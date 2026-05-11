La muerte de los dos guardias civiles, sanidad y financiación centran un debate marcado por un todos contra Moreno

Una semana después del primer debate electoral, los candidatos a las elecciones de la Junta de Andalucía han jugado el partido de vuelta a seis días vista del veredicto final. Un debate que ha estado marcado por los reproches cruzados y por haber aportado pocas propuestas.

Sin embargo el debate ha comenzado en silencio, literalmente. Tras los minutos de plata iniciales de todos los candidatos y la intervención en el primer boque del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, silencio absoluto durante varios segundos, hasta que el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha sacado el tema que ha centrado la primera parte, la muerte de los dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían a narcotraficantes. Todo ello a pesar de que el bloque era de economía.

Todos los candidatos han tenido palabras de recuerdo y se han reprochado mutuamente lo ocurrido. Según Vox, lo sucedido tiene como culpables al "PP y PSOE" y ha acusado al Gobierno de no poner medios. Unos medios que, según la candidata del PSOE, María Jesús Montero, el actual Ejecutivo ha aumentado y que el PP en tiempos de Mariano Rajoy disminuyó. "He echado de menos que parase la campaña", ha replicado por su parte el presidente en funciones y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, en alusión a Gavira. Y también ha apuntado a Montero. "¿No tiene nada que decir de Adamuz? Nadie ha asumido responsabilidades y los familiares me lo han pedido", ha expresado. "Que se sabrá toda la verdad, incluida la del 112", se ha limitado a contestar la socialista. Mientras tanto, Maíllo ha reprochado al del PP que "utilizase" a las víctimas para hacer campaña.

01.00 min Transcripción completa asuntos que los candidatos sacaron a colación No es un accidente, señora Montero, son asesinatos. Lo que pasó en Barbate y lo que pasó el otro día en Huelva son asesinatos, no son accidentes laborales Si tuvieran los medios en una tarde, la Guardia Civil acababa con el narcotráfico Coincido en su denuncia de la falta de recursos que tienen de medios materiales y medios humanos la Guardia Civil y la Policía Nacional Pero sí es verdad que he echado de menos, señor Gavira, que Vox hubiera parado la campaña electoral Ha sido este gobierno el que ha aumentado la plantilla de guardias civiles, policías en 3.500 efectivos. Le recuerdo, señor Moreno, que el Partido Popular la disminuyó en Andalucia en 1.500 personas, que ustedes recortaron, como siempre. Cuando ustedes gobiernan, recortan los servicios públicos y también los medios. Nadie debería perder su vida luchando contra el narcotráfico, como también pasó hace dos años en Barbate, y nadie debería volver, nunca debería volver a suceder. No se puede hacer, propaganda política ni electoralismo con los fallecimientos de los guardias civiles. Bueno, pues era el viernes a Los candidatos recuerdan a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva

Los cribados del cáncer de mama marcan la segunda parte del debate Tras ello ha llegado el otro gran tema que ha centrado el debate, la sanidad y la crisis de los cribados del cáncer de mama. "Vuelvo a preguntarle una semana después, 224 días desde la crisis de los cribados, ¿nos puede decir que pasó? Los andaluces se merecen votar el domingo sabiendo que sucedió", ha cuestionado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. "Usted mintió a las víctimas y cuando le pillamos la mentira dijo otra, después se hizo la víctima y por último las atacó. El 17 de mayo le vamos a echar porque Andalucía merece saber la verdad y no lo va a decir", ha incidido por su parte Maíllo. Al contrario que en el primer debate, esta vez sí, Moreno ha entrado en el cuerpo a cuerpo y ha respondido directamente. "Hubo un problema de información con 2.317 mujeres, el 80% estaban en un sólo hospital. Nosotros primero pedimos perdón, cosa no habitual en política", ha defendido el candidato del PP . "Segundo resolvimos el problema y en tercer lugar activamos un plan de choque para que no volviera a pasar. Y por último, hicimos algo que no hace ningún gobierno, asumimos responsabilidades, toda la cúpula de Sanidad cayó", ha señalado. "¿Pero cómo puede hablar de responsabilidades si lleva a los dos consejeros de Sanidad que ha tenido en sus listas?", ha replicado Montero, que le ha acusado de no haber dicho cuántas mujeres han muerto por culpa del fallo. "La crisis de los cribados no es un error, es la punta del iceberg. Su política sanitaria provoca muertes que podrían ser evitables", ha insistido. Y mientras cuatro de los cinco candidatos se interpelaban y cruzaban reproches, el candidato de Vox, que había encendido la mecha al inicio del debate, callado sin usar ni uno de sus cinco minutos que le correspondían en el segundo bloque. Cuando ha decidido participar, Gavira, que ha criticado de pasada la crisis de los cribados, ha centrado su discurso en la "prioridad nacional" y el "sentido común". "Gobernar es meterse en líos, Moreno no quiso y después hemos visto las consecuencias con el cáncer de mama" se ha limitado a decir antes de centrar su turno de intervención en los inmigrantes. "Colapsan los servicios públicos y generan inseguridad", ha insistido Gavira que por unos momentos parecía estar en un mitin electoral ante la imposibilidad de sus adverarios de poder replicar por haber debatido entre ellos antes. 01.04 min Transcripción completa ¿Y nadie dice que en Andalucía fallecen? 7.000 andaluces esperando las ayudas de dependencia 7.000 en 2025 pero viene uno de fuera y a los dos días ya tiene pensión completa. Pero los mayores de Andalucía fallecen esperando las ayudas de dependencia. Usted es el representante de los explotadores de los migrantes, de las mafias, de la gente que los quiere pagándole una miseria. Y usted quiere tener inmigrantes Váyase elegido y diga que van a echar todos los migrantes. No, usted los quiere allí. Los quiere trabajando sin papeles los quiere trabajando sin contratos. ¿Usted qué está diciendo? ¿Que la gente del campo quiere inmigración masiva? ¿Usted dice eso? Señor Gavira, usted lo quiere salir a las 6 de la mañana a meterlo en el invernadero. Señor Gavira, déjeme terminar. Los agricultores andaluces quieren inmigración masiva dígalo señor sea valiente sabe lo que pasa? Que usted lo quiere, sacarlo a las 6 de la mañana, meterlo en un invernadero trabajando por una miseria y que termine el día y meterlo en un cajón y no vuelve a lo verlo. Por eso hace un discurso racista, para meterle miedo. Porque usted es, sobre todo, mala persona Fue uno de los momentos del debate, Alberto, cómo se ve la inmigración, Vox agita su "prioridad nacional" en el debate definitivo de las elecciones andaluzas