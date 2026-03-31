Italia niega a EE.UU. el uso de una base y Francia el sobrevuelo de aviones para la guerra en Irán

Italia ha denegado a Estados Unidos el uso de una base militar en Sicilia para el paso de aviones destinados a la guerra en Irán por tratarse de operaciones no contempladas en los tratados entre ambos países. Un hecho que se suma al reproche que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha hecho este martes a Francia por no colaborar lo suficiente en la contienda y prohibir el sobrevuelo de aviones para la contienda por el espacio aéreo francés.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!", ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social en el que ha insistido con que "¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!".

Hasta la revelación de Trump, no había constancia pública de que Francia hubiera cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses, como ya hizo España. Y las autoridades del país galo aún no se han pronunciado.

En Italia, según ha informado este martes el diario Corriere della Sera, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha denegado a los EE.UU. el uso de la base estadounidense en Sigonella, en la isla de Sicilia, ya que se trataba de aviones que estaban implicados en la guerra en Irán. El diario dice que la negativa sucedió hace días, sin especificar cuando, y que se mantuvo en secreto.

"Las comprobaciones iniciales han confirmado que no se trata de vuelos normales ni logísticos y, por lo tanto, no están incluidos en el tratado con nuestro país", explica el artículo. Italia y el mismo Crosetto en varias ocasiones garantizaron que no se permitiría el uso de las bases estadounidenses para operaciones de guerra y aseguró que se llevaría al Parlamento "cualquier operación que no esté contemplada en los tratados y, por lo tanto, requiera autorización".

Posteriormente, el Gobierno italiano ha emitido un comunicado en el que no se desmiente la información publicada y explica sobre el uso de las bases estadounidenses en territorio italiano que se "actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directrices expresadas por el Gobierno ante las Cámaras".

El Gobierno de Giorgia Meloni precisa que "cada solicitud se examina con atención, caso por caso, como siempre se ha hecho en el pasado".

Y se ha remarcado que "no se registran puntos críticos ni fricciones con los socios internacionales" y que "las relaciones con los Estados Unidos, en particular, son sólidas y se caracterizan por una colaboración plena y leal".

01.28 min Transcripción completa democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica ganarla, TRUMP quiere que una flota internacional proteja a los petroleros. Y ha hablado con siete países para que se sumen y protejan su territorio, aunque no ha desvelado cuáles El primer ministro británico ya ha dicho que su país no se va a involucrar en una guerra ampliada en Irán. Japón a Australia tampoco enviarán sus buques de guerra. China, con una alta dependencia del petróleo del Golfo, pide evitar la escalada en Ormuz y no aclara si participará en la coalición internacional que impulsa Trump. El mandatario ha advertido a los países de la OTAN que se enfrentan a un futuro muy malo si no ayudan a abrir el estrecho Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN, le recuerda a la jefa de la diplomacia europea que busca ya soluciones con la ONU al abastecimiento de combustible y fertilizantes Sobre la mesa de la Unión Europea, la opción de cambiar el mandato y la ubicación de la misión a Spides actualmente en el Mar Rojo. Para el ministro español de Exteriores la solución pasa por.. que termine esta guerra, parar esta guerra, con negociación y diálogo. Pero de momento la guerra continúa dentro y fuera de Ormuz y la opción de negociar queda lejos, dice Irán, que no ha pedido un alto fuego ni negociaciones para ello. Trump avisa a la OTAN de "un futuro muy malo" si los aliados no ayudan a liberar Ormuz