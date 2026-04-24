Salida voluntaria sí, expulsión no: el Tratado de la OTAN no prevé suspender a ningún país

Un correo interno del Pentágono plantea la expulsión de España de la OTAN como represalia por su negativa a colaborar con Estados Unidos en la guerra con Irán, según ha desvelado un funcionario estadounidense a la agencia Reuters. En octubre de 2025, Donald Trump ya lo sugirió por considerar insuficiente el gasto en defensa de España. Sin embargo, el Tratado del Atlántico Norte no contempla la expulsión de ningún Estado miembro. Un país solo podría abandonar la alianza mediante una renuncia voluntaria, como aclaran los expertos consultados por VerificaRTVE. Te lo explicamos.

El Tratado de 1949 no prevé la expulsión, solo la renuncia El tratado fundacional de la OTAN de 1949 no incluye en sus 14 artículos ninguna fórmula para expulsar a un Estado miembro de la Alianza Atlántica. "No hay mecanismos pensados" para expulsar a ningún miembro, asegura Félix Arteaga, investigador principal para Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. Solo hay una vía para que un Estado abandone la OTAN y es la renuncia, como señala el artículo 13: "Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquiera de las partes podrá dejar de serlo, un año después de haber notificado su renuncia ante el Gobiernos de los Estados Unidos de América, que informará a los Gobiernos de las otras partes". Un portavoz de la OTAN ha afirmado este viernes a RTVE que la Alianza "no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión". 01.23 min El tratado fundacional de la OTAN no permitiría la expulsión de España como se plantea el Pentágono Pablo Pareja, profesor de Relacionas Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra, explica que "la OTAN se construyó con la voluntad de crear una comunidad de seguridad basada en la confianza y, por ello, el tratado no prevé un mecanismo formal para expulsar a países miembros". Para el investigador del CIDOB Pol Bargués, "el Tratado de Washington" valora "la voluntariedad de sus miembros de formar parte de la alianza o dejar de participar en ella cuando quiera".