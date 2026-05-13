El adelanto electoral de Florentino Pérez: cinco elecciones seguidas sin rival y el posible candidato "en la sombra"
- El presidente de la entidad blanca adelanta las elecciones un año después de haber sido elegido
- Cargó contra los que se están "moviendo en las sombras", en referencia a una posible candidatura de Enrique Riquelme
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes de tarde y por sorpresa que iba a adelantar las elecciones a la presidencia del club y a las que se iba a volver a presentar, a pesar de que fue reelegido sin oposición alguna hace un año, es decir, aún le quedan tres años de mandato.
Unos comicios para los que hay dos requisitos que destacan por encima del resto: tener un preaval del 15% del presupuesto del club (187 millones de euros) y una antigüedad como socio ininterrumpida de 20 años.
"No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar", dijo el máximo mandatario 'merengue'.
El momento convulso que atraviesa la entidad a nivel deportivo, lleva dos años sin ganar ningún título y, con el que sea el nuevo entrenador, irán cuatro en el mismo periodo de tiempo --Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa y el que venga--. Además, por si fuera poco, el vestuario del Madrid se ha convertido en un auténtico polvorín donde las polémicas han dominado la actualidad del equipo.
El guantazo de Rüdiger a Carreras, la pelea entre Valverde y Tchouaméni, las desavenencias de futbolistas como Carvajal y Ceballos con Arbeloa, las críticas constantes a Kylian Mbappé por su actitud en este último tramo de la temporada, son algunos de los ejemplos que han llevado al club a una situación límite.
La rueda de prensa convocada el mismo martes a mediodía para celebrarse por la tarde tras la Junta Directiva, presagiaba algún anuncio importante por parte de Florentino, que no daba una conferencia de prensa desde 2015, pero nada más lejos de la realidad. Más allá del anuncio del anticipo electoral, dedicó la mayor parte del tiempo a cargar contra la prensa, recurrió al caso Negreira y se presentó "una confabulación" contra el Real Madrid, pero sin aportar ningún tipo de pruebas.
Enrique Riquelme, ¿el candidato "en las sombras" que señala Florentino?
Ahora, toca que el club anuncie cuándo serán las elecciones, a las que se volverá a presentar como candidato. El presidente también dejó caer que personas que se están "moviendo en las sombras" para presentarse a las elecciones.
"Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid", enfatizaba el máximo mandatario madridista.
"Y si aquí quiere alguien venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y que digan cómo lo financian, que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura", dijo Florentino sobre "ese señor que habla por ahí con las eléctricas y que tiene acento mexicano".
A la persona a la que habría aludido Florentino Pérez sin mencionarla es Enrique Riquelme, un empresario de 37 años, nacido en Alicante, presidente y fundador del Grupo Cox, dedicado al agua y la energía.
Junto a él, estaría David Mesonero, el director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno del presidente de la misma entidad, Ignacio Sánchez Galán, el gran rival empresarial de Florentino Pérez. Entre sus amistades también destaca la de un madridista confeso como el extenista Rafael Nadal.
Ahora, habrá que esperar a que se convoquen de manera oficial esas elecciones adelantadas por Florentino Pérez y esperar a ver si, entre los candidatos, si los hubiese, se encuentra el nombre de dicho empresario.
Sin rivales en las urnas en cinco comicios seguidos
Como decía este martes el propio Florentino, ya son 23 años los que acumula siendo el máximo dirigente del Real Madrid, desde que se presentase como un candidato desconocido en el año 2000, eran sus segundas elecciones tras las perdidas en 1995, donde venció al que era por entonces presidente, Lorenzo Sanz, quien volvería a ser su rival en las elecciones de 2004, también lo fue Arturo Baldasano.
Desde entonces, Florentino no ha vuelto a tener un rival que le haya hecho frente en unas elecciones y van ya cinco seguidas -2009, 2013, 2017, 2021 y 2025-. Hay que remontarse a hace dos décadas para encontrar los últimos comicios con más de un candidato a la presidencia de la 'casa blanca'.
Precisamente fue en 2006, meses después de la dimisión de Pérez a mitad de mandato en plena era de los 'galácticos'. Cuatro candidatos se presentaron entonces: Ramón Calderón, Lorenzo Sanz, Villar Mir y Arturo Baldasano.
Fue Calderón el que venció con el 29,81 % de los votos, pero su mandato concluyó en 2009 también de manera adelantada. Se hizo cargo del equipo de manera temporal Vicente Boluda hasta las nuevas elecciones, donde Florentino comenzó el mandato ininterrumpido hasta el día de hoy en cinco comicios hasta la fecha sin rivales a los que batir.
Este adelanto electoral, a solo un año de haber sido elegido sin oposición y con un mandato que hubiese caducado en 2029, puede deberse a una estrategia de Florentino para evitar la candidatura precipitada de Enrique Riquelme junto al yerno del presidente de Iberdrola y refrendarse en la presidencia de un Real Madrid que atraviesa uno de sus peores momentos deportivos y a nivel de vestuario.
Unos requisitos muy duros modificados por Florentino en 2012
Una de las causas de esa falta de candidatos desde hace dos décadas se debe a que en 2012 se endurecieron los requisitos para ser candidato a la presidencia del Real Madrid, con la modificación de los estatutos aprobada bajo el mandato del actual presidente.
Dos de los más destacados son tener un preaval personal del 15% del presupuesto de la entidad, lo que a día de hoy se traduce en 187 millones de euros. También se amplió la antigüedad necesaria como socio, que pasó de los 10 a los 20 años de manera ininterrumpida.
A continuación, los requisitos que impone el club para poder ser candidato:
Requisitos a la presidencia
- Ser español.
- Ser mayor de edad y con plena capacidad de obrar.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de los deberes sociales.
- Ser socio del Club con, al menos, 20 años de antigüedad ininterrumpida.
- No estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos directivos.
- No ostentar cargo directivo en otros clubes de fútbol, ni encontrarse en activo como jugador, árbitro, entrenador.
- Acompañar pre-aval bancario de cualquier entidad de crédito, banco o caja de ahorros registrada en el Registro de Entidades del Banco de España, garantizando como mínimo un 15 % del presupuesto general de gastos del Club.
- En dicho aval deberá hacerse constar por la entidad de crédito, banco o caja de ahorros que lo emita, que el mismo ha sido concedido teniendo en cuenta el patrimonio personal de los candidatos, y con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal de dichos candidatos a la Junta Directiva.