Hantavirus, última hora en directo: la repatriación de pasajeros concluye este lunes con vuelos a Países Bajos y Australia
- Los 14 españoles ya hacen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid
La evacuación de los pasajeros del MV Hondius, el crucero en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y seis casos confirmados, ya está casi completa. El inédito operativo en el que han participado 23 países y que se ha centralizado desde Tenerife, donde ha desembarcado el barco, concluirá este lunes con dos vuelos, uno a Australia y otro a Países Bajos, desde donde algunos pasajeros serán trasladados a terceros países.
Los primeros en salir, a primera hora del domingo, fueron los 14 españoles que iban a bordo del navío, todos ellos asintomáticos. Fueron trasladados en avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro en el que guardarán cuarentena previsiblemente durante 45 días.
Hantavirus, última hora en directo
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Este lunes los últimos vuelos de pasajeros a Australia y Países Bajos; quedaría la tripulación
Para este lunes está previsto que el barco realice el repostaje a las 7 de la mañana hora local y por la tarde se realizarán los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros. Tras esas salidas quedarían en el barco 34 personas de la tripulación que continuarán el trayecto hasta Países Bajos, ha agregado la ministra, quien ha concluido que previsiblemente mañana por la tarde, a última hora, todo el pasaje habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa.
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Un total de 94 pasajeros de 19 nacionalidades han desembarcado del Hondius en Tenerife
Un total de 94 pasajeros del buque Hondius afectado por hantavirus han desembarcado durante el domingo en el puerto de Granadilla para tomar los diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, se han realizado siete vuelos que han transportado personas de ocho nacionalidades y en el planificado por Países Bajos han viajado ciudadanos de once nacionalidades distintas.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica, minuto a minuto, del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que ha llegado este domingo a la isla de Tenerife. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.