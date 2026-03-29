Estados Unidos e Israel intensifican sus ataques sobre Irán mientras crecen las sospechas de una incursión terrestre

Estados Unidos e Israel intensifican sus ataques sobre Irán mientras medios estadounidenses informan de que el Pentágono se prepara para una incursión terrestre.

Esta nueva oleada de ataques sobre la República Islámica ha sido la más intensa en un mes de guerra, según Israel, que junto a Estados Unidos ha bombardeado centros de mando, plantas de armas y un puerto clave en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el régimen de los ayatolás ha lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. En la primera fase de esta operación, las infraestructuras de operaciones aéreas y de drones, así como los arsenales en las bases estadounidenses de Camp Victory (Irak), Arifjan (Kuwait) y Al Jarj (Arabia Saudí), fueron atacadas con misiles y drones", ha anunciado el departamento de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Asimismo, ha asegurado haber atacado "con precisión los escondites" de Estados Unidos, Israel y el grupo kurdo iraquí en varias zonas en Arad, el Néguev y Tel Aviv (en Israel), así como en Erbil (Irak), la Quinta Flota Naval estadounidense (Baréin) y Al-Dhafra (Emiratos Árabes Unidos), en la oleada 86 de la llamada Operación Promesa Verdadera 4.

Mientas la presión militar no cesa, hay voces que hablan de una posible operación terrestre, que no sería una "invasión a gran escala" sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, según ha informado el diario The Washington Post con base en fuentes anónimas familiarizadas con los planes.

"Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al Washington Post. De hecho, Donald Trump, aún analiza las opciones antes de tomar una decisión.

A este respecto, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha dicho que EE.UU. habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un ataque terrestre, por lo que Irán está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

Posteriormente, el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, ha advertido que cualquier ataque terrestre de EE.UU. terminará con la "humillante captura" de sus tropas, que serán "alimento para los tiburones del golfo Pérsico".

Por su parte, el general Amirhosein Shafiei, comandante del Cuartel del Noroeste del Ejército Terrestre, ha amenazado con que "degollarán a cada uno de los soldados estadounidenses" y ha repetido que "la nación iraní determinará el final de la guerra".

El Pentágono estudia enviar 10.000 soldados más El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó la víspera del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas". Esto ocurre tras revelarse que el Pentágono estudia enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según han informado The Wall Street Journal y Axios, mientras continúan los ataques en la región tras cumplirse un mes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero. Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas. ¿Con quién negocia EE.UU.? Irán perfila un nuevo liderazgo de línea dura en plena guerra Ebbaba Hameida Las encuestas coinciden en que más de la mitad de los estadounidenses se oponen al despliegue terrestre de soldados en Irán, cuando han fallecido trece militares de EE.UU. y más de 300 han resultado heridos desde que estalló el conflicto. En este contexto, las fuerzas armadas israelíes han asegurado estar a "días" de completar sus objetivos en materia de destrucción de las capacidades de producción de armas de Irán. No obstante, el portavoz del Ejército, Nadav Shoshani, ha dicho que ello no significa que Israel esté concluyendo su misión en Irán, dado que otras familias de objetivos (como las capacidades nucleares iraníes, su arsenal de misiles balísticos o sus centros de mando) siguen existiendo. Israel está cerca de haber destruido el 90% de las infraestructuras para el desarrollo de armas "que amenazan a Israel", ha informado el diario The Times of Israel. Oficiales israelíes sostienen que el Ejército ha lanzado más de 8.500 ataques en Irán desde que comenzó la guerra, dirigidos contra más de 3.000 objetivos entre centros de mando; su industria armamentística y, con mayor frecuencia en los últimos días, sus capacidades nucleares. Sin embargo, desde que Estados Unidos e Irán entablaron conversaciones para abordar un posible cese de las hostilidades, Israel ha focalizado sus ataques en objetivos militares frente a los políticos. Sobre el Líbano, el militar ha indicado que las tropas israelíes continúan desplegadas mayoritariamente en torno a la frontera, mientras parte del despliegue profundiza en el país vecino a través de redadas y operaciones "selectivas". El portavoz castrense no se ha pronunciado sobre el asesinato de los periodistas Fatima y Mohamed Fatuni en un ataque israelí en el sur del Líbano, en el que las fuerzas armadas también mataron al periodista Ali Shaib, acusándolo de pertenecer al grupo chií libanés Hizbulá. 01.10 min Hizbulá convierte el funeral de los periodistas asesinados por Israel en una demostración de fuerza