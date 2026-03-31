EE.UU. amenaza con ataques de "más intensidad" si el "nuevo régimen" iraní no acepta un acuerdo

destacar ese éxito

a Omán, donde se encuentra el enviado especial de RTVE, Fran Sevilla

Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.

¿Dará a Estados Unidos un salto cualitativo en esta guerra?

¿Habrá invasión o incursiones terrestres?

¿Cómo se ve desde el país en el que te encuentras?

Pues se ve cada vez más próximo aquí en la zona del Golfo Pérsico, entre otras

cosas por el enorme despliegue militar que está realizando

Estados Unidos después de ese despliegue inicial de buques de guerra,

de portaaviones..

ahora es la llegada de tropas, de tropas de combate, de unidades

especiales, de fuerzas especiales, de unidades

de élite, de marines, que se unen a los contingentes que ya tenía Estados

total se calcula que son 50.000 los soldados que tiene Estados Unidos

Unidos aquí en

la zona del Golfo Práctico, donde tiene numerosas bases, ahora mismo en total

se calcula que son ya 50.000 los

soldados que tiene Estados Unidos.

Y los indicios apuntan a que se está preparando algún tipo de intervención

Y los indicios apuntan a que se está preparando algún tipo de

terrestre.

No sería una invasión a gran escala, pero sí incursiones en distintas zonas

contra distintos objetivos, incluso captura de distintos territorios, como

algunas de..

las islas de Irán en el Golfo Bérsico...

...de hecho el régimen iraní está convencido de ello..

El presidente del Parlamento hace unas horas decía que mientras Trump habla de

negociar, de buscar un posible

acuerdo, en realidad lo que está haciendo es correr una pantalla

para ocultar sus verdaderas intenciones, que serían las de llevar a

cabo una invasión o una intervención terrestre

Así que sí, lo cierto es que esa posibilidad se baraja aquí como la más

probable, no de manera inminente, no en los

próximos días, pero sí probablemente en las próximas semanas

Una más, Fran, porque Irán asegura que controla el bloqueo del Estrecho de

Hormuz porque también controla

el Golfo de Omán. Sí, efectivamente.

Irán insiste

en que controla toda la zona, todo el tráfico en Naviero, en esta zona del

Estrecho

de Hormuz, tanto el Golfo Pérsico, que está embolsado, la única entrada y

salida es

el desecho de Hormuz, pero es que para entrar o salir por el desecho de Hormuz

hay que pasar por el Golfo de Oman y Irán

asegura que controla también el Golfo de Oman.

Ahora mismo mantiene el bloqueo del desecho de Hormuz a los petroleros

pero sí deja pasar a los buques de aquellos países que considera

amistosos, no

a los que considera enemigos.

De hecho, insiste en que los va a seguir atacando si intentan entrar

o salir sin autorización.

Y además, el Parlamento iraní se prepara para aprobar una

nueva legislación en la que cobraría una especie de peaje a los buques que

quieran atravesar el estrecho

de Corbús. Así que de momento ese bloqueo se

mantiene, Irán sigue

controlando está clarísimo nosotros desde aquí desde este golfo de omán

vemos la enorme, la larga hilera de petroleros que están aguardando

autorización para entrar

Todo indica que esto se va a mantener, desde luego, también bastantes días,

sino igualmente semanas, lo que va a

andar evidentemente en la crisis del precio del petróleo de la que ya

habíais hablado al principio de esta

informativa. Muchas gracias, Fran, un abrazo.

Un saludo, gracias.