabra.