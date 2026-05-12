La tarta de queso es una de las recetas más versionadas en el universo de la repostería. En esta tercera entrega de “El Método Delicious”, Marta Sanahuja nos trae dos recetas para dominar la técnica de este clásico postre. La clásica tarta de queso de La Viña y una tarta de queso fría con relleno de fresa.

Una tarta de horno y una fría, pero ambas perfectas para coronarte en cualquier ocasión que tengas invitados en casa. La tarta de queso de La Viña es motivo de peregrinación para mucha gente a San Sebastián. Un postre que con tan solo 5 ingredientes ha conquistado a miles de paladares de todo el mundo desde los años 80.

El Método Delicious: receta de tarta de queso de La Viña El Método Delicious: receta de tarta de queso de La Viña Ingredientes Preparación 1 kg de queso crema

7 huevos tamaño L

1 cucharada y media de maicena o harina

400 g de azúcar

500 ml de nata 35% Preparar un molde desmontable de 24 a 26 cm de diámetro. A parte, coger un papel vegetal, o de horno, o lo ponerlo bajo el grifo para mojarlo. Hacer una bola con él y escurrimos bien. Extender sobre el molde presionando para que coja bien la forma de éste. Con este truco se consigue trabajar mejor el papel y que el papel no se queme en el horno. En un bol bien amplio, verter el queso crema, los huevos, la maicena o harina, el azúcar y la nata. Remover con cuidado, es una masa que no es aireada, solo se necesita combinar los ingredientes. Una vez mezclado, verter en el molde y meter al horno. Y ahora, hornear durante 40 minutos a 220ºC, con calor arriba y abajo. Cuando haya pasado el tiempo, parecerá que no está cocido, porque el centro tiembla como un flan. No os preocupéis, es la textura perfecta. Sacar del horno y dejar enfriar completamente en la encimera. Una vez frío, tapar con film e introducir en el frigorífico un mínimo de 5 horas, aunque esta tarta está mucho mejor al día siguiente. Para servir, poner mermelada, fruta fresca, o tomarlo tal cual. Al gusto.

Y si quieres hacer la versión de la tarta de queso y fresas de Marta Sanahuja, apunta el paso a paso de su elaboración: