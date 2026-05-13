Enrique Riquelme mueve ficha y pide a Florentino Pérez un proceso electoral "más amplio"

El empresario Enrique Riquelme ha movido ficha en el escenario electoral del Real Madrid. El presidente ejecutivo de Cox ha publicado este martes una carta dirigida a Florentino Pérez en la que reclama un proceso electoral “transparente”, con más tiempo y mayores garantías de participación para los socios del club blanco. En su primera reacción, el presidente del club blanco no se ha mostrado receptivo a esta demanda.

La carta, publicada primero en la web del diario Marca, llega apenas horas después de que Florentino Pérez convocase elecciones anticipadas y lanzase un mensaje velado hacia posibles aspirantes a la presidencia madridista. En su escrito, Riquelme sostiene que “el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión” para debatir el futuro de la entidad y considera que el actual calendario electoral dificulta la aparición de candidaturas alternativas.

El empresario alicantino, de 37 años, recuerda además que el club lleva cerca de dos décadas sin unas elecciones verdaderamente competitivas y propone modernizar el proceso con medidas como una ampliación de plazos, más facilidades para el voto por correo y una mayor capacidad de contacto entre candidatos y socios.

Riquelme, fundador del grupo Cox, asegura en la carta que cumple con los requisitos de antigüedad para optar a la presidencia y que tiene la capacidad económica para presentar el aval multimillonario del 15% del presupuesto del club.

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Pese al tono crítico respecto al procedimiento electoral, el empresario muestra respeto hacia la figura del actual presidente madridista y de ACS, y reconoce su legado al frente del club merengue. Sin embargo, insiste en la necesidad de abrir una nueva etapa de debate interno y participación de los socios para “garantizar la estabilidad y la unidad” del Real Madrid en los próximos años.

La misiva se publicó apenas unos minutos antes de que Florentino Pérez ofreciera una entrevista en La Sexta, en la que fue preguntado por la petición de Riquelme. Pérez ha dicho que no le ha llegado "ninguna carta". Florentino, a su posible rival: "Cuando convocaron las elecciones en el 2000 yo no pedí más tiempo".