EE.UU. amenaza con ataques de "más intensidad" si el "nuevo régimen" iraní no acepta un acuerdo
- "Si Irán quiere aceptarlo, muy bien, pero mientras tanto, estamos negociando con bombas", ha dicho Pete Hegseth
- El secretario de Defensa revela que el sábado pasado visitó a las tropas estadounidenses en Oriente Medio
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha invitado este martes a lo que ha llamado "nuevo régimen" iraní a llegar a un acuerdo "en los términos" dispuestos por Donald Trump, porque, de lo contrario, EE.UU. seguirá su ofensiva "con más intensidad".
"Si Irán quiere aceptarlo, muy bien, ese es el objetivo, pero mientras tanto, estamos negociando con bombas. Queremos que se den cuenta de que este nuevo régimen está en una buena posición si llegan a ese acuerdo. Seguimos trabajando y el objetivo principal es conseguir un acuerdo pero si no, se tienen que preparar para que sigamos adelante", ha dicho Hegseth en una comparecencia de prensa en el Pentágono, en Washington.
Los próximos días van a ser "decisivos"
En el primer mes de la guerra, Washington ha fijado "los términos y condiciones", ha continuado el secretario de Defensa, para remarcar que "los próximos días van a ser decisivos".
"Irán lo sabe y no pueden hacer prácticamente nada a nivel militar. Sí, seguirán disparando algunos misiles, pero nosotros los derribaremos", ha subrayado, seguro de que el poder militar estadounidense "no deja de aumentar y el de Irán no deja de reducirse".
Ya el pasado jueves, Trump amplió el ultimátum para destruir las instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril. "A petición del Gobierno iraní, por favor que esta declaración sirva para representar que pongo en pausa el periodo de la destrucción de la planta de energía durante 10 días hasta el lunes, 6 de abril, 2026, a las 8 PM, hora del Este [de EE.UU.]", escribió entonces Trump en la red Truth Social. Ese plazo alargaba la amenaza lanzada la semana anterior para que Irán reabriera por completo el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Advirtió que, si no lo hacía, destruiría sus centrales eléctricas.
"Nuestros ataques dañan la moral de ejército iraní. Hay deserciones, escasez de personal y frustración entre los principales lideres de Irán", ha asegurado Hegseth.
"Este nuevo régimen, porque ha habido un cambio de régimen, tendría que ser más inteligente que el anterior. El presidente (Trump) llegará a un acuerdo, está deseando, y los términos del acuerdo ellos lo conocen", ha sentenciado, tras aclarar que Trump "no va de broma".
destacar ese éxito
a Omán, donde se encuentra el enviado especial de RTVE, Fran Sevilla
Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dará a Estados Unidos un salto cualitativo en esta guerra?
¿Habrá invasión o incursiones terrestres?
¿Cómo se ve desde el país en el que te encuentras?
Pues se ve cada vez más próximo aquí en la zona del Golfo Pérsico, entre otras
cosas por el enorme despliegue militar que está realizando
Estados Unidos después de ese despliegue inicial de buques de guerra,
de portaaviones..
ahora es la llegada de tropas, de tropas de combate, de unidades
especiales, de fuerzas especiales, de unidades
de élite, de marines, que se unen a los contingentes que ya tenía Estados
total se calcula que son 50.000 los soldados que tiene Estados Unidos
Unidos aquí en
la zona del Golfo Práctico, donde tiene numerosas bases, ahora mismo en total
se calcula que son ya 50.000 los
soldados que tiene Estados Unidos.
Y los indicios apuntan a que se está preparando algún tipo de intervención
Y los indicios apuntan a que se está preparando algún tipo de
terrestre.
No sería una invasión a gran escala, pero sí incursiones en distintas zonas
contra distintos objetivos, incluso captura de distintos territorios, como
algunas de..
las islas de Irán en el Golfo Bérsico...
...de hecho el régimen iraní está convencido de ello..
El presidente del Parlamento hace unas horas decía que mientras Trump habla de
negociar, de buscar un posible
acuerdo, en realidad lo que está haciendo es correr una pantalla
para ocultar sus verdaderas intenciones, que serían las de llevar a
cabo una invasión o una intervención terrestre
Así que sí, lo cierto es que esa posibilidad se baraja aquí como la más
probable, no de manera inminente, no en los
próximos días, pero sí probablemente en las próximas semanas
Una más, Fran, porque Irán asegura que controla el bloqueo del Estrecho de
Hormuz porque también controla
el Golfo de Omán. Sí, efectivamente.
Irán insiste
en que controla toda la zona, todo el tráfico en Naviero, en esta zona del
Estrecho
de Hormuz, tanto el Golfo Pérsico, que está embolsado, la única entrada y
salida es
el desecho de Hormuz, pero es que para entrar o salir por el desecho de Hormuz
hay que pasar por el Golfo de Oman y Irán
asegura que controla también el Golfo de Oman.
Ahora mismo mantiene el bloqueo del desecho de Hormuz a los petroleros
pero sí deja pasar a los buques de aquellos países que considera
amistosos, no
a los que considera enemigos.
De hecho, insiste en que los va a seguir atacando si intentan entrar
o salir sin autorización.
Y además, el Parlamento iraní se prepara para aprobar una
nueva legislación en la que cobraría una especie de peaje a los buques que
quieran atravesar el estrecho
de Corbús. Así que de momento ese bloqueo se
mantiene, Irán sigue
controlando está clarísimo nosotros desde aquí desde este golfo de omán
vemos la enorme, la larga hilera de petroleros que están aguardando
autorización para entrar
Todo indica que esto se va a mantener, desde luego, también bastantes días,
sino igualmente semanas, lo que va a
andar evidentemente en la crisis del precio del petróleo de la que ya
habíais hablado al principio de esta
informativa. Muchas gracias, Fran, un abrazo.
Un saludo, gracias.
Hegseth visitó a las tropas en Oriente Medio
El secretario de Defensa ha revelado que el sábado pasado visitó a las tropas estadounidenses en Oriente Medio para presenciar la operación militar contra Irán. "Fue un honor", ha reconocido. Y ha señalado que los soldados le pidieron "más bombas, y mayores" y más rapidez en las acciones para lograr los objetivos y "ganar más rápido".
Hegseth no ha descartado ninguna opción, tampoco tener "botas sobre el terreno" y ha afirmado que la guerra puede durar aún "cuatro, seis, ocho semanas o cualquier número".
También ha señalado que más buques transitan por el estrecho de Ormuz. Aunque ha considerado que "países en todo el mundo" deberían "estar preparados" para reforzar su presencia en esta vía marítima.
Sobre la OTAN, con la que el propio Trump viene siendo muy crítico por la falta de apoyo de sus miembros en la guerra, Hegseth ha dicho que será decisión del mandatario cuál será su posición después de la contienda.
Minutos antes de la conferencia del secretario de Defensa, el presidente ha hecho una publicación en su red social en la que les ha trasladado a los países afectados por el cierre del estrecho que compren combustible a EE.UU. o que "reúnan el coraje" y "cojan" el petróleo
"Tenéis que empezar a aprender cómo luchar por vosotros mismos, los EE.UU. no estarán ahí para ayudar nunca más, de la misma manera que vosotros no habéis estado para nosotros. Irán ha sido, en esencia, diezmado. La parte dura está hecha. ¡Id y coged vuestro petróleo!", ha recriminado.