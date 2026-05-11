Hantavirus, última hora en directo: la repatriación de pasajeros concluye este lunes con vuelos a Países Bajos y Australia

La evacuación de los pasajeros del MV Hondius, el crucero en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y seis casos confirmados, ya está casi completa. El inédito operativo en el que han participado 23 países y que se ha centralizado desde Tenerife, donde ha desembarcado el barco, concluirá este lunes con dos vuelos, uno a Australia y otro a Países Bajos, desde donde algunos pasajeros serán trasladados a terceros países.

Los primeros en salir, a primera hora del domingo, fueron los 14 españoles que iban a bordo del navío, todos ellos asintomáticos. Fueron trasladados en avión militar al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro en el que guardarán cuarentena previsiblemente durante 45 días.