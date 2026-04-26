Avance semanal de 'La Promesa' del 27 de abril al 1 de mayo: Santos descubre la verdad sobre Ricardo

El reencuentro de Vera y el duque de Carril no ha sido como esperábamos: ¡se ha alegrado de volver a ver a su hija! Ahora, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de sacar a Mercedes del palacio sin provocar un escándalo. ¿Lo conseguirá? ¿Qué opinará Vera? Estefanía, por su parte, está revolucionando La Promesa. Los celos se han apoderado de María Fernández y Carlo no está dispuesto a desvelar la relación que tuvo en el pasado con la nueva doncella. ¿Terminará la madre de su hijo descubriendo toda la verdad? Si quieres saber lo que va a pasar del 27 de abril al 1 de mayo aquí te dejamos el avance de los episodios 822 al 825

Avance del capítulo 822 del lunes 27 de abril El comportamiento de Curro alarma a Manuel y Alonso; el joven responde con brusquedad ante casi cualquier comentario. Vera logra engañar a Cristóbal cuando la interroga sobre su reunión con el duque, inventándose una excusa. Martina descubre a Adriano enfermo en la cama y, pese a las protestas de él, le prohíbe terminantemente ir a trabajar al refugio. Estefanía continúa persiguiendo a Carlo, insinuándose de nuevo, pero él la rechaza con firmeza, una situación que Teresa observa con sospecha. Manuel le cuenta a Julieta su historia con Jimena. En el fondo le guarda cariño... Pía se contiene y no le cuenta a Teresa que vio a Cristóbal con Leocadia. Ricardo le dice a la señora Adarre que no irá a la Guardia Civil para no exponerla al peligro, pues todos sabían que eran amantes. Pilarcita se niega a ir al refugio, pero Martina la coge bruscamente del brazo: ¿cómo se atreve? Curro cae de nuevo ante las provocaciones de Lorenzo y están a punto de llegar a las manos, justo cuando llega el emisario del rey que lo ve todo... La Promesa: El comportamiento de Curro alarma a Manuel y Alonso

Avance del capítulo 823 del martes 28 de abril El Duque de Salvatierra comienza las entrevistas sobre Curro. El hijo del marqués continúa saltando ante cualquier comentario. Las primeras entrevistas son para Alonso y Manuel que hablan maravillas de él. Martina, tras mucha insistencia, logra que Pilarcita acceda a realizar una visita al refugio. No sabe si accede por quitársela de encima o porque de verdad tenga intención de acudir. Ciro recrimina a Julieta haber faltado a su cita. Ella, en realidad, estaba con Manuel, pero no se preocupa por su enfado, ¡ya se le pasará! Pía observa con nuevos ojos a Leocadia y Cristóbal tras su descubrimiento, mientras mantiene su distancia con Ricardo. Y Petra, por su parte, le pide que le convenza de contarle la verdad a Santos. Vera explica a las cocineras que su padre la ha descubierto. Eso implica que pronto volverá a casa... El duque de Salvatierra y el de Carril se encuentran: se conocen y se llevan bien. Estefanía chantajea a Carlo: le va a ayudar a conseguir dinero o si no… ¡le contará la verdad a María sobre su pasado romántico! La Promesa: Estefanía chantajea a Carlo

Avance del capítulo 824 del miércoles 29 de abril Carlo rechaza el chantaje de Estefanía, quien amenaza con arruinar su relación con María Fernández revelando su pasado. Manuel sospecha de las intenciones del duque de Carril e intenta contactar con el dueño de la empresa donde invirtieron. Julieta advierte a Ciro sobre el duque y él reacciona con hostilidad. Salvatierra continúa las entrevistas; aunque la mayoría del servicio defiende a Curro, Santos deja entrever sus dudas sobre el carácter del joven. Cuando llega el turno de Ángela, habla maravillas del muchacho. Martina y su equipo trabajan a destajo para preparar el refugio. Cuando por fin llega Pilarcita a La Promesa, se produce una discusión: Martina la acusa de rechazar el proyecto por no ser la protagonista. Ricardo se niega a seguir el consejo de Pía de contarle a Santos la verdad sobre la muerte de Ana, temiendo perder el afecto de su hijo. El Duque de Carril advierte a Manuel: si no cede a sus demandas económicas, hará público que los Luján secuestraron a su hija, hundiendo su reputación.

Avance del capítulo 825 del jueves 30 de abril El duque de Carril chantajea a Manuel: o aumenta su inversión o revelará al emisario real que Vera es su hija y que los Luján la han tenido “secuestrada”, arruinando la restitución del título de Curro. Manuel habla con Vera y descubre que huyó de su padre por ser un criminal... María pregunta a Estefanía y Carlo si se conocían de antes y la doncella miente, para tranquilidad de él. Martina y Pilarcita tienen un momento de honestidad donde la noble admite que su reticencia nacía de la envidia por el protagonismo de Martina. Sin caretas de por medio, Pilarcita queda encantada con el proyecto. Pía ve tan mal a Santos que le cuenta toda la verdad: Ricardo fue quien mató a su madre por accidente. ¿Cómo reacciona el lacayo? Lorenzo critica a Curro en su entrevista con Salvatierra. Este, finalmente, cita al muchacho para un careo. Durante el mismo, Lorenzo le acusa de déspota inestable y afirma que Ángela padece un trastorno mental y debería ser internada en un sanatorio. ¡Curro está a punto de perder el control ante semejantes provocaciones!