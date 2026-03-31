Italia niega a EE.UU. el uso de una base y Francia el sobrevuelo de aviones para la guerra en Irán
- Trump critica a los países afectados por el cierre del estrecho de Ormuz por no apoyar la contienda
- "EE.UU. no estarán ahí para ayudar nunca más", dice el republicano
Italia ha denegado a Estados Unidos el uso de una base militar en Sicilia para el paso de aviones destinados a la guerra en Irán por tratarse de operaciones no contempladas en los tratados entre ambos países. Un hecho que se suma al reproche que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha hecho este martes a Francia por no colaborar lo suficiente en la contienda y prohibir el sobrevuelo de aviones para la contienda por el espacio aéreo francés.
"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!", ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social en el que ha insistido con que "¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!".
Hasta la revelación de Trump, no había constancia pública de que Francia hubiera cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses, como ya hizo España. Y las autoridades del país galo aún no se han pronunciado.
En Italia, según ha informado este martes el diario Corriere della Sera, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha denegado a los EE.UU. el uso de la base estadounidense en Sigonella, en la isla de Sicilia, ya que se trataba de aviones que estaban implicados en la guerra en Irán. El diario dice que la negativa sucedió hace días, sin especificar cuando, y que se mantuvo en secreto.
"Las comprobaciones iniciales han confirmado que no se trata de vuelos normales ni logísticos y, por lo tanto, no están incluidos en el tratado con nuestro país", explica el artículo. Italia y el mismo Crosetto en varias ocasiones garantizaron que no se permitiría el uso de las bases estadounidenses para operaciones de guerra y aseguró que se llevaría al Parlamento "cualquier operación que no esté contemplada en los tratados y, por lo tanto, requiera autorización".
Posteriormente, el Gobierno italiano ha emitido un comunicado en el que no se desmiente la información publicada y explica sobre el uso de las bases estadounidenses en territorio italiano que se "actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directrices expresadas por el Gobierno ante las Cámaras".
El Gobierno de Giorgia Meloni precisa que "cada solicitud se examina con atención, caso por caso, como siempre se ha hecho en el pasado".
Y se ha remarcado que "no se registran puntos críticos ni fricciones con los socios internacionales" y que "las relaciones con los Estados Unidos, en particular, son sólidas y se caracterizan por una colaboración plena y leal".
democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica
ganarla, TRUMP quiere que una flota internacional
proteja a los petroleros.
Y ha hablado con siete países
para
que se sumen y protejan su territorio, aunque no ha desvelado cuáles
El primer ministro británico ya ha dicho que su país no se va a involucrar
en una guerra ampliada en Irán.
Japón a Australia tampoco enviarán sus buques de guerra.
China, con
una alta dependencia del petróleo del Golfo, pide evitar la escalada en Ormuz
y no aclara si participará en la coalición
internacional que impulsa Trump.
El mandatario ha advertido a los países de la OTAN que se enfrentan a un futuro
muy malo si no ayudan a abrir el estrecho
Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN, le recuerda a la
jefa de la diplomacia europea que busca ya soluciones con la ONU al
abastecimiento de combustible y fertilizantes
Sobre la mesa de la Unión Europea, la opción de cambiar el mandato y la
ubicación de la misión a Spides
actualmente en el Mar Rojo.
Para el ministro español de Exteriores la solución pasa por..
que termine esta guerra, parar esta guerra, con negociación y diálogo.
Pero de momento la guerra continúa dentro y
fuera de Ormuz y la opción de negociar queda lejos, dice Irán, que no ha
pedido un alto fuego ni
negociaciones para ello.
Trump critica a los países afectados por el cierre del estrecho de Ormuz
En otra publicación este martes, Trump, que todavía no se ha referido a la negativa italiana, ha pedido a los países afectados por el cierre del estrecho que compren combustible a EE.UU. o que "reúnan el coraje" y "cojan" el petróleo yendo al estrecho.
"Tenéis que empezar a aprender cómo luchar por vosotros mismos, los EE.UU. no estarán ahí para ayudar nunca más, de la misma manera que vosotros no habéis estado para nosotros. Irán ha sido, en esencia, diezmado. La parte dura está hecha. ¡Id y coged vuestro petróleo!", ha recriminado.
Ya el lunes, la Casa Blanca respondió a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra, lo que se suma a la prohibición a Washington de usar las bases militares de uso conjunto para la contienda contra Irán.
Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el lunes de que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado esta guerra debido a la negativa de España y de otros países, como Italia, a permitirle usar sus bases.
En la rueda de prensa en Moncloa después del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este martes que las relaciones con EE.UU. son "absolutamente fluidas y normales".
"Somos un socio fiable", ha insistido Saiz tras señalar que buena muestra de las buenas relaciones bilaterales, además de a nivel gubernamental, es, por ejemplo, que España cuenta con cinco oficinas comerciales en Estados Unidos y abrirá otras dos más.