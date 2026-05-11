La muerte de los dos guardias civiles, sanidad y financiación centran un debate marcado por un todos contra Moreno
- El debate ha estado marcado también por la multitud de reproches y pocas propuestas electorales
- Así te hemos contado el minuto a minuto del debate de las elecciones en Andalucía en directo
Una semana después del primer debate electoral, los candidatos a las elecciones de la Junta de Andalucía han jugado el partido de vuelta a seis días vista del veredicto final. Un debate que ha estado marcado por los reproches cruzados y por haber aportado pocas propuestas.
Sin embargo el debate ha comenzado en silencio, literalmente. Tras los minutos de plata iniciales de todos los candidatos y la intervención en el primer boque del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, silencio absoluto durante varios segundos, hasta que el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha sacado el tema que ha centrado la primera parte, la muerte de los dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían a narcotraficantes. Todo ello a pesar de que el bloque era de economía.
Todos los candidatos han tenido palabras de recuerdo y se han reprochado mutuamente lo ocurrido. Según Vox, lo sucedido tiene como culpables al "PP y PSOE" y ha acusado al Gobierno de no poner medios. Unos medios que, según la candidata del PSOE, María Jesús Montero, el actual Ejecutivo ha aumentado y que el PP en tiempos de Mariano Rajoy disminuyó. "He echado de menos que parase la campaña", ha replicado por su parte el presidente en funciones y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, en alusión a Gavira. Y también ha apuntado a Montero. "¿No tiene nada que decir de Adamuz? Nadie ha asumido responsabilidades y los familiares me lo han pedido", ha expresado. "Que se sabrá toda la verdad, incluida la del 112", se ha limitado a contestar la socialista. Mientras tanto, Maíllo ha reprochado al del PP que "utilizase" a las víctimas para hacer campaña.
asuntos que los candidatos sacaron a colación
No es un accidente, señora Montero, son asesinatos.
Lo que pasó en Barbate y lo que pasó el otro día en Huelva son asesinatos, no
son accidentes laborales
Si tuvieran los medios en una tarde, la Guardia Civil acababa con el
narcotráfico
Coincido en su denuncia de la falta de recursos que tienen de medios
materiales y medios humanos la Guardia Civil y la Policía Nacional
Pero sí es verdad que he echado de menos, señor Gavira, que Vox hubiera
parado la campaña electoral
Ha sido este gobierno el que ha aumentado la plantilla de guardias
civiles, policías en 3.500
efectivos. Le recuerdo, señor Moreno, que el
Partido Popular la disminuyó en Andalucia en 1.500
personas, que ustedes recortaron, como siempre.
Cuando ustedes gobiernan, recortan los servicios públicos y también
los medios. Nadie debería perder su vida luchando
contra el narcotráfico, como también pasó hace dos años en
Barbate, y nadie debería volver, nunca debería volver a suceder.
No se puede hacer,
propaganda política ni electoralismo con los fallecimientos de los guardias
civiles. Bueno, pues era el viernes a
Los cribados del cáncer de mama marcan la segunda parte del debate
Tras ello ha llegado el otro gran tema que ha centrado el debate, la sanidad y la crisis de los cribados del cáncer de mama. "Vuelvo a preguntarle una semana después, 224 días desde la crisis de los cribados, ¿nos puede decir que pasó? Los andaluces se merecen votar el domingo sabiendo que sucedió", ha cuestionado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. "Usted mintió a las víctimas y cuando le pillamos la mentira dijo otra, después se hizo la víctima y por último las atacó. El 17 de mayo le vamos a echar porque Andalucía merece saber la verdad y no lo va a decir", ha incidido por su parte Maíllo.
Al contrario que en el primer debate, esta vez sí, Moreno ha entrado en el cuerpo a cuerpo y ha respondido directamente. "Hubo un problema de información con 2.317 mujeres, el 80% estaban en un sólo hospital. Nosotros primero pedimos perdón, cosa no habitual en política", ha defendido el candidato del PP . "Segundo resolvimos el problema y en tercer lugar activamos un plan de choque para que no volviera a pasar. Y por último, hicimos algo que no hace ningún gobierno, asumimos responsabilidades, toda la cúpula de Sanidad cayó", ha señalado.
"¿Pero cómo puede hablar de responsabilidades si lleva a los dos consejeros de Sanidad que ha tenido en sus listas?", ha replicado Montero, que le ha acusado de no haber dicho cuántas mujeres han muerto por culpa del fallo. "La crisis de los cribados no es un error, es la punta del iceberg. Su política sanitaria provoca muertes que podrían ser evitables", ha insistido.
Y mientras cuatro de los cinco candidatos se interpelaban y cruzaban reproches, el candidato de Vox, que había encendido la mecha al inicio del debate, callado sin usar ni uno de sus cinco minutos que le correspondían en el segundo bloque. Cuando ha decidido participar, Gavira, que ha criticado de pasada la crisis de los cribados, ha centrado su discurso en la "prioridad nacional" y el "sentido común". "Gobernar es meterse en líos, Moreno no quiso y después hemos visto las consecuencias con el cáncer de mama" se ha limitado a decir antes de centrar su turno de intervención en los inmigrantes. "Colapsan los servicios públicos y generan inseguridad", ha insistido Gavira que por unos momentos parecía estar en un mitin electoral ante la imposibilidad de sus adverarios de poder replicar por haber debatido entre ellos antes.
¿Y nadie dice que en Andalucía fallecen?
7.000 andaluces esperando las ayudas de dependencia 7.000 en 2025 pero viene
uno de fuera y a los dos días ya tiene pensión completa.
Pero los mayores de Andalucía
fallecen esperando las ayudas de dependencia.
Usted es el representante de los
explotadores de los migrantes, de las mafias, de la gente que los quiere
pagándole una miseria.
Y usted quiere tener inmigrantes
Váyase elegido y diga que van a echar todos los migrantes.
No, usted los quiere allí.
Los quiere trabajando sin papeles
los quiere trabajando sin contratos.
¿Usted qué está diciendo?
¿Que la gente del campo quiere inmigración masiva?
¿Usted dice eso? Señor Gavira, usted lo quiere salir a
las 6 de la mañana a meterlo en el invernadero.
Señor Gavira, déjeme terminar.
Los agricultores andaluces
quieren inmigración masiva dígalo señor sea valiente sabe lo que
pasa? Que usted lo quiere, sacarlo a las 6 de
la mañana, meterlo en un invernadero trabajando por una miseria y que
termine el día y meterlo en un cajón y
no vuelve a lo verlo.
Por eso hace un discurso racista, para meterle miedo.
Porque usted es, sobre todo, mala persona
Fue uno de los momentos del debate, Alberto, cómo se ve la inmigración,
La financiación cierra el debate con Montero a la defensiva y Montero y García criticando
Ya en el tercer bloque se ha abordado otro de los asuntos que han marcado la campaña electoral, la financiación autonómica. Con Vox insistiendo en el mismo mensaje que todo el debate con la "prioridad nacional" y pidiendo el voto para que el 17 de mayo Andalucía se convierta en un "bastión contra el gobierno criminal y corrupto", Montero ha intentado aplicar el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque. La exvicepresidenta ha preguntado entonces a Moreno por qué incumple "el pacto de financiación autonómica" que acordaron PP, PSOE, IU y Podemos en el parlamento andaluz y por qué está en contra del sistema de financiación.
"Yo no he inclumplido nada, lo que pasa es que ahora tiene que pagar las letras a Junts y ERC para que su jefe pueda seguir en La Moncloa", ha replicado el candidato 'popular'. "Ha hipotecado Andalucía", ha insistido a la exministra de Hacienda e impulsora del nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas. "Sabe que esto le viene bien a Andalucía y recuerde que el único modelo de financiación que aprobaron ustedes fue el de Aznar y lo pactaron con Pujol. No se esconda detrás de Cataluña ni de Sánchez", ha respondido por su parte Montero.
Al debate se ha sumado por su parte el candidato de Adelante Andalucía, que se ha mostrado en contra de la propuesta de Montero, pero también ha señañado a Moreno. "No podemos compartir lo que hace Moreno Bonilla, que pide a Madrid con una mano y con la otra hace rebajas fiscales a los ricos. Creemos que se puede ser de izquierdas, estar en contra de la política de la Junta y a la vez mejorar un modelo de financiación", ha defendido García. Una postura que ha sido cuestionada por el principal rival de su espectro político, Maíllo, que ha defendido que el modelo es un "buen punto de partida".
él. Señor Moreno Bonilla, ¿cuál es el
modelo alternativo que usted presenta?
Cuéntelo. Ya lo sabe, el que nos corresponde.
No lo sabemos ninguno.
El que
nos corresponde. Ah, ¿cuál es?
Mira, por lo pronto, una ley de compensación que hemos pedido.
Hemos pedido para que 1.500 millones de euros, mientras tanto, mientras llega
la ley de financiación, que nos corresponde, el gobierno de España..
nos lo entrega. 1.500, 5.700.
¿Por qué no nos lo entrega?
5.700. ¿Por qué no nos lo entrega?
¿Cuál es su modelo?
Pregunto, pero mientras
hacemos el modelo, que lo tiene, lo debería haber sido usted, si tiene 8
años, igual que los presupuestos, no ha sido capaz de aprobar..
ni un presupuesto en la legislatura, no de aprobar ni de presentar.
¿Cómo va a ser capaz de traer un proyecto?
de financiación? Te lo he llevado, señor Moreno Bonilla.
Nadie ha dicho que el modelo perjudica a Andalucía
Nunca ha hablado con Andalucía.
Nadie, señor Moreno.
Nunca ha hablado con Andalucía, porque no ha sido capaz de negociar ni de
dialogar
autonómica. Nosotros estamos en contra del modelo
actual, tampoco compartimos
el modelo que ha presentado la señora Montero.
En el momento en el que no se compensa toda esa deuda histórica de
infrafinanciación y de agravios
con Andalucía que hemos tenido durante décadas, estamos hablando de que sigue
perjudicando a Andalucía.
Ahora bien, ¿nos podemos
compartir tampoco lo que hace el señor Moreno Bonilla cuando lo que hace es
pedir a Madrid con una mano y por otra mano
universidades privadas, sanidad privada, rebajas fiscales a los ricos.
Reconocerás conmigo que
si hay una buena base de negociación para el modelo financiero, tenemos que
poner en manos a la obra para que cuanto antes..
haya una financiación suficiente para mejorar la sanidad, la educación y la
dependencia.
Creo que es muy importante en este
sentido hablar de un sistema de financiación que es una buena base y
que hay que mejorarlo.
¿Quién gobernaba España
cuando caducó el modelo de financiación?
Mayoría absoluta. Mayoría absoluta del Partido Popular,
del señor Rajoy.
¿Lo
cierto, ¿qué va a pasar?
Es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular nos van a proponer
unos modelos de financiación que van a seguir engañando y mintiendo a todos
los andaluces, se van a ir de Andalucía con
sus promesas y luego van a llegar a Madrid la señora Montero con el señor
Puigdemont y el señor Moreno Bonilla cada
vez que tiene oportunidad, dice que hay que hablar con Junts
De esta manera, sin propuestas, pero con muchos reproches cruzados han llegado al final los candidatos con su minuto de oro. "Quieren vender Andalucía al mejor postor, les pido votar con el corazón", ha lanzado García en su turno de palabra. "Creo en una Andalucía en la que se protege y ayuda al que lo necesita. Por la sanidad, vivienda, y nuestro futuro", ha señalado por su parte Maíllo al pedir el voto. "Merecemos mucho más, merecemos ser los primeros y tener un gobierno que defienda la prioridad nacional para no ser los últimos de la fila", ha insistido Gavira. "Somos más los que pensamos que la vivienda tiene que ser un derecho y los servicios públicos tienen que estar cuando se los necesita", ha enfatizado por su parte Montero antes de dar paso a Moreno. "Nos toca decidir si queremos gobierno o desgobierno, futuro o pasado, concordia o discordia. Son decisiones difíciles, el próximo 17-M podemos elegir la opción segura en Andalucía", ha concluido el 'popular' para poner el broche final al debate.