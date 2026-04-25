Guerra de Irán, última hora en directo | Trump envía una delegación a Pakistán para dialogar e Irán asegura que no hay ninguna reunión programada
- Trump anuncia que Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 57 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, se desconoce cuándo se reanudarán estas conversaciones, previstas en Islamabad, aunque EE.UU. ha anunciado el envío este sábado de una delegación a Pakistán y el ministro de Exteriores iraní ha iniciado una gira que incluye la capital paquistaní. Sin embargo, Irán ha asegurado que no existe ninguna reunión planeada de la delegación de Teherán en Pakistán.
El jueves, Trump anunció que Israel y Líbano extienden el alto el fuego tres semanas
Mientras, el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico normal de barcos tanto por Irán como por EE.UU.
Estas son las últimas novedades:
- Se mantiene la tregua entre Irán y EE.UU., pero de momento sin negociaciones
- El secretario de Defensa afirma que el bloqueo de Ormuz será "tan largo como sea necesario" y que Irán se arriesga al "colapso económico"
- El ministro Exteriores de Irán se dirige a Islamabad, y fuentes pakistaníes afirman que se sentará con la delegación de EE.UU.
- La Casa Blanca confirma que el sábado viajarán a Pakistán el enviado especial Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, para una nueva reunión
- Trump anuncia que la tregua entre Israel y Líbano se extiende tres semanas
- El Ejército israelí anuncia que va a atacar una localidad del sur del Líbano a pesar de la tregua
- La ONU advierte de que Israel ha podido cometer crímenes de guerra en Líbano
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Irán asegura que no hay ninguna reunión planeada con Estados Unidos en Pakistán
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró la madrugada del sábado que no hay ninguna reunión planeada de la delegación de Teherán con representantes de Estados Unidos en Pakistán. "No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos.
Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán", escribió Baqaei en un mensaje de X. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional.
La Casa Blanca anunció el viernes el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner el sábado a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales. Sin embargo, Baqaei insistió en que Araqchí solo se reunirá con representantes "de alto nivel" pakistaníes para tratar su "mediación en curso y sus buenos oficios para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos".
Antes de aterrizar en la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una "oportuna" gira que también incluirá Mascate y Moscú con el objetivo de "coordinar estrechamente" asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus "vecinos son prioridad".
La Casa Blanca explicó el viaje de Witkoff y Kushner porque la delegación iraní quería "hablar en persona" y Washington estaba dispuesto a "escuchar", dado que habían visto "algunos avances" por parte de Irán en los últimos días. Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.